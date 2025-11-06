(TBTCO) - 10 tháng năm nay, thiên tai làm 279 người chết và mất tích; 363 người bị thương; 314,4 nghìn ha lúa và 76,7 nghìn ha hoa màu bị hư hỏng...Tổng giá trị thiệt hại về tài sản ước tính 59.245,9 tỷ đồng, giảm 28,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), thiệt hại do thiên tai trong tháng 10 chủ yếu do ảnh hưởng của mưa lũ, ngập lụt làm 92 người chết và mất tích; 153 người bị thương; 58,6 nghìn ha lúa và 36,7 nghìn ha hoa màu bị ngập, hư hỏng; 4,2 triệu con gia súc và gia cầm bị chết; hơn 285,4 nghìn ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi và hư hại. Tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra trong tháng là 43.110,7 tỷ đồng, gấp 93,1 lần cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng năm nay, thiên tai làm 279 người chết và mất tích; 363 người bị thương; 314,4 nghìn ha lúa và 76,7 nghìn ha hoa màu bị hư hỏng; gần 5 triệu con gia súc và gia cầm bị chết; 323,9 nghìn ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi và hư hại. Tổng giá trị thiệt hại về tài sản ước tính 59.245,9 tỷ đồng, giảm 28,6% so với cùng kỳ năm 2024.

10 tháng, cả nước thiệt hại gần 60 tỷ đồng do thiên tai. Ảnh: TL

Mới đây, trong đêm bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025, đã ghi nhận tổng số tiền quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ ở miền Trung và miền núi phía Bắc đạt gần 400 tỷ đồng.

Ngay trước lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025, Ban Tổ chức đã phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Các hòm từ thiện được đặt tại toàn bộ khu vực ra vào của Trung tâm Triển lãm Quốc gia để khách tham quan có thể đóng góp tiền mặt hoặc hiện vật. Hàng nghìn đại diện tổ chức, doanh nghiệp, người dân đã cùng gửi gắm những món quà mang đậm nghĩa tình, thể hiện rõ tinh thần “Mùa thu hy vọng - chia sẻ yêu thương".

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn) cho biết, từ nay đến hết năm 2025, trên khu vực Biển Đông còn khoảng 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động, trong đó, không loại trừ khả năng các cơn này có ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Theo ông Khiêm, rét đậm ở Bắc Bộ có thể xuất hiện từ nửa cuối tháng 12/2025. Tại khu vực Trung Bộ, dự báo nhiều đợt mưa vừa, mưa to có thể xảy ra, tập trung ở các tỉnh Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, và phía Đông Quảng Ngãi, Đắk Lắk.

Lũ trên các sông Trung Bộ được dự báo đạt đỉnh báo động 2-3, có nơi vượt báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ lũ muộn trùng thời kỳ tích nước hồ chứa, gây mất an toàn cho công trình và vùng hạ lưu.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, mực nước tại Tân Châu và Châu Đốc đang giảm dần, song từ nay đến hết tháng 12/2025, khu vực này sẽ chịu ảnh hưởng của 5 đợt triều cường lớn (22-27/10; 04-10/11; 18-25/11; 02-08/12; 17-24/12). Trong đó, hai đợt đầu tháng 11 và đầu tháng 12 được cảnh báo mực nước có thể lên mức báo động 2–3, thậm chí trên báo động 3, gây nguy cơ cao ngập úng, tràn đê bao tại vùng trũng thấp, ven sông, ven biển.

Về mùa khô 2025-2026, xâm nhập mặn dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm và thấp hơn mùa khô 2024-2025, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt.