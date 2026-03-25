Bất động sản

Sunshine Group đặt mục tiêu lãi 15.000 tỷ năm 2026: Tăng tốc M&A, mở rộng quỹ đất, sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng mới

(TBTCO) - Công ty CP Tập đoàn Sunshine (mã: KSF) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026, cho thấy chiến lược tăng tốc M&A, mở rộng quy mô và tham vọng bứt phá về doanh thu, lợi nhuận trong năm nay.
Sunshine Empire - Khu phức hợp lớn nhất Hà Nội do Sunshine Group đang triển khai tại KĐT Ciputra - trong tương lai cũng chính là trụ sở của Tập đoàn

Năm 2026, Sunshine Group đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 40.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 15.000 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2026, mục tiêu doanh thu tăng gần gấp đôi, còn lợi nhuận dự kiến tăng mạnh gần 35%, cho thấy doanh nghiệp không chỉ mở rộng quy mô mà còn tiếp tục duy trì biên lợi nhuận cao sau tái cấu trúc.

Trong bức tranh đó, hoạt động M&A tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong chiến lược năm 2026. Theo tờ trình của HĐQT, Sunshine Group định hướng mở rộng quy mô doanh nghiệp và quỹ đất thông qua việc thực hiện đầu tư, nhận chuyển nhượng và nắm quyền chi phối tại hàng loạt dự án và pháp nhân liên quan.

Cụ thể, tập đoàn sẽ tham gia đầu tư vào dự án Khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận (Phúc Thọ, Hà Nội), đồng thời sở hữu trên 50% cổ phần tại Công ty TNHH Đầu tư Big Gain và CTCP Đầu tư Xây dựng Bách Giang DCI.

Song song, Sunshine tiếp tục hoàn thiện cấu trúc sở hữu tại các dự án trọng điểm, trong đó có Noble West Lake Ha Noi (tên pháp lý: tổ hợp dịch vụ, thương mại, văn phòng kết hợp nhà ở cao tầng tại các lô CT05-HH và CT06-HH, khu đô thị Nam Thăng Long). Với quy mô 12 tòa tháp cao 40 tầng tên quỹ đất gần 6ha, đối diện Lotte Mall West Lake, đây là dự án được Sunshine Group phát triển với định hướng trở thành tổ hợp hàng hiệu (Branded Residences) số 1 Việt Nam.

Danh mục M&A dự kiến còn mở rộng sang nhiều dự án quy mô lớn tại các địa phương khác như Khu du lịch Đại Dương (Tp. HCM); lô đất TM13 khu đô thị Nam Thăng Long (Hà Nội); khu nhà ở Thái Hà Spring Garden (Hà Nội); tổ hợp thương mại nhà ở 189 Trần Bình (Hà Nội); cùng Khu dân cư Phú Hữu xã Đại Phước (Đồng Nai).

Khu đô thị Bắc Thăng Long Urban City tại Hà Nội

Đáng chú ý, trong các tháng đầu năm 2026, HĐQT đã thông qua việc triển khai thỏa thuận liên danh với các đối tác để phát triển Khu đô thị Bắc Thăng Long Urban City tại Mê Linh (Hà Nội). Dự án này có quy mô gần 700 ha, dân số dự kiến khoảng gần 200.000 người, được xác định là một trong những dự án trọng điểm trong lộ trình tái cấu trúc và mở rộng không gian phát triển của Hà Nội.

Song song với mở rộng danh mục, doanh nghiệp định hướng tiếp tục gia tăng nguồn cung nhà ở phù hợp nhu cầu thị trường, với kế hoạch triển khai khoảng 20.000 sản phẩm nhà ở cao cấp giá hợp lý, tập trung vào nhu cầu ở thực của nhóm khách hàng trẻ và lực lượng lao động tri thức tại các đô thị lớn.

Năm 2026, Sunshine tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào toàn bộ chuỗi giá trị. Theo tài liệu ĐHĐCĐ, doanh nghiệp định hướng phát triển hệ sinh thái số xoay quanh các nền tảng như NobleX App, đồng thời tích hợp các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và blockchain vào hoạt động quản lý, phân phối và giao dịch bất động sản. Bên cạnh mảng bất động sản, doanh nghiệp vẫn duy trì chiến lược phát triển hệ sinh thái đa ngành, tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ, tài chính và giáo dục.

Một nội dung đáng chú ý khác là kế hoạch chuyển niêm yết toàn bộ cổ phiếu KSF từ HNX sang HoSE, kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư và nâng cao vị thế trên thị trường chứng khoán. Đồng thời, doanh nghiệp cũng lên phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 17%, tương ứng phát hành thêm tối đa gần 153 triệu cổ phiếu.

Noble Palace Tay Ho với quy mô hàng trăm căn dinh thự, biệt thự, shop villas độc bản tại KĐT Ciputra - Tây Hồ Tây - trung tâm mới của Hà Nội

Nhìn lại 2025, Sunshine ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng bứt phá với doanh thu hơn 21.340 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 11.200 tỷ đồng, tăng gấp nhiều lần so với năm trước. Tổng tài sản cuối năm đạt gần 120.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt gần 19.800 tỷ đồng, tăng tương ứng khoảng 6 lần và gần 3 lần so với hồi đầu năm. Kết quả này phản ánh hiệu quả của quá trình tái cấu trúc toàn diện, trong đó việc đẩy mạnh M&A kết hợp với số hóa hoạt động quản trị, bán hàng và vận hành đã giúp doanh nghiệp tối ưu quỹ đất, kiểm soát chi phí và cải thiện đáng kể hiệu quả sử dụng vốn.

Noble Palace Tay Ho đang được thi công hoàn tất những công đoạn cuối cùng
Hải Băng
Từ khóa:
sunshine đại hội đồng cổ đông sunshine group

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

Theo các chuyên gia và nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân, nếu muốn trúng thầu dự án, doanh nghiệp cần nắm vững pháp luật, nâng cao năng lực và tận dụng đấu thầu rộng rãi để gia tăng cạnh tranh, tối ưu chi phí. Trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp không thể tiếp cận đấu thầu bằng tư duy ngắn hạn.
(TBTCO) - Theo dữ liệu của batdongsan.com, thị trường bất động sản những tháng đầu năm 2026 đang bước vào nhịp điều chỉnh. Mặt bằng giá có dấu hiệu hạ nhiệt, giao dịch chưa sôi động, nhưng nhu cầu ở thực vẫn duy trì.
(TBTCO) - Sự phát triển nhanh chóng của phân khúc bất động sản hạng sang tại Việt Nam trong những năm gần đây không chỉ phản ánh tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn cho thấy sự thay đổi rõ nét trong hành vi tích lũy tài sản của tầng lớp giàu. Từ một sản phẩm mang tính tiêu dùng cao cấp, bất động sản hạng sang đang dần trở thành kênh đầu tư và bảo toàn giá trị của dòng vốn lớn.
(TBTCO) - Doanh nghiệp tư nhân sẽ có thêm nhiều cơ hội tham gia đầu tư nâng cấp, hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ bảo đảm tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đạt tối thiểu 4 làn xe.
(TBTCO) - Làn sóng Branded Residences đang bước vào giai đoạn tăng tốc, với những chuẩn mực ngày càng khắt khe về vị trí, tiện ích hay vận hành. Trong bối cảnh đó, một tổ hợp hàng hiệu quy mô lớn vừa được Sunshine Group khởi công tại Ciputra đang nổi lên như ứng viên đáng chú ý trong cuộc đua dẫn dắt phân khúc này tại Việt Nam.
(TBTCO) - Bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc - Giám đốc cấp cao Tư vấn Chiến lược Cushman & Wakefield Việt Nam cho rằng, Việt Nam có cơ hội rõ nét để phát triển các đại đô thị tích hợp hiệu quả hơn, nhưng điều đó đòi hỏi tư duy dài hạn, kỷ luật trong triển khai và một cách tiếp cận hướng tới kiến tạo các khu đô thị hoàn chỉnh, thay vì chỉ phát triển những công trình đơn lẻ.
(TBTCO) - Động lực phát triển công nghiệp mạnh mẽ của Hải Phòng đang mở ra nhiều cơ hội cho các khu công nghiệp có vị trí thuận lợi và hạ tầng bài bản. Khu công nghiệp Gia Lộc dần khẳng định lợi thế chiến lược khi hội tụ điều kiện về kết nối giao thông, khả năng thu hút đầu tư và tiềm năng trở thành điểm trung chuyển sản xuất trong khu vực.
(TBTCO) - Trước đó thông tin đến báo chí, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cho biết, các dự án gồm: A&T Saigon Riverside (phường Bình Hòa), Setia Edenia (phường Lái Thiêu), The One World (phường Thuận Giao)... vẫn chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Theo ghi nhận của PV Báo Tài chính - Đầu tư, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ) vẫn đang trong quá trình xây dựng phần hầm móng hoặc san lấp mặt bằng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

