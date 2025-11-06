Ngày 6/11: Giá thép, quặng sắt tiếp tục giảm

Sáng nay, giá thép, quặng sắt chứng kiến phiên giảm thứ tư liên tiếp do nhu cầu yếu tại Trung Quốc. Trong nước, giá thép xây dựng được doanh nghiệp duy trì ổn định.

Sáng 6/11, giá thép thanh đang giao dịch ở mức 3.020 nhân dân tệ/tấn

Sàn Thượng Hải

Tại thời điểm 8h30 sáng 6/11, giá thép thanh đang giao dịch ở mức 3.020 nhân dân tệ/tấn.

Kết thúc phiên giao dịch 5/11, giá thép thanh kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Thượng Hải giảm 1,05% (32 nhân dân tệ) về mức 3.009 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt giảm 0,44% (3,5 nhân dân tệ) xuống mức 788 nhân dân tệ/tấn, đánh dấu phiên giảm thứ tư liên tiếp, khi tâm lý thị trường bị ảnh hưởng bởi nhu cầu yếu tại Trung Quốc giữa bối cảnh lĩnh vực sản xuất vẫn trì trệ, theo Reuters.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Singapore-SGX giảm 0,08 USD về mức 103,52 USD/tấn.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1/2026, được giao dịch nhiều nhất trên Sở Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) giảm 0,26% xuống còn 776 nhân dân tệ (tương đương 108,94 USD/tấn).

Các nguyên liệu sản xuất thép khác trên sàn Đại Liên cũng đi xuống, với than luyện cốc giảm 0,47% và cốc giảm 0,03%.

Theo khảo sát tư nhân công bố đầu tuần, hoạt động sản xuất của Trung Quốc trong tháng 10 tăng trưởng chậm lại khi cả đơn hàng mới và sản lượng đều giảm do lo ngại về thuế quan.

Thị trường trong nước

Cc doanh nghiệp bình ổn giá thép xây dựng. Cụ thể tại thời điểm lúc 8h30 ngày 6/11/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg.

Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.