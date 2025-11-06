Tây Ninh triển khai “Chiến dịch 60 ngày cao điểm” hiện đại hóa quản lý thuế

(TBTCO) - Ngày 6/11, Thuế tỉnh Tây Ninh phát động “Chiến dịch 60 ngày cao điểm” triển khai Đề án 3389 của Bộ Tài chính, nhằm chuyển đổi toàn bộ hộ kinh doanh từ nộp thuế khoán sang kê khai. Chiến dịch hướng tới xóa bỏ hoàn toàn hình thức thuế khoán từ ngày 1/1/2026, góp phần hiện đại hóa và minh bạch hóa công tác quản lý thuế.

Ông Nguyễn Nam Bình - Trưởng Thuế tỉnh Tây Ninh phát biểu tại lễ phát động “Chiến dịch 60 ngày cao điểm” triển khai Đề án 3389, sáng 6/11. Ảnh: Kỳ Phương

Bước chuyển mình trong hiện đại hóa quản lý thuế

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Nam Bình - Trưởng Thuế tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Quốc hội ban hành Nghị quyết 198, và Bộ Tài chính triển khai Đề án 3389 nhằm chuyển đổi mô hình, phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn hình thức thuế khoán.

Thực hiện định hướng đó, ngày 31/10/2025, Cục Thuế đã ban hành Quyết định số 3352 về việc chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh.

Theo ông Nguyễn Nam Bình, mục tiêu của kế hoạch là “Tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, xóa bỏ thuế khoán, thiết lập môi trường kinh doanh bình đẳng giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số; giảm chi phí tuân thủ, tập trung hỗ trợ người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển toàn diện.”

Trưởng Thuế tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, việc xóa bỏ thuế khoán là chủ trương lớn của Bộ Tài chính, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong quản lý thuế, hướng tới sự công bằng, minh bạch và hiệu quả.

“Chủ trương này không chỉ giúp minh bạch kết quả kinh doanh của hộ kinh doanh mà còn tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa hộ kinh doanh với doanh nghiệp, cũng như giữa các hộ kinh doanh với nhau,” ông Nguyễn Nam Bình cho hay.

Song song đó, để cụ thể hóa chủ trương, Thuế Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch 2147/KH-TNI ngày 15/10/2025, triển khai “Chiến dịch 60 ngày cao điểm” với phương châm “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”. Toàn ngành được huy động đồng bộ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đặc biệt là 96 xã, phường, thị trấn, cùng sự đồng hành của lực lượng công an và sự ủng hộ của cộng đồng hộ kinh doanh.

Phối hợp chặt chẽ, hành động quyết liệt

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, ông Huỳnh Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đánh giá cao tinh thần chủ động của ngành Thuế trong thời gian qua. Việc chuyển đổi phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh là yêu cầu tất yếu, giúp khắc phục những hạn chế của hình thức thuế khoán vốn còn thiếu minh bạch và công bằng.

Theo thống kê, Tây Ninh hiện có hơn 57.000 hộ kinh doanh, trong đó chỉ 2.709 hộ kê khai thuế (chiếm tỷ lệ 4,73%), còn lại chủ yếu nộp theo phương pháp khoán.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, chính sách thuế và thủ tục quản lý đối với hộ kinh doanh hiện còn có sự khác biệt đáng kể so với doanh nghiệp, vô tình tạo ra sự bất bình đẳng giữa các mô hình kinh tế và ngay cả giữa các hộ kinh doanh với nhau. Thực trạng này đòi hỏi cần đổi mới căn bản chính sách và phương pháp quản lý thuế, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, khuyến khích hộ kinh doanh phát triển và chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp khi đủ điều kiện.

UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương và lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, đồng thời chỉ đạo 96 xã, phường, thị trấn bố trí địa điểm, phương tiện phục vụ công tác hỗ trợ hộ kinh doanh, bảo đảm tuyên truyền sâu rộng và giữ gìn an ninh trật tự trong suốt chiến dịch.

Trong quá trình triển khai, ngành Thuế Tây Ninh chú trọng kỷ luật, kỷ cương công vụ, yêu cầu công chức thuế chuẩn mực trong ứng xử, phát ngôn, lấy tinh thần phục vụ làm trọng tâm, hỗ trợ tối đa để hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi thuận lợi.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Thuế và các sở, ban, ngành nhấn nút khởi động “Chiến dịch 60 ngày cao điểm”. Ảnh: Kỳ Phương

Tại lễ phát động, bà Trần Thị Thu Vân - Phó Trưởng Thuế tỉnh Tây Ninh đã thông qua toàn văn Kế hoạch 2147/KH-TNI và phát động phong trào thi đua trong toàn ngành với khẩu hiệu: “60 ngày hành động - Chuyển đổi thực chất - Nâng tầm hộ kinh doanh kê khai, minh bạch, hiện đại - Toàn ngành Thuế Tây Ninh bứt phá hoàn thành Kế hoạch 2147.”

Theo Kế hoạch, Thuế Tây Ninh đặt mục tiêu đến 30/11/2025, 80% hộ kinh doanh khoán sẽ chuyển sang kê khai hoặc đăng ký doanh nghiệp; đến 15/12/2025, hoàn thành 100%.

Tất cả hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, ứng dụng eTax Mobile, thực hiện các thủ tục về thuế bằng phương thức điện tử một cách thuận lợi, dễ dàng.

Tại buổi lễ, đại diện hộ kinh doanh phường Tân An, chia sẻ: “Trước đây, nộp thuế khoán chưa phản ánh đúng thực tế, thủ tục còn rườm rà. Từ khi có Đề án 3389, được cơ quan Thuế và ngân hàng hướng dẫn, chúng tôi thấy việc kê khai minh bạch, thuận lợi hơn và chủ động trong kinh doanh. Cách làm mới giúp tiết kiệm thời gian, đồng thời đảm bảo công bằng với doanh nghiệp.”

Bên cạnh đó, hộ kinh doanh bày tỏ mong muốn ngành Thuế tiếp tục duy trì đường dây nóng, bố trí lực lượng hỗ trợ trực tiếp, giúp hộ kinh doanh an tâm chuyển đổi và đóng góp tích cực cho ngân sách địa phương.

“Chiến dịch 60 ngày cao điểm” được kỳ vọng sẽ giúp Tây Ninh trở thành địa phương đi đầu cả nước trong chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025 và xây dựng nền tài chính công minh bạch, bền vững.