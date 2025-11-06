Chứng khoán phái sinh ngày 6/11: Dòng tiền tăng nhiệt dù thanh khoản thị trường cơ sở thấp kỷ lục

(TBTCO) - Giao dịch trên thị trường cơ sở xuống mức thấp nhất trong nửa cuối năm. Tuy nhiên, thanh khoản trên thị trường phái sinh lại hồi phục đáng kể sau phiên giảm sâu liền trước.

Thị trường chứng khoán phái sinh phiên 6/11 ghi nhận dòng tiền tăng mạnh trở lại, bất chấp diễn biến ảm đạm ở thị trường cơ sở. Hợp đồng tương lai VN30F2311 đáo hạn 2 tuần tới tiếp tục dẫn dắt thanh khoản với gần 326.900 nghìn hợp đồng, tăng hơn 13% so với phiên trước. Đáng chú ý, giao dịch tại hợp đồng tương lai VN30F2512 tăng tới 89% kho có hơn 1.060 hợp đồng được chuyển nhượng trong phiên. Hợp đồng VN100F2511 đáo hạn vào tháng 11 này cũng giao dịch sôi động với 98 hợp đồng được chuyển nhượng, tăng 292% so với hôm qua.

Sắc đỏ chiếm ưu thế với 6/8 hợp đồng tương lai đều giảm giá, trong đó hợp đồng gần nhất (VN30F2311) mất 19,5 điểm (-1,03%), chênh lệch âm hơn 3 điểm so với VN30-Index. Trong nhóm hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN100-Index, duy nhất hợp đồng VN100F2603 đáo hạn vào tháng 3/2026 tăng 1,2 điểm.

Tổng khối lượng mở (OI) toàn thị trường duy trì khoảng 37.000 hợp đồng, trong đó tập trung lớn nhất ở hợp đồng tương lai VN30F2311 với khối lượng mở 32.393 hợp đồng, giảm 10,8% so với hôm qua.

Giá hợp đồng tương lai phân hoá trong phiên 6/11

Trong khi khối lượng giao dịch trên sàn chứng khoán phái sinh đã hồi phục đáng kể , thanh khoản trên thị trường cơ sở tiếp tục đi lùi. Giá trị giao dịch đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ 30/6/2025. Thanh khoản phiên sáng chỉ quanh mức 4.000 tỷ đồng, cho thấy tâm lý thận trọng rõ rệt của dòng tiền bắt đáy. Đến phiên chiều, lượng hàng bắt đáy ở vùng VN-Index tiến sát mốc 1.600 điểm đã về tài khoản. Theo chuyên gia từ VNDirect, biên lợi nhuận ngắn hạn không nhiều đã khuyến khích nhà đầu tư theo xu hướng nắm giữ thay vì lướt sóng T+. Dù vậy, chiều nay vẫn có áp lực chốt lời, đặc biệt là khoảng 10 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục

Đà giảm từ hôm trước kéo các chỉ số mở cửa trong sắc đỏ. VN30-Index giảm gần 10 điểm ngay đầu phiên. Dù nhóm ngân hàng và cổ phiếu VIC vẫn duy trì được lực cầu tốt, nhưng áp lực bán tăng mạnh tại các nhóm bán lẻ, chứng khoán và thép khiến chỉ số không thể hồi phục trong phiên sáng. Mặc dù có thời điểm VN30-Index vượt nhẹ trên tham chiếu, nhưng áp lực bán ở nhóm ngân hàng và đợt khớp lệnh ATC khiến chỉ số đóng cửa mất 16,87 điểm, dừng tại 1.869,60 điểm, chỉ có 3 mã tăng, 23 mã giảm và 4 mã đứng giá tham chiếu.

Tổng giá trị giao dịch toàn rổ VN30 giảm mạnh còn chưa đến 9.800 tỷ đồng, trong khi toàn thị trường chỉ đạt mức thấp nhất kể từ ngày 30/6/2025. Dù vậy, tỷ trọng giao dịch của VN30 lại chiếm 54% toàn sàn, cao hơn các phiên trước, cho thấy dòng tiền vẫn tập trung vào nhóm dẫn dắt.