Giá heo hơi hôm nay (6/11) đồng loạt giảm trên cả ba miền, với mức giảm phổ biến từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg. Mức giá thu mua hiện giao dịch trong khoảng 48.000 - 51.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay giảm phổ biến từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay được điều chỉnh giảm tại nhiều địa phương. Cụ thể, giá heo tại Hải Phòng giảm nhiều nhất khu vực là 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua về mức 51.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên giảm giá heo bớt 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức thấp nhất là 50.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên đều giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch với giá 51.000 đồng/kg. Tại Lạng Sơn không biến động, duy trì ở mức 51.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hôm nay đã giảm mạnh, dao động trong khoảng 50.000 - 51.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay có xu hướng giảm ở nhiều tỉnh. Cụ thể, tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng đều giảm 1.000 đồng/kg, đưa mức giá thu mua xuống còn 50.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh Hà Tĩnh và Khánh Hoà thu mua ở mức 49.000 đồng/kg; Đắk Lắk được giao dịch ở mức 48.000 đồng/kg.

Các địa phương gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi vẫn duy trì mức giá ổn định 49.000 đồng/kg. Gia Lai đang là địa phương có giá thấp nhất khu vực, đạt 48.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay dao động trong khoảng 48.000 - 50.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay cũng có sự điều chỉnh giảm giá nhẹ tại một vài địa phương. Cụ thể, Tại An Giang và Cần Thơ, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg, về mức 50.000 đồng/kg. Cùng mức giảm, heo hơi tại Cà Mau và TP. Hồ Chí Minh được thu mua ở mức 51.000 đồng/kg, Vĩnh Long về mức 48.000 đồng/kg.

Các địa phương Đồng Nai, Tây Ninh tiếp tục duy trì mức giá 51.000 đồng/kg, là mức cao nhất miền, Đồng Tháp neo ở mức 50.000 đồng/kg.

Vĩnh Long và Đồng Tháp hiện ở mức thấp nhất miền Nam là 48.000 đồng/kg, trong đó Vĩnh Long giảm 1.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi miền Nam hôm nay dao động từ 48.000 đồng/kg đến 51.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay ghi nhận xu hướng giảm sâu trên toàn quốc, với mức giảm phổ biến 1.000 - 2.000 đồng/kg. Mức cao nhất hiện đạt 51.000 đồng/kg tại các tỉnh miền Bắc. Trong khi đó, mức thấp nhất là 48.000 đồng/kg ghi nhận tại Gia Lai, Vĩnh Long và Đồng Tháp./.