EU đồng hành để Việt Nam đóng vai trò dẫn dắt trong khu vực về kinh tế xanh

(TBTCO) - Đại sứ EU tại Việt Nam khẳng định: “Kinh tế xanh là nền kinh tế của tương lai. EU đang đi đầu trên giới về kinh tế xanh và chúng tôi sẵn sàng hợp tác để Việt Nam có thể đóng vai trò dẫn dắt trong khu vực về kinh tế xanh”.

Ngày 6/11, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) họp báo công bố về Diễn đàn Kinh tế xanh (GEF) 2025.

Từ thách thức khí hậu đến cơ hội tăng trưởng bền vững

Chia sẻ tại họp báo, ông Bruno Jaspaert cho biết, tính cấp thiết của chuyển đổi xanh chưa bao giờ lớn hơn lúc này. Việt Nam đang cảm nhận được những tác động của biến đổi khí hậu – từ lũ lụt nghiêm trọng ở thủ đô đến các biến động thời tiết ngày càng khó lường trên toàn quốc. Những hiện tượng này đe dọa sinh kế và cộng đồng. Tuy nhiên, giữa những thách thức này lại ẩn chứa một cơ hội: hướng tới tăng trưởng bền vững trong tương lai thông qua tính bền vững, khả năng phục hồi và đổi mới sáng tạo.

EuroCham họp báo thông tin về Diễn đàn Kinh tế xanh 2025

Trên khắp các châu lục, các chính phủ đang chạy đua để dung hòa an ninh năng lượng với quá trình khử cacbon, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đồng thời bảo vệ hệ sinh thái và đảm bảo sự thịnh vượng mang lại lợi ích cho cả con người và hành tinh. Châu Âu dẫn đầu cuộc đua này thông qua các khuôn khổ mang tính chuyển đổi như Thỏa thuận Xanh châu Âu, Sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu, Đạo luật Công nghiệp không phát thải và Đạo luật Kinh tế tuần hoàn – tất cả đều được thiết kế để củng cố năng lực cạnh tranh công nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Tầm nhìn chung này có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tại Việt Nam. Là một trong những nền kinh tế mới nổi năng động nhất châu Á và là quốc gia cam kết vững chắc đạt mục tiêu đạt Net Zero vào năm 2050, Việt Nam đang hiện đại hóa hệ thống năng lượng, cải cách thị trường điện và mở rộng năng lực tái tạo – cân bằng giữa khả năng chi trả và khả năng cạnh tranh dài hạn.

Diễn đàn Kinh tế Xanh (GEF) là diễn đàn thường niên được EuroCham tổ chức từ năm 2022, nhằm thúc đẩy đối thoại cởi mở giữa các bên liên quan trong khu vực công và tư nhân về khả năng phục hồi khí hậu và đầu tư bền vững. GEF 2025 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 27/11, với chủ đề “Tiên phong đổi mới, kiến tạo tương lai”, tiếp tục sáng kiến xanh chủ đạo của EuroCham, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà đổi mới sáng tạo để biến tham vọng về khí hậu thành các giải pháp khả thi.

Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert khẳng định: “Có thể tôi chưa đại diện cho khối nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, nhưng tôi đại diện cho một khối đầu tư có mục đích. Đầu tư của châu Âu tập trung vào những lĩnh vực thúc đẩy phát triển bền vững – những lĩnh vực không chỉ mang ý nghĩa cho tăng trưởng hôm nay mà còn cho các thế hệ mai sau”.

Các khuôn khổ như Đối tác Chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) và Cơ chế Điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) đang tiếp tục gắn kết các mục tiêu kinh tế và môi trường giữa EU và Việt Nam.

Ông Julien Guerrier, Đại sứ EU tại Việt Nam chia sẻ, Diễn đàn Sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu 2025 tổ chức ở Brussels tháng trước, Đối tác Chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) tiếp tục cụ thể hóa các cam kết tài chính của EU cho những dự án chuyển đổi năng lượng – được đánh dấu bằng lễ ký kết gói tài chính trị giá 430 triệu euro giữa Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Cao ủy EU về Đối tác Quốc tế Jozef Síkela.

Ông khẳng định: “Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, những mối quan hệ đối tác như giữa EU và Việt Nam càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tôi tin rằng trong những năm tới, hợp tác giữa chúng ta sẽ tiếp tục được củng cố, mang lại những giá trị thiết thực cho doanh nghiệp, người dân… Kinh tế xanh là nền kinh tế của tương lai. EU đang đi đầu trên giới về kinh tế xanh và chúng tôi sẵn sàng hợp tác để Việt Nam có thể đóng vai trò dẫn dắt trong khu vực về kinh tế xanh”.

Tinh thần châu Âu tiếp lửa cho “tham vọng xanh” của Việt Nam

Trong 35 năm qua, châu Âu và Việt Nam đã phát triển từ viện trợ sang liên minh, từ đối thoại đến hành động. Ngày nay, hai bên cùng hợp tác đồng kiến tạo tăng trưởng bền vững và ổn định trong một thế giới ngày càng phức tạp.

Nhân dịp GEF 2025, EuroCham kêu gọi các nhà hoạch định chính sách, các nhà đổi mới và doanh nghiệp cùng chung tay kiến tạo một tương lai, nơi Việt Nam không chỉ phát triển nhanh hơn mà còn xanh hơn và thông minh hơn – thiết lập chuẩn mực cho phát triển bền vững trên khắp châu Á.

Với trọng tâm là các cuộc thảo luận chuyên sâu và đối thoại thực tiễn, GEF 2025 bao gồm: 9 phiên hội nghị chuyên đề về các ưu tiên phát triển bền vững của Việt Nam; 3 hội thảo thực hành do các hiệp hội doanh nghiệp song phương châu Âu đồng tổ chức; 1 bài phát biểu quan trọng của một nhà lãnh đạo tư tưởng toàn cầu về nền kinh tế xanh và 1 buổi tối giao lưu thúc đẩy quan hệ đối tác lâu dài. Mỗi phiên chương trình đều kết nối tầm nhìn Thỏa thuận Xanh và Sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu của EU với thực tế của Việt Nam - chuyển đổi chiến lược thành các giải pháp kết nối chính sách với đầu tư và tham vọng với việc thực hiện.

Thông tin rõ hơn về diễn đàn, ông Nguyễn Phan Đính - đồng Chủ tịch Ủy ban Tăng trưởng xanh của EuroCham nhấn mạnh: “GEF 2025 không chỉ là các khuôn khổ – mà còn là cách thức bền vững có thể được sống và áp dụng hàng ngày. Cho dù đó là giao thông sạch hơn, nhà ở hiệu quả hơn hay sản xuất thông minh hơn, mọi thảo luận tại đây đều liên quan trực tiếp đến cách thức vận hành của con người và doanh nghiệp”.

Từ năng lượng sạch đến kỹ năng xanh, 9 phiên diễn đàn năm nay sẽ hiện thực hóa tính bền vững - kết nối các xu hướng toàn cầu với những hành động thiết thực mà doanh nghiệp và cộng đồng có thể thực hiện ngay hôm nay.