Khối ngoại nối dài chuỗi mua ròng cổ phiếu Masan sang phiên thứ 6

(TBTCO) - Khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng trong phiên 19/3. Tuy nhiên, một số cổ phiếu vẫn được giải ngân mạnh. Trong đó, cổ phiếu Masan (MSN) được mua ròng mạnh phiên thứ 6 liên tiếp.

Khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng trong phiên giao dịch hôm nay, với giá trị bán ròng trên toàn thị trường đạt khoảng 1.035 tỷ đồng, qua đó kéo dài chuỗi bán ròng lên phiên thứ 6 liên tiếp. Trên HOSE, áp lực bán tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. FPT dẫn đầu danh sách bán ròng với giá trị hơn 236 tỷ đồng, theo sau là VIC (226 tỷ đồng) và BSR (144 tỷ đồng). Ngoài ra, các mã như PLX, BID, BMP, PVT hay VCB cũng ghi nhận giá trị bán ròng đáng kể, cho thấy xu hướng rút vốn vẫn diễn ra trên diện rộng ở nhiều nhóm ngành.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại vẫn có sự chọn lọc. Cổ phiếu Masan (MSN) là tâm điểm khi được mua ròng mạnh nhất với giá trị gần 239 tỷ đồng, đồng thời đánh dấu phiên thứ 6 liên tiếp cổ phiếu này được khối ngoại giải ngân. Tuy vậy, trái ngược với lực mua tích cực, MSN chỉ tăng nhẹ khi áp lực cung vẫn hiện hữu.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên 19/3

Bên cạnh MSN, một số cổ phiếu khác cũng thu hút dòng tiền ngoại như VHM (110 tỷ đồng), ACB (88 tỷ đồng), DCM, KDH hay VPL. Đáng chú ý, phần lớn các cổ phiếu trong top mua ròng đều đóng cửa trong sắc xanh, phản ánh lực cầu ngoại phần nào hỗ trợ diễn biến giá.

Tuy nhiên, sự phân hóa vẫn khá rõ nét khi một số mã được mua ròng như MWG hay HPG lại điều chỉnh giảm. Dòng tiền ngoại chưa đủ mạnh để tạo sự lan tỏa rộng trên thị trường.

Xu hướng bán ròng kéo dài của khối ngoại vẫn là yếu tố gây áp lực nhất định lên tâm lý nhà đầu tư. Điểm tích cực là dòng vốn này đang có xu hướng tập trung vào một số cổ phiếu cụ thể, thay vì rút lui hoàn toàn, qua đó mở ra kỳ vọng về sự ổn định trở lại trong các phiên tới khi áp lực bán suy giảm.