Huy động gần 28.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tháng 10

(TBTCO) - Trong tháng 10, HNX tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ, huy động 27.740 tỷ đồng. Thanh khoản thị trường duy trì tích cực, với giá trị giao dịch bình quân đạt 16.865 tỷ đồng/phiên.

Tháng 10/2025, thị trường trái phiếu Chính phủ ghi nhận diễn biến sôi động khi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức 20 đợt đấu thầu do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 27.740 tỷ đồng. Tính chung 10 tháng đầu năm, HNX đã thực hiện 175 đợt đấu thầu với tổng giá trị huy động đạt 283.428 tỷ đồng, hoàn thành 56,69% kế hoạch phát hành năm 2025.

Ảnh minh hoạ.

Các kỳ hạn được phát hành trong tháng tập trung chủ yếu ở 5 năm và 10 năm, chiếm lần lượt 30,63% và 65,30% tổng khối lượng trúng thầu, tương ứng 8.497 tỷ đồng và 18.115 tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu tại các phiên cuối tháng 10 tăng nhẹ so với tháng trước, lần lượt đạt 3,14% cho kỳ hạn 5 năm; 3,80% cho kỳ hạn 10 năm; 3,85% cho kỳ hạn 15 năm và 3,89% cho kỳ hạn 30 năm, tăng tương ứng 11, 21, 40 và 25 điểm cơ bản.

Trên thị trường thứ cấp, quy mô niêm yết trái phiếu chính phủ tiếp tục mở rộng, đạt 2.468.720 tỷ đồng tại thời điểm 31/10/2025, tăng 0,77% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 16.865 tỷ đồng/phiên, tăng nhẹ 0,56% so với tháng 9, cho thấy thanh khoản được duy trì ổn định. Trong cơ cấu giao dịch, Outright chiếm 72,34% và Repos chiếm 27,66% tổng giá trị.

Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì hoạt động tích cực khi giá trị giao dịch chiếm 3,54% toàn thị trường và mua ròng 280 tỷ đồng trong tháng./.