Ngày 5/11: Giá heo hơi giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (5/11) tiếp tục giảm trên diện rộng. Mức giá phổ biến hiện dao động từ 48.000 - 53.000 đồng/kg, trong đó Gia Lai ghi nhận mức thấp nhất cả nước.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm trên diện rộng. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại hầu hết các tỉnh, thành phố. Sau điều chỉnh heo hơi tại Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hưng Yên và Ninh Bình xuống mức 52.000 đồng/kg; Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên và Lạng Sơn còn 50.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi ở khu vực miền Bắc hiện dao động trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg. Trong đó, Hải Phòng là địa phương duy nhất duy trì giao dịch tại mức 53.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi cũng biến động trong sáng nay. Cụ thể, sau khi cùng giảm 1.000 đồng/kg, heo hơi tại Thanh Hoá và Nghệ An xuống mức 51.000 đồng/kg; Hà Tĩnh về giá 50.000 đồng/kg; Đắk Lắk còn 49.000 đồng/kg. Đáng chú ý, heo hơi tại Gia Lai xuống mức 48.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Tại các tỉnh, thành phố còn lại trong vùng, giá heo hơi tiếp tục chững giá. Hiện tại, thương lái tại khu vực này thu mua heo hơi với giá từ 48.000 - 51.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay cũng điều chỉnh đi xuống tại Đồng Nai và Tây Ninh, về cùng giá 51.000 đồng/kg.

Heo hơi tại các địa phương còn lại tiếp tục giữ giá đi ngang. Khảo sát mới nhất cho thấy giá heo hơi tại khu vực này dao động trong khoảng 49.000 - 52.000 đồng/kg.

Nhìn chung, sau một ngày chững giá, thị trường heo hơi đã trở lại đà giảm tại cả ba miền. Hiện tại, heo hơi trên cả nước được mua bán với giá từ 48.000 - 53.000 đồng/kg./.