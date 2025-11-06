(TBTCO) - Ngày 6/11//2205, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Đại sứ Cộng hòa liên bang Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth, nhằm trao đổi Trao đổi về Kỳ họp đàm phán cấp Chính phủ về Hợp tác phát triển Việt Nam - Đức năm 2025.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương chào mừng Đại sứ Helga Margarete Barth tới thăm và làm việc tại Bộ Tài chính, đồng thời cho biết, dự kiến Kỳ họp đàm phán cấp Chính phủ về Hợp tác phát triển Việt Nam - Đức năm 2025 sẽ được tổ chức tại Hà Nội, trong 2 ngày (26 - 27/11/2025) và ký Biên bản kỳ họp trong sáng ngày 28/11/2025.

Tại kỳ họp này, Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định nhu cầu sử dụng vốn ODA và mong muốn Đức ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh như năng lượng tái tạo, đào tạo nghề chất lượng cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth. Ảnh: Đức Minh

Theo Thứ trưởng, nội dung dự kiến của Kỳ họp 2025 gồm: Trao đổi, cập nhật về tình hình hai nước về thể chế, bộ máy, sáp nhập cơ quan/địa phương; Trao đổi, thống nhất cách thức nhận diện các dự án mới đảm bảo phù hợp tình hình mới về trình tự, thủ tục phê duyệt đầu tư của Việt Nam và thời điểm cam kết chính thức của Chính phủ Đức.

Trao đổi về chính sách/các lĩnh vực ưu tiên ODA giữa hai nước (Môi trường; Đào tạo nghề; năng lượng); đề xuất tăng cường mở rộng hình thức tài trợ khác ngoài các phương thức tài trợ truyền thống (như hỗ trợ ngân sách); Thúc đẩy thủ tục, tiến độ phê duyệt các dự án mới (phê duyệt đầu tư, ký Thỏa thuận vay, cung cấp ý kiến pháp lý,…); Hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật của Đức tại Việt Nam (TC-Guidelines)...

Phát biểu đáp từ, Đại sứ Helga Margarete Barth khẳng định cuộc đàm phán cấp Chính phủ về Hợp tác phát triển Việt Nam - Đức năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt với Chính phủ Đức trong thực hiện một số cam kết mang tính nguyên tắc giữa hai nước.

Tuy nhiên, Đại sứ Helga Margarete Barth nêu lên 3 điểm chính cần bàn thảo, thống nhất trong khuôn khổ đàm phán chính phủ thời gian tới, gồm: Cần quy định rõ ràng cho các đối tác thực hiện dự án tại các bộ, ngành chức năng, dự án mang tính kỹ thuật không thuộc ngân sách nhà nước; cần giải pháp cho các văn kiện dự án còn tồn đọng; cần phối hợp tốt hơn trong quy trình chuẩn bị, phê duyệt dự án, tránh các bất cập trong tương lai.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đồng thuận với các đề xuất của Đại sứ và giao cho đơn vị chức năng là Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan để thống nhất trong kỳ họp cấp chính phủ tới.