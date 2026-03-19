Dịch vụ công toàn trình bảo hiểm xã hội: Chuyển từ “đưa lên mạng” sang phục vụ thực chất

Từ số hóa đến vận hành dịch vụ công toàn trình

Từ ngày 16/3/2026, 10 dịch vụ công trực tuyến toàn trình về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đã được đưa vào vận hành tại Hà Nội. Đây không chỉ là bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính, mà còn cho thấy rõ điều kiện cốt lõi để dịch vụ công vận hành hiệu quả, thông suốt: đó là nền tảng dữ liệu đồng bộ, chính xác và năng lực tổ chức thực thi được chuẩn bị bài bản, lâu dài của BHXH Việt Nam.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính về BHXH tại Trung tâm phục vụ hành chính công Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: BHXHVN

Khác với số hóa thủ tục hành chính đơn thuần, dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho phép toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, kiểm tra, xử lý đến trả kết quả hồ sơ đều được thực hiện tự động trên môi trường số, với mức độ tự động hoá cao. Điều này đòi hỏi dữ liệu phải đầy đủ, chính xác và đồng bộ ngay từ đầu vào.

BHXH Việt Nam được giao quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm - một trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia quan trọng, phục vụ chuyển đổi số quốc gia và cải cách thủ tục hành chính. Hệ thống dữ liệu của BHXH có quy mô lớn, bao phủ hầu hết người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT trên phạm vi toàn quốc và liên tục được cập nhật, làm giàu theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”. Đây chính là nền tảng để các dịch vụ công toàn trình có thể tự động hóa quy trình, hạn chế tối đa giấy tờ và rút ngắn thời gian xử lý.

Với việc vận hành 10 dịch vụ công trực tuyến toàn trình về bảo hiểm xã hội, người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT có thể thực hiện toàn bộ thủ tục trực tuyến, không cần nộp hồ sơ giấy; đồng thời nhận kết quả qua môi trường điện tử hoặc dịch vụ bưu chính công ích. Nhờ đó, giúp tiết tiệm được đáng kể chi phí, thời gian giao dịch và không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Theo thống kê, tính đến hết năm 2025, BHXH Việt Nam đã xác thực hơn 100,2 triệu thông tin công dân; đồng bộ, chuẩn hóa 99,59% dữ liệu người tham gia, thụ hưởng; tiếp nhận 123,7 triệu hồ sơ, trong đó 91,81% thực hiện qua giao dịch điện tử; đồng thời kết nối với khoảng 13.000 cơ sở khám, chữa bệnh và nhiều nền tảng số quốc gia.

Trong năm 2025, BHXH Việt Nam cũng đã tiến hành rà soát 25 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thu - chi, giải quyết chế độ BHXH, BHYT, đảm bảo mục tiêu giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết và 30% chi phí tuân thủ theo yêu cầu của Chính phủ. Cùng với đó là việc chuẩn hóa mẫu biểu, thành phần hồ sơ, quy trình nghiệp vụ và dữ liệu, đặc biệt đối với 8 thủ tục hành chính trọng điểm phục vụ triển khai 82 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu trong năm 2025.

Những kết quả này không chỉ cho thấy quy mô mà còn là mức độ sẵn sàng cao của dữ liệu - yếu tố nền tảng để 10 dịch vụ công toàn trình được vận hành thông suốt, bảo đảm mỗi giao dịch của người dân đều được xử lý nhanh chóng, chính xác và minh bạch hơn.

Vận hành đồng bộ, bảo đảm thông suốt, liên tục

Bên cạnh cung cấp nền tảng dữ liệu, một điểm nổi bật trong triển khai 10 dịch vụ công toàn trình là cách thức tổ chức vận hành mang tính hệ thống, nhiều tầng, bảo đảm xử lý thông suốt từ “đầu vào” đến “đầu ra”.

Tại các chi nhánh Trung tâm phục vụ hành chính công của TP. Hà Nội, cơ quan BHXH bố trí viên chức trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục; đồng thời phối hợp với Trung tâm trong việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý các tình huống phát sinh ngay trên hệ thống.

Song song với đó, các bộ phận chuyên môn tại cơ quan BHXH luôn sẵn sàng hỗ trợ theo từng lĩnh vực nghiệp vụ như: thu, cấp sổ thẻ, giải quyết chế độ BHXH, BHYT…, tạo thành một quy trình xử lý thống nhất, liên thông và linh hoạt.

Ông Nguyễn Ngọc Huyến - Giám đốc BHXH TP. Hà Nội cho biết, với mục tiêu là hỗ trợ người dân ngay từ khâu đầu tiên, sau khi ký quy chế phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công, BHXH TP. Hà Nội đã bố trí cán bộ có kinh nghiệm, am hiểu nghiệp vụ, trực tiếp hỗ trợ tại các điểm tiếp nhận; đồng thời thiết lập cơ chế kết nối trực tiếp giữa cán bộ tại trung tâm với BHXH cơ sở. Nhờ đó, các vướng mắc phát sinh được trao đổi, xác minh và xử lý kịp thời, bảo đảm quá trình giải quyết hồ sơ của người dân diễn ra thông suốt.

Cùng với lực lượng hỗ trợ trực tiếp, các bộ phận phía sau thực hiện giám sát hệ thống, theo dõi tình trạng vận hành và kịp thời phối hợp xử lý các sự cố kỹ thuật. Đây là yếu tố then chốt bảo đảm dịch vụ công toàn trình vận hành thông suốt, liên tục, không gián đoạn, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp.

Việc vận hành các dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho thấy chuyển biến rõ nét trong cung cấp dịch vụ công: không chỉ “được đưa lên môi trường số” mà thực sự vận hành theo hướng phục vụ, lấy sự thuận tiện của người dân làm trung tâm.

Đằng sau sự thuận tiện của người dân là sự vận hành đồng bộ của toàn hệ thống. Mỗi hồ sơ, dù được thực hiện trực tuyến hay tại điểm tiếp nhận, đều được theo dõi, kiểm soát và xử lý kịp thời bởi các bộ phận chuyên môn. Điều này bảo đảm quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách được giải quyết đầy đủ, nhanh chóng và chính xác./.