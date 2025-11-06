(TBTCO) - Ngày 6/11/2025, tại Hà Nội, Bộ Tài chính Việt Nam và Tổng cục Kho bạc Pháp tổ chức Diễn đàn Đối thoại cấp cao thường niên về kinh tế Việt Nam - Cộng hoà Pháp lần thứ 9. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và bà Magali Cesana, Vụ trưởng Vụ các vấn đề song phương, quốc tế hóa các doanh nghiệp Pháp và thu hút nước ngoài, Tổng cục Kho bạc Pháp đồng chủ trì.

Cơ hội để cùng rà soát, trao đổi hợp tác chiến lược

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, kỳ họp đối thoại cấp cao thường niên hàng năm về kinh tế là cơ hội để hai bên cùng rà soát, trao đổi những vấn đề hai bên cùng quan tâm, nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt trong bối cảnh tình hình kinh tế chính trị thế giới và khu vực đang có nhiều biến động phức tạp, tác động trực tiếp đến hoạt động hợp tác của hai nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu khai mạc. Ảnh: Đức Minh

Tham dự Kỳ họp lần này, về phía Việt Nam có đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Đây là các cơ quan có các hoạt động hợp tác chặt chẽ với Pháp thời gian qua.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng, với sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả của hai bên, hợp tác kinh tế, tài chính giữa Pháp và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, thực chất hơn nữa trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào việc gắn kết hai nền kinh tế.

Đối thoại cấp cao về kinh tế giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp là Diễn đàn đối thoại thường niên giữa hai Chính phủ, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) và Bộ Kinh tế, Tài chính, Chủ quyền công nghiệp và Số hóa Pháp đồng chủ trì, được tổ chức mỗi năm một lần, luân phiên tại từng quốc gia. Diễn đàn được thành lập theo sáng kiến được thống nhất giữa Chính phủ hai nước với mục đích trao đổi về nhu cầu hợp tác trong các lĩnh vực giữa Việt Nam và Pháp.

Tại Đối thoại hai bên cùng trao đổi những nội dung về Kinh tế vĩ mô hai nước Việt Nam và Cộng hoà Pháp; Tình hình hình hợp tác thương mại, đầu tư, hỗ trợ phát triển và tài trợ và Hợp tác Việt Nam - Cộng hoà Pháp trong một số lĩnh vực (Giao thông vận tải, Năng lượng, Nông nghiệp và môi trường, Tài chính, ngân hàng).

Việt Nam duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng bứt phá tăng trưởng năm 2025

Trao đổi về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội nổi bật mà Việt Nam đạt được thời gian qua trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề vượt dự báo.

Kinh tế Việt Nam khẳng định đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới. GDP năm 2025 dự kiến tăng trên 8%. Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 lên 510 tỷ USD năm 2025, tăng 5 bậc, lên vị trí 32 thế giới; GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng 5.000 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, vào nhóm thu nhập trung bình cao. Cơ cấu kinh tế và chất lượng tăng trưởng chuyển biến tích cực.

Quang cảnh buổi "Đối thoại cấp cao thường niên về kinh tế giữa Việt Nam và Pháp" lần thứ 9. Ảnh: Đức Minh

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát dưới 4%, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Thị trường ngoại hối cơ bản ổn định. Nợ công giảm từ 44,3% GDP năm 2020 xuống còn khoảng 35 -36% năm 2025 (trần nợ công giới hạn là 60% GDP... Các tổ chức quốc tế uy tín đánh giá cao kết quả chỉ đạo, điều hành, nâng hạng tín nhiệm và triển vọng tăng trưởng của Việt Nam (IMF đánh giá Việt Nam nằm top 10 nước tăng trưởng cao nhất thế giới; Standard Chartered dự báo Việt Nam thuộc nhóm 5 nước tăng trưởng nhanh nhất châu Á).

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Việt Nam đang ở vào thời điểm bản lề, báo cáo cấp thẩm quyền ban hành những chủ trương, định hướng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới 2026-2030, trong đó đầu tư công dự kiến sẽ là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng liên tục 2 con số trong 5 năm tới, trong đó sẽ đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược - từ năng lượng, giao thông đến chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển đô thị bền vững.

Đồng chủ trì phía Pháp, bà Magali Cesana, Vụ trưởng Vụ các vấn đề song phương, quốc tế hóa các doanh nghiệp Pháp và thu hút nước ngoài, Tổng cục Kho bạc Pháp chúc mừng các thành quả nổi bật của Việt Nam trong thời gian vừa qua. Phía Pháp cũng cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong thời gian tới, góp phần gắn kết hai nền kinh tế.

Thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều mặt

Khẳng định Pháp là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhận xét hợp tác trên các lĩnh vực của hai nước thời gian qua đã đạt những kết quả tốt đẹp, thực chất. Hai bên đã xác định các nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Theo đó, hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa Hiệp định thương mại tự do EVFTA. Thúc đẩy đầu tư của Pháp vào Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh của Pháp như phát triển bền vững, năng lượng tái tạo, công nghệ cao, giao thông, hạ tầng và nông nghiệp. Đồng thời, Việt Nam đề nghị Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA).

Hiện Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Pháp trong khối các nước ASEAN, Pháp là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam trong khối EU. Về đầu tư, đến nay, Pháp có hơn 700 dự án đầu tư vào 16 ngành kinh tế của Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 4 tỷ USD, đứng thứ 16/151 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam có 22 dự án đầu tư sang Pháp với tổng vốn đăng ký khoảng 40 triệu USD.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, nhu cầu huy động vốn cho đầu tư phát triển của Việt Nam trong thời gian tới là rất lớn. Để đảm bảo nhu cầu huy động vốn này, Chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực hoàn thiện hành lang pháp lý về huy động, quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi từ các nhà tài trợ nước ngoài, đảm bảo cơ chế thông thoáng, hiệu quả. Chính phủ Việt Nam mong có sự đồng hành của các nước, đặc biệt là nước có công nghệ cao và truyền thống hợp tác phát triển chặt chẽ với Việt Nam như Pháp.

Về hợp tác kinh tế ngành, hai bên thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ để triển khai các Thỏa thuận hợp tác đã ký kết, đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Đồng thời, các cơ quan liên quan hai bên sẽ nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính, ngân hàng.

bà Magali Cesana, Vụ trưởng Vụ các vấn đề song phương, quốc tế hóa các doanh nghiệp Pháp và thu hút nước ngoài, Tổng cục Kho bạc Pháp phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại Đối thoại, bà Magali Cesana đồng tình với các đề xuất hợp tác của Việt Nam và cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong các lĩnh vực mà Pháp có ưu thế.

Tại Đối thoại, hai bên cũng đưa ra thông điệp, trong bối cảnh tình hình kinh tế chính trị xã hội toàn cầu có nhiều biến động như hiện nay, các chương trình, dự án hợp tác của hai bên có thể đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, song với quyết tâm của Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương Việt Nam cùng sự đồng hành của Chính phủ, các tổ chức đối tác của Pháp, mối quan hệ hợp tác kinh tế, tài chính giữa Pháp và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, thực chất hơn nữa trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào việc gắn kết hai nền kinh tế.