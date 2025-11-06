Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 6/11/2025 về đẩy mạnh việc thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 1/4/2025 của Chính phủ và các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Vẫn còn 51 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành

Chỉ thị số 33/CT-TTg nêu rõ, thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính và triển khai Đề án 06 đã đạt được những kết quả ban đầu quan trọng, tích cực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Dữ liệu tại các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phải bảo đảm tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống". Ảnh minh họa

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai, vẫn còn tồn tại, hạn chế cần được khắc phục ngay. Tính đến ngày 28/10/2025, vẫn còn 51 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành. Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình còn thấp, chỉ đạt 39,98%, trong đó khối bộ, ngành đạt tỷ lệ: 54,46%, khối tỉnh đạt tỷ lệ: 16,94%, cách xa mục tiêu 80% của năm 2025.

Chất lượng dữ liệu tại các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa bảo đảm tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống", gây khó khăn cho việc kết nối, chia sẻ và tái sử dụng, dẫn đến tình trạng người dân vẫn phải cung cấp giấy tờ nhiều lần, không cần thiết. Công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng còn nhiều bất cập, nguồn nhân lực giám sát và xử lý sự cố cũng còn hạn chế.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên do nhiều nguyên nhân khác nhau, cả khách quan và chủ quan, trong đó một trong các nguyên nhân, "điểm nghẽn" chính là do người đứng đầu một số cơ quan chưa thực sự quyết liệt, sâu sát; khối lượng công việc nhiều, ngày càng tăng, trong khi công tác tổ chức thực hiện còn chưa đáp ứng kịp thời theo yêu cầu, điều kiện mới; vẫn còn tình trạng đùn đẩy, tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm; một số hệ thống thông tin, nền tảng số của bộ, ngành còn tình trạng quá tải, lỗi vận hành, thiếu ổn định, chưa kết nối thông suốt với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của địa phương.

Giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025, Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách.

Chỉ thị số 33/CT-TTg nêu rõ, người đứng đầu các bộ, ngành, cơ quan chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo, điều hành là khâu then chốt, nói đi đôi với làm, có kết quả thực chất, tạo chuyển biến rõ nét.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; đối với mỗi nhiệm vụ được giao, phải quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo nguyên tắc 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền và tổ chức thực hiện hiệu quả gắn với kiểm tra, giám sát...

Tập trung tối đa nguồn lực, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành để ưu tiên giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn, các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 1/4/2025 của Chính phủ và các kế hoạch, quy định, thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Phấn đấu hoàn thành 100% khối lượng công việc năm 2025 đạt chất lượng, hiệu quả

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động, tích cực sử dụng Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (http://nq57.vn) để theo dõi, giám sát hằng ngày tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc phạm vi, thẩm quyền; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" trong quá trình triển khai thực tế, phấn đấu hoàn thành 100% khối lượng công việc năm 2025 đạt chất lượng, hiệu quả.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai ngay việc xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức để xảy ra tình trạng chậm, muộn triển khai các nhiệm vụ; có phương án xử lý đối với các cá nhân không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, chậm trễ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao trong giải quyết các vấn đề liên quan để các nhiệm vụ chậm tiến độ, kéo dài, lãng phí nguồn lực.

VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch điện tử khác

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ, tiện ích thuộc Đề án 06, bảo đảm vai trò nền tảng, cốt lõi của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử; hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch điện tử khác.

Thực hiện đánh giá, xếp hạng và công bố công khai mức độ sẵn sàng và khả năng liên thông, chia sẻ dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương; nguyên tắc "dữ liệu phải được chia sẻ", trừ các dữ liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước. Bất kỳ sự từ chối chia sẻ nào đều phải được giải trình trực tiếp với cấp có thẩm quyền.