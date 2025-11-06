10 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,3%

(TBTCO) - Theo số liệu Cục Thống kê vừa công bố, 10 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.772,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước

Cục Thống kê nhận định, hoạt động thương mại, dịch vụ trong tháng 10 bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt xảy ra tại một số địa phương. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 10 ước đạt 598,4 nghìn tỷ đồng, tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu nhóm hàng may mặc tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 8,9%; lương thực, thực phẩm tăng 8,4%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 14,1% và du lịch lữ hành tăng 18,8%.

Doanh thu nhóm hàng may mặc tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Diệu Hoa

Tính chung 10 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.772,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2024 tăng 8,8%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7% (cùng kỳ năm 2024 tăng 4,8%).

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 10 tháng năm 2025 ước đạt 4.400,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,2% tổng mức và tăng 8,0% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước như: Đà Nẵng tăng 9,4%; Cần Thơ tăng 8,7%; TP. Hồ Chí Minh và Hải Phòng cùng tăng 8,3%; Hà Nội tăng 8,0%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 10 tháng năm 2025 ước đạt 695,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,0% tổng mức và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước: TP. Hồ Chí Minh tăng 18,1%; Đà Nẵng tăng 16,1%; Cần Thơ tăng 12,8%; Hà Nội tăng 12,2% và Hải Phòng tăng 11,8%.

Doanh thu du lịch lữ hành mười tháng năm 2025 ước đạt 77,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,4% tổng mức và tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước do ngay từ đầu năm các địa phương đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình kích cầu du lịch và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Một số địa phương có doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước: TP. Hồ Chí Minh tăng 23,2%; Hà Nội tăng 20,4%; Quảng Ninh tăng 18,2%; Vĩnh Long tăng 16,3%; Huế tăng 15,5%.

Doanh thu dịch vụ khác mười tháng năm 2025 ước đạt 600,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,4% tổng mức và tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước: Hải Phòng tăng 15,2%; Quảng Ninh tăng 14,0%; TP. Hồ Chí Minh tăng 11,8%; Khánh Hòa tăng 11,1%; Đồng Tháp tăng 9,5%; Hà Nội tăng 8,0%.