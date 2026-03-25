Chứng khoán

Chứng chỉ quỹ FUEVFVND vững sắc xanh dù khối ngoại mạnh tay chốt lời

Tùng Linh
19:55 | 25/03/2026
(TBTCO) - Chứng chỉ quỹ FUEVFVND bị khối ngoại bán ròng mạnh trong phiên. Tuy nhiên, chứng chỉ quỹ này vẫn tăng giá bất chấp áp lực xả lớn từ nhà đầu tư nước ngoài.
Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng trong phiên 25/3. Tâm điểm bán ròng hôm nay là chứng chỉ quỹ FUEVFVND khi bị bán ròng mạnh nhất, giá trị lên tới hơn 713 tỷ đồng. Dù chịu áp lực xả lớn từ nhà đầu tư nước ngoài, giá chứng chỉ quỹ này vẫn tăng 3,68% nhờ lực cầu nội hấp thụ tốt.

Bên cạnh FUEVFVND, các cổ phiếu ngân hàng và vốn hóa lớn như VCB, STB, BID cũng nằm trong nhóm bị bán ròng đáng kể. Tuy nhiên, điểm tích cực là phần lớn các mã này vẫn duy trì sắc xanh, thậm chí tăng khá, cho thấy áp lực bán từ khối ngoại không còn chi phối hoàn toàn diễn biến giá.

Chứng chỉ quỹ FUEVFVND bị khối ngoại bán ròng hơn 700 tỷ đồng

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại vẫn có sự chọn lọc khi giải ngân vào một số cổ phiếu đang trong nhịp phục hồi. MWG dẫn đầu danh sách mua ròng với gần 130 tỷ đồng. Theo sau, một số cổ phiếu cũng được khối ngoại giải ngân mạnh là VHM, PVS, ACB và VCI. Phần lớn các cổ phiếu này đều tăng giá tốt, hưởng lợi từ nhịp hồi phục chung của thị trường.

Giá trị bán ròng phiên hôm nay xấp xỉ 874 tỷ đồng. Tính chung, đây đã là phiên thứ 10 liên tiếp khối ngoại bán ròng. Trong khi đó, thị trường có phiên phục hồi thứ hai liên tiếp sau nhịp giảm sâu. VN-Index tăng mạnh hơn 43 điểm, vượt trở lại mốc 1.650 điểm. Dù khối ngoại vẫn bán ròng kéo dài, việc giá trị bán tập trung vào một số mã cụ thể và không còn gây áp lực giảm giá diện rộng là tín hiệu tích cực. Dòng tiền trong nước đang đóng vai trò chủ đạo trong việc hấp thụ lực bán và hỗ trợ thị trường hồi phục trong ngắn hạn.

Từ khóa:
khối ngoại chứng chỉ quỹ fuevfvnd

Bài liên quan

Khối ngoại gom mua mạnh cổ phiếu BSR trong phiên hồi phục

Nâng chất thị trường chứng khoán từ cải cách đồng bộ

Khối ngoại tích cực cơ cấu danh mục đầu tư

Dành cho bạn

"Gót chân Achilles" của thị trường bất động sản

Cấp phép thí điểm tài sản mã hóa: Phép thử về nhân lực, công nghệ và tính minh bạch

Lấy công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo làm "trục xoay" tăng trưởng

Xuất khẩu tăng hơn 17%, thương mại nửa đầu tháng 3 khởi sắc mạnh

Bát Xát trở thành Vườn quốc gia thứ 36 của Việt Nam

Đọc thêm

Chứng khoán phái sinh phiên 25/3: Dòng tiền thận trọng, phe Long tiếp tục thắng thế

(TBTCO) - Sắc xanh tiếp tục trở lại trên cả thị trường chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh. Tuy nhiên, dòng tiền thận trọng hơn với khối lượng giao dịch giảm đáng kể.
Chứng khoán ngày 25/3: VN-Index bứt phá hơn 40 điểm, tín hiệu tích cực dần rõ nét

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (25/3) chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của lực cầu khi VN-Index tăng hơn 43 điểm, vượt kháng cự 1.650 điểm và lấp khoảng trống giảm trước đó. Dù thanh khoản chưa bùng nổ, những tín hiệu cải thiện về tâm lý và dòng tiền đang củng cố kỳ vọng cho một nhịp hồi phục bền vững hơn.
Thí điểm tài sản mã hóa: Cơ hội đi cùng yêu cầu kiểm soát rủi ro

(TBTCO) - Được đánh giá là lĩnh vực giàu tiềm năng, tài sản mã hóa có thể trở thành động lực mới cho tăng trưởng nếu được quản lý đúng hướng. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành hiện thực, việc thiết lập hành lang pháp lý minh bạch, kiểm soát rủi ro và củng cố niềm tin thị trường là yêu cầu cấp bách đặt ra hiện nay.
Sunshine Group đặt mục tiêu lãi 15.000 tỷ năm 2026: Tăng tốc M&A, mở rộng quỹ đất, sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng mới

(TBTCO) - Công ty CP Tập đoàn Sunshine (mã: KSF) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026, cho thấy chiến lược tăng tốc M&A, mở rộng quy mô và tham vọng bứt phá về doanh thu, lợi nhuận trong năm nay.
OCB phấn đấu tăng lợi nhuận 39%, nâng vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

Năm 2026, OCB đặt nhiều mục tiêu chiến lược, nổi bật là lợi nhuận trước thuế đạt 6.960 tỷ đồng (tăng 39%); tổng tài sản 354.214 tỷ đồng (tăng 10%). Ngân hàng dự kiến nâng vốn điều lệ lên 30.625 tỷ đồng nhằm mở rộng quy mô, tăng năng lực cạnh tranh; đồng thời, kiện toàn Hội đồng quản trị phục vụ giai đoạn tăng trưởng mới.
Khối ngoại gom mua mạnh cổ phiếu BSR trong phiên hồi phục

(TBTCO) - Giá cổ phiếu BSR đã giảm tới 25% trong hai tuần trở lại đây. Phiên hồi phục của cổ phiếu này có sự hỗ trợ đáng kể của nhóm nhà đầu tư nước ngoài.
Phát hành trái phiếu chững lại tuần thứ ba liên tiếp

(TBTCO) - Trong tuần từ 16/3 - 20/3, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục không ghi nhận đợt phát hành mới.
FPT Retail đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 gần 60.000 tỷ đồng

(TBTCO) - FPT Retail dự kiến nâng doanh thu lên gần 60.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.550 tỷ đồng trong năm 2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

"Gót chân Achilles" của thị trường bất động sản

Cấp phép thí điểm tài sản mã hóa: Phép thử về nhân lực, công nghệ và tính minh bạch

Chứng chỉ quỹ FUEVFVND vững sắc xanh dù khối ngoại mạnh tay chốt lời

Lấy công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo làm "trục xoay" tăng trưởng

Xuất khẩu tăng hơn 17%, thương mại nửa đầu tháng 3 khởi sắc mạnh

Cảnh báo thuốc tiêm YEZTUGO dự phòng HIV chưa được cấp phép tại Việt Nam

Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ được hộ kinh doanh đánh giá cao tinh thần phục vụ, hỗ trợ kê khai thuế

Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trước yêu cầu mới của nền kinh tế số

Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước "bốc hơi" 5 - 7 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (23/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" tăng vọt, thế giới giảm

Giá vàng hôm nay ngày 23/3: Giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Ngày 23/3: Giá cà phê trở lại nhịp tăng, hồ tiêu ở mức 136.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Ngày 23/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần đi ngang

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -24.63
25/03 | -24.63 (6,556.37 -24.63 (-0.37%))
DJI -84.41
25/03 | -84.41 (46,124.06 -84.41 (-0.18%))
IXIC -184.87
25/03 | -184.87 (21,761.89 -184.87 (-0.84%))
NYA +60.53
25/03 | +60.53 (21,971.30 +60.53 (+0.28%))
XAX +152.73
25/03 | +152.73 (8,621.07 +152.73 (+1.80%))
BUK100P +14.13
25/03 | +14.13 (1,005.42 +14.13 (+1.43%))
RUT +11.21
25/03 | +11.21 (2,505.44 +11.21 (+0.45%))
VIX -1.32
25/03 | -1.32 (25.63 -1.32 (-4.91%))
FTSE +130.63
25/03 | +130.63 (10,095.79 +130.63 (+1.31%))
GDAXI +367.38
25/03 | +367.38 (23,004.29 +367.38 (+1.62%))
FCHI +114.03
25/03 | +114.03 (7,857.95 +114.03 (+1.47%))
STOXX50E +77.76
25/03 | +77.76 (5,659.05 +77.76 (+1.39%))
N100 +21.48
25/03 | +21.48 (1,740.13 +21.48 (+1.25%))
BFX +93.94
25/03 | +93.94 (5,038.93 +93.94 (+1.90%))
MOEX.ME -0.11
25/03 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +272.24
25/03 | +272.24 (25,335.95 +272.24 (+1.09%))
STI +42.11
25/03 | +42.11 (4,904.54 +42.11 (+0.87%))
AXJO +154.90
25/03 | +154.90 (8,534.30 +154.90 (+1.85%))
AORD +174.00
25/03 | +174.00 (8,745.30 +174.00 (+2.03%))
BSESN +1,205.00
25/03 | +1,205.00 (75,273.45 +1,205.00 (+1.63%))
JKSE +195.28
25/03 | +195.28 (7,302.12 +195.28 (+2.75%))
KLSE +7.92
25/03 | +7.92 (1,716.68 +7.92 (+0.46%))
NZ50 +227.55
25/03 | +227.55 (12,929.30 +227.55 (+1.79%))
KS11 +88.29
25/03 | +88.29 (5,642.21 +88.29 (+1.59%))
TWII +826.87
25/03 | +826.87 (33,439.11 +826.87 (+2.54%))
GSPTSE +57.78
25/03 | +57.78 (31,941.59 +57.78 (+0.18%))
BVSP 0.00
25/03 | 0.00 (182,509.14 0.00 (0.00%))
MXX +1,404.19
25/03 | +1,404.19 (65,775.14 +1,404.19 (+2.18%))
IPSA +128.41
25/03 | +128.41 (10,334.57 +128.41 (+1.26%))
MERV +52,698.75
25/03 | +52,698.75 (2,778,025.00 +52,698.75 (+1.93%))
TA125.TA +40.59
25/03 | +40.59 (4,211.02 +40.59 (+0.97%))
CASE30 +567.00
25/03 | +567.00 (47,497.90 +567.00 (+1.21%))
JN0U.JO +249.08
25/03 | +249.08 (6,725.02 +249.08 (+3.85%))
DX-Y.NYB -0.10
25/03 | -0.10 (99.34 -0.10 (-0.10%))
125904-USD-STRD +39.67
25/03 | +39.67 (2,590.45 +39.67 (+1.56%))
XDB -0.30
25/03 | -0.30 (133.97 -0.30 (-0.22%))
XDE -0.20
25/03 | -0.20 (115.94 -0.20 (-0.17%))
000001.SS +50.56
25/03 | +50.56 (3,931.84 +50.56 (+1.30%))
N225 +1,497.34
25/03 | +1,497.34 (53,749.62 +1,497.34 (+2.87%))
XDN -0.21
25/03 | -0.21 (62.92 -0.21 (-0.33%))
XDA -0.50
25/03 | -0.50 (69.64 -0.50 (-0.72%))