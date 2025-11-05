(TBTCO) - Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 vừa thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải. Kết luận thanh tra cho thấy, doanh nghiệp vi phạm trong công tác phòng chống rửa tiền, bị xử phạt 775 triệu đồng.

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 vừa ban hành Kết luận thanh tra số 10/KL-TTRA đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải.

Thực hiện Quyết định số 34/QĐ-TTRA ngày 12/9/2025 của Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 13 vừa thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.

Theo đó, đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải. Thời gian thanh tra từ ngày 16/9/2025 đến ngày 1/10/2025 (12 ngày làm việc).

Vàng bạc đá quý Ngọc Hải bị xử phạt vì vi phạm quy định phòng, chống rửa tiền. Ảnh minh hoạ.

Theo thông báo kết luận thanh tra, công ty cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng theo giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng.

Đồng thời, chấp hành các quy định của pháp luật về công bố tiêu chuẩn cơ sở, nhãn hàng hóa, thực hiện việc niêm yết giá hàng hóa đầy đủ và bán đúng theo giá niêm yết.

Đơn vị không phát sinh hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; sản xuất, kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chưa có dấu hiệu đầu cơ, găm hàng, nâng giá gây bất ổn thị trường vàng; thực hiện lập chứng từ, hóa đơn và kê khai thuế cơ bản theo quy định của pháp luật.

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 42/QĐ-XPHC ngày 10/10/2025 đối với Vàng bạc đá quý Ngọc Hải với tổng số tiền phạt là 775 triệu đồng. Đến ngày 17/10/2025, Công ty đã hoàn thành việc đóng phạt theo đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, công ty phát sinh các vi phạm trong công tác phòng chống rửa tiền.

Cụ thể, công ty ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền có nội dung không đầy đủ; không thực hiện việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; không xây dựng hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị.

"Không thực hiện báo cáo đối với 32 giao dịch giá trị lớn, vi phạm quy định tại Điều 6, Điều 10 Thông tư số 09/2023/TT-NHNN; Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15; Điều 3 Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg ngày 27/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo" - Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 nêu rõ.

Ngoài ra, công ty cũng không thực hiện lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu về nhận biết khách hàng; kết quả phân tích, đánh giá của đối tượng báo cáo đối với khách hàng, giao dịch phải báo cáo theo quy định.

Theo cơ quan thanh tra, nguyên nhân dẫn đến sai phạm trên là do công ty chưa nắm rõ và chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc một số quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch Hội đồng thành viên và Ban phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 13 cũng đánh giá, các vi phạm của Vàng bạc đá quý Ngọc Hải chưa đến mức nghiêm trọng, chưa phát sinh hậu quả nhưng cần phải nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục để bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật.

Cơ quan thanh tra yêu cầu Vàng bạc đá quý Ngọc Hải thực hiện 4 kiến nghị để khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm tiếp tục duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả và đúng theo quy định của pháp luật.

Được biết, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua bán vàng miếng, sản xuất và kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.

Công ty có trụ sở chính tại số 515, Tổ 11, Quốc lộ 50, Khu phố 25, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1200464949 ngày 13/7/2001, điều chỉnh lần thứ 44 do Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 07/8/2025.

Vốn điều lệ của công ty là 200 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Ngọc Nguyên - Tổng Giám đốc. Mạng lưới hoạt động của công ty gồm 1 trụ sở chính và 4 chi nhánh, trong đó, trụ sở chính và 3 chi nhánh tại tỉnh Đồng Tháp và 1 chi nhánh tại tỉnh Tây Ninh.

Được biết, năm 2023, Vàng bạc đá quý Ngọc Hải ghi nhận doanh thu đạt hơn 135 tỷ đồng, tăng 5,6% so với 2022, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 11,1% xuống còn 318 triệu đồng. Biên lợi nhuận gộp thấp, chỉ khoảng 3,5% do giá vốn hàng bán cao. Về cơ cấu tài sản, tổng tài sản năm 2023 trên 200 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng áp đảo, chủ yếu là tiền mặt, hàng tồn kho./.