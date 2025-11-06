10 tháng, cả nước có 162,9 nghìn doanh nghiệp "khai sinh"

(TBTCO) - Cục Thông kê (Bộ Tài chính) cho biết, 10 tháng năm 2025, cả nước có 255,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 10, cả nước có gần 18 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 6,8% so với tháng trước và tăng 26,5% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước còn có 11,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 7,9% so với tháng trước và tăng 33,9% so với cùng kỳ năm 2024; 6.065 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 32,9% và tăng 11,2%; 6.771 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 9,9% và tăng 24,8%; 4.536 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 8,5% và tăng 128,3%.

Biểu đồ tình hình đăng ký doanh nghiệp 10 tháng. Nguồn: Cục Thống kê

Tính chung 10 tháng năm 2025, cả nước có 255,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 25,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 190,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 19,1 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm 2025 là 5,2 triệu tỷ đồng, tăng 98,2% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt gần 3,6 triệu tỷ đồng, tăng 175,6%.

Theo khu vực kinh tế, 10 tháng năm 2025 có 1.534 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước; 36,6 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 16,0%; 124,8 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 21,0%.

10 tháng năm 2025, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 105,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước; 58,4 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 8,3%; 26,8 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 54,5%. Bình quân một tháng có 19,1 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.