Khối ngoại gom mua mạnh cổ phiếu BSR trong phiên hồi phục

Khối ngoại duy trì xu hướng bán ròng trong phiên giao dịch hôm nay, dù thị trường chung đã có nhịp hồi phục sau khi VN-Index lùi về vùng giá thấp nhất kể từ tháng 11/2025. Tuy vậy, dòng tiền ngoại tiếp tục có sự phân hóa rõ nét, với hoạt động cơ cấu danh mục diễn ra ở cả hai chiều mua và bán.

Áp lực bán vẫn tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Cổ phiếu Vingroup (VIC) dẫn đầu danh sách bán ròng với giá trị khoảng 148 tỷ đồng, theo sau là MWG và VHM, cùng nhiều mã ngân hàng và thép như HPG, BID, VCB, HDB. Đáng chú ý, một số cổ phiếu trong nhóm này vẫn duy trì sắc xanh, cho thấy lực cầu trong nước đã phần nào hấp thụ lượng cung từ khối ngoại.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn (BSR) trở thành tâm điểm khi được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị hơn 156 tỷ đồng. Đây cũng là một trong những cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài giải ngân tích cực. Từ đầu năm 2026, BSR nằm trong Top 10 các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng.

Theo tài liệu đại hội vừa gửi đến các cổ đông, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất hơn 154.000 tỷ đồng trong năm 2026, tương đương khoảng 5,9 tỷ USD, tăng 7% so với năm trước và là mức cao thứ hai trong lịch sử hoạt động. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 2.162 tỷ đồng, dù giảm so với thực hiện năm 2025 nhưng vẫn cao hơn đáng kể kế hoạch đưa ra cách đây một năm.

Khối ngoại mua ròng mạnh BSR, VCK và VCI

Hai cổ phiếu ngành chứng khoán VCK và VCI cũng được mua ròng trên trăm tỷ đồng. Ngoài ra, một số cổ phiếu khác cũng được mua ròng đáng kể như FRT, DGC, CTG hay TCX với phần lớn đóng cửa trong sắc xanh, góp phần hỗ trợ đà phục hồi của thị trường.

Tong bối cảnh thị trường đang tìm điểm cân bằng sau nhịp điều chỉnh mạnh, dòng vốn ngoại vẫn duy trì xu hướng bán ròng nhưng vẫn đang chọn lọc một số cổ phiếu để giải ngân, nhất là với một số cổ phiếu có câu chuyện riêng.