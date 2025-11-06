Vinachem lấy đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ làm động lực trọng yếu để phát triển bền vững

(TBTCO) - Với vai trò là một trong những tập đoàn kinh tế nhà nước chủ lực, trụ cột của ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) luôn xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trọng yếu để phát triển bền vững.

Hơn 250 tỷ đồng đầu tư, 3.700 sáng kiến

Ngày 6/11, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng hoạt động giai đoạn 2026 – 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Vinachem Phùng Quang Hiệp nhấn mạnh, Vinachem đã đạt được nhiều thành tích vượt trội trong giai đoạn 2021-2025 nhờ áp dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy nhiên, trong giai đoạn mới, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính là các trụ cột để tạo đột phá cho tăng trưởng hai con số, tăng trưởng xanh.

Chủ tịch Vinachem Phùng Quang Hiệp phát biểu khai mạc Hội nghị

Chủ tịch Vinachem Phùng Quang Hiệp cho biết, với vai trò là một trong những tập đoàn kinh tế nhà nước chủ lực, trụ cột của ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam, tập đoàn luôn xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trọng yếu để phát triển bền vững. Trải qua 56 năm xây dựng và trưởng thành, với 34 đơn vị thành viên, gần 20.000 lao động hoạt động trên 6 lĩnh vực chính, Tập đoàn đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng và cung ứng vật tư thiết yếu cho nền kinh tế.

Trong giai đoạn 2021–2025, tập đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình, kế hoạch và cơ chế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tổng kinh phí đầu tư cho các hoạt động này đạt hơn 250 tỷ đồng; trong đó Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam giữ vai trò nòng cốt, còn các doanh nghiệp thành viên tích cực trích lập và sử dụng quỹ khoa học công nghệ để triển khai hàng nghìn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất.

Toàn tập đoàn đã thực hiện 76 đề tài, dự án khoa học công nghệ và hơn 3.700 sáng kiến, mang lại hiệu quả thiết thực: tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí, tăng năng suất, làm chủ nhiều quy trình kỹ thuật và phát triển thêm nhiều sản phẩm mới từ phân bón thân thiện môi trường, hóa chất tinh khiết, lốp radial đến pin, ắc quy và khí công nghiệp. Nhiều công trình đã được đăng ký sáng chế, đạt giải thưởng khoa học công nghệ trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh và uy tín thương hiệu của Vinachem.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch Vinachem Phùng Quang Hiệp cũng nhìn nhận vẫn còn những hạn chế như quy mô đầu tư cho nghiên cứu và phát triển còn khiêm tốn; liên kết giữa các đơn vị trong Tập đoàn và giữa doanh nghiệp với các viện, trường chưa thật sự chặt chẽ. Một số vấn đề công nghệ trọng điểm như khai thác quặng apatit nghèo, phát triển các dòng hóa chất tinh khiết và chuyên dụng vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Bước vào giai đoạn 2026–2030, tập đoàn đặt mục tiêu đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành trụ cột chiến lược trong quá trình tái cấu trúc và tăng trưởng xanh. Mọi dự án đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực phân bón, hóa chất cơ bản, cao su săm lốp, pin ắc quy, khí công nghiệp, đều phải dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, hiệu suất cao, thân thiện môi trường.

Tập đoàn sẽ tập trung phát triển các sản phẩm hóa chất tinh khiết và hóa chất chuyên dụng có giá trị gia tăng cao, phục vụ các ngành công nghiệp điện tử, năng lượng, dược phẩm và thực phẩm. Song song với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phát triển mô hình nhà máy thông minh, doanh nghiệp số, xây dựng hạ tầng dữ liệu ngành, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị, sản xuất và thương mại.

Động lực chính phát triển nhanh, bền vững

Hội nghị đã nghe Báo cáo Tổng kết Hoạt động khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030 cùng 5 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học và các đơn vị của tập đoàn.

Hội nghị đã Vinh danh khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp và có thành tích xuất sắc trong công tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Tập đoàn giai đoạn 2021-2025; đồng thời, xem video ngắn thể hiện sự quyết tâm chính trị rất lớn của tập đoàn trong triển khai thắng lợi Nghị quyết số 57 của Đảng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Nguyễn Hữu Tú nhấn mạnh, với vai trò là một trong những tập đoàn kinh tế nhà nước chủ lực, trụ cột của ngành công nghiệp hóa chất, tập đoàn xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính phát triển nhanh, bền vững. Tập đoàn cam kết thực hiện mục tiêu tăng trưởng dựa trên phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với bảo vệ môi trường, áp dụng tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp số, thị trường số và sản phẩm số nhằm tạo đột phá trong hoạt động của tập đoàn; hướng tới mục tiêu Vinachem trở thành một tập đoàn kinh tế phát triển giàu mạnh trong kỷ nguyên số.

Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú phát biểu tại Hội nghị

Bước sang giai đoạn 2026-2030, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam xác định phương hướng chiến lược là phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, lấy đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ làm động lực chính.

Về giải pháp, tập đoàn và các doanh nghiệp thành viên cần chủ động bám sát thực tiễn, nghiên cứu kỹ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hội nghị đã Vinh danh khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tập đoàn giai đoạn 2021-2025

Trong đó, chú trọng: tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển, trọng dụng, đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trước tiên phải chủ động tạo lập nguồn tài chính xứng đáng, phù hợp, dành riêng cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, tập trung vốn để ưu tiên triển khai các nhiệm vụ theo định hướng của quốc gia phù hợp với thực tiễn sản xuất của tập đoàn.