Sunshine Group đặt mục tiêu lãi 15.000 tỷ năm 2026: Tăng tốc M&A, mở rộng quỹ đất, sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng mới

Sunshine Empire - Khu phức hợp lớn nhất Hà Nội do Sunshine Group đang triển khai tại KĐT Ciputra - trong tương lai cũng chính là trụ sở của Tập đoàn

Năm 2026, Sunshine Group đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 40.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 15.000 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2026, mục tiêu doanh thu tăng gần gấp đôi, còn lợi nhuận dự kiến tăng mạnh gần 35%, cho thấy doanh nghiệp không chỉ mở rộng quy mô mà còn tiếp tục duy trì biên lợi nhuận cao sau tái cấu trúc.

Trong bức tranh đó, hoạt động M&A tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong chiến lược năm 2026. Theo tờ trình của HĐQT, Sunshine Group định hướng mở rộng quy mô doanh nghiệp và quỹ đất thông qua việc thực hiện đầu tư, nhận chuyển nhượng và nắm quyền chi phối tại hàng loạt dự án và pháp nhân liên quan.

Cụ thể, tập đoàn sẽ tham gia đầu tư vào dự án Khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận (Phúc Thọ, Hà Nội), đồng thời sở hữu trên 50% cổ phần tại Công ty TNHH Đầu tư Big Gain và CTCP Đầu tư Xây dựng Bách Giang DCI.

Song song, Sunshine tiếp tục hoàn thiện cấu trúc sở hữu tại các dự án trọng điểm, trong đó có Noble West Lake Ha Noi (tên pháp lý: tổ hợp dịch vụ, thương mại, văn phòng kết hợp nhà ở cao tầng tại các lô CT05-HH và CT06-HH, khu đô thị Nam Thăng Long). Với quy mô 12 tòa tháp cao 40 tầng tên quỹ đất gần 6ha, đối diện Lotte Mall West Lake, đây là dự án được Sunshine Group phát triển với định hướng trở thành tổ hợp hàng hiệu (Branded Residences) số 1 Việt Nam.

Danh mục M&A dự kiến còn mở rộng sang nhiều dự án quy mô lớn tại các địa phương khác như Khu du lịch Đại Dương (Tp. HCM); lô đất TM13 khu đô thị Nam Thăng Long (Hà Nội); khu nhà ở Thái Hà Spring Garden (Hà Nội); tổ hợp thương mại nhà ở 189 Trần Bình (Hà Nội); cùng Khu dân cư Phú Hữu xã Đại Phước (Đồng Nai).

Khu đô thị Bắc Thăng Long Urban City tại Hà Nội

Đáng chú ý, trong các tháng đầu năm 2026, HĐQT đã thông qua việc triển khai thỏa thuận liên danh với các đối tác để phát triển Khu đô thị Bắc Thăng Long Urban City tại Mê Linh (Hà Nội). Dự án này có quy mô gần 700 ha, dân số dự kiến khoảng gần 200.000 người, được xác định là một trong những dự án trọng điểm trong lộ trình tái cấu trúc và mở rộng không gian phát triển của Hà Nội.

Song song với mở rộng danh mục, doanh nghiệp định hướng tiếp tục gia tăng nguồn cung nhà ở phù hợp nhu cầu thị trường, với kế hoạch triển khai khoảng 20.000 sản phẩm nhà ở cao cấp giá hợp lý, tập trung vào nhu cầu ở thực của nhóm khách hàng trẻ và lực lượng lao động tri thức tại các đô thị lớn.

Năm 2026, Sunshine tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào toàn bộ chuỗi giá trị. Theo tài liệu ĐHĐCĐ, doanh nghiệp định hướng phát triển hệ sinh thái số xoay quanh các nền tảng như NobleX App, đồng thời tích hợp các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và blockchain vào hoạt động quản lý, phân phối và giao dịch bất động sản. Bên cạnh mảng bất động sản, doanh nghiệp vẫn duy trì chiến lược phát triển hệ sinh thái đa ngành, tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ, tài chính và giáo dục.

Một nội dung đáng chú ý khác là kế hoạch chuyển niêm yết toàn bộ cổ phiếu KSF từ HNX sang HoSE, kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư và nâng cao vị thế trên thị trường chứng khoán. Đồng thời, doanh nghiệp cũng lên phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 17%, tương ứng phát hành thêm tối đa gần 153 triệu cổ phiếu.

Noble Palace Tay Ho với quy mô hàng trăm căn dinh thự, biệt thự, shop villas độc bản tại KĐT Ciputra - Tây Hồ Tây - trung tâm mới của Hà Nội

Nhìn lại 2025, Sunshine ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng bứt phá với doanh thu hơn 21.340 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 11.200 tỷ đồng, tăng gấp nhiều lần so với năm trước. Tổng tài sản cuối năm đạt gần 120.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt gần 19.800 tỷ đồng, tăng tương ứng khoảng 6 lần và gần 3 lần so với hồi đầu năm. Kết quả này phản ánh hiệu quả của quá trình tái cấu trúc toàn diện, trong đó việc đẩy mạnh M&A kết hợp với số hóa hoạt động quản trị, bán hàng và vận hành đã giúp doanh nghiệp tối ưu quỹ đất, kiểm soát chi phí và cải thiện đáng kể hiệu quả sử dụng vốn.