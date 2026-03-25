Chứng chỉ quỹ FUEVFVND vững sắc xanh dù khối ngoại mạnh tay chốt lời

Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng trong phiên 25/3. Tâm điểm bán ròng hôm nay là chứng chỉ quỹ FUEVFVND khi bị bán ròng mạnh nhất, giá trị lên tới hơn 713 tỷ đồng. Dù chịu áp lực xả lớn từ nhà đầu tư nước ngoài, giá chứng chỉ quỹ này vẫn tăng 3,68% nhờ lực cầu nội hấp thụ tốt.

Bên cạnh FUEVFVND, các cổ phiếu ngân hàng và vốn hóa lớn như VCB, STB, BID cũng nằm trong nhóm bị bán ròng đáng kể. Tuy nhiên, điểm tích cực là phần lớn các mã này vẫn duy trì sắc xanh, thậm chí tăng khá, cho thấy áp lực bán từ khối ngoại không còn chi phối hoàn toàn diễn biến giá.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại vẫn có sự chọn lọc khi giải ngân vào một số cổ phiếu đang trong nhịp phục hồi. MWG dẫn đầu danh sách mua ròng với gần 130 tỷ đồng. Theo sau, một số cổ phiếu cũng được khối ngoại giải ngân mạnh là VHM, PVS, ACB và VCI. Phần lớn các cổ phiếu này đều tăng giá tốt, hưởng lợi từ nhịp hồi phục chung của thị trường.

Giá trị bán ròng phiên hôm nay xấp xỉ 874 tỷ đồng. Tính chung, đây đã là phiên thứ 10 liên tiếp khối ngoại bán ròng. Trong khi đó, thị trường có phiên phục hồi thứ hai liên tiếp sau nhịp giảm sâu. VN-Index tăng mạnh hơn 43 điểm, vượt trở lại mốc 1.650 điểm. Dù khối ngoại vẫn bán ròng kéo dài, việc giá trị bán tập trung vào một số mã cụ thể và không còn gây áp lực giảm giá diện rộng là tín hiệu tích cực. Dòng tiền trong nước đang đóng vai trò chủ đạo trong việc hấp thụ lực bán và hỗ trợ thị trường hồi phục trong ngắn hạn.