Ngày 6/11: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á khởi sắc trở lại

Giá cao su hôm nay (6/11) trên các sàn giao dịch châu Á khởi sắc trở lại nhờ dấu hiệu nới lỏng các quy định thương mại của Trung Quốc đối với xuất khẩu chip Nexperia. Trong nước, giá cao su tiếp tục ổn định tại các công ty lớn như Phú Riềng, Bà Rịa, Bình Long và MangYang.

Giá cao su trong nước hôm nay tiếp tục ổn định. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 tại Thái Lan tăng 0,5% (0,32 Baht) lên mức 66,95 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 12 tăng 0,6% (1,9 Yên) lên mức 310,9 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 0,86% (130 Nhân dân tệ) về mức 14.960 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 11 dừng ở mức 167,4 cent Mỹ/kg, giảm 2,1%.

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản tăng trở lại, chấm dứt chuỗi hai phiên giảm liên tiếp, nhờ dấu hiệu nới lỏng các quy định thương mại của Trung Quốc đối với xuất khẩu chip Nexperia, trong khi đồng yên yếu tiếp tục hỗ trợ giá.

Trên Sàn giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 4/2026 tăng 1 Yên, tương đương 0,32% lên 312 Yên/kg (khoảng 2,07 USD/kg).

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 12/2025 giảm 240 Nhân dân tệ, tương đương 2,3%, còn 10.205 Nhân dân tệ/tấn.

Thị trường cao su Malaysia cũng kết thúc phiên giao dịch trong trạng thái biến động trái chiều, giữa bối cảnh giá dầu thô chuẩn quốc tế giảm, theo nhận định của một nhà giao dịch. Giá cao su loại SMR 20 giảm 12,5 sen, còn 719,50 sen/kg, trong khi cao su latex dạng khối tăng nhẹ 0,5 sen, lên 566,50 sen/kg.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tiếp tục bình ổn. Cụ thể, Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 394 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp khoảng 359 - 409 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.500 đồng/kg; mủ nguyên liệu 18.000 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.