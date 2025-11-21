Thuế tỉnh Tây Ninh và BIDV đồng hành triển khai chiến dịch “60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh”

(TBTCO) - Thuế tỉnh Tây Ninh và Ngân hàng BIDV (chi nhánh Long An) đã thống nhất phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh mở tài khoản thanh toán, sử dụng hóa đơn điện tử, thực hiện kê khai và nộp thuế điện tử. Đồng thời, hai bên sẽ cùng đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn, giải đáp vướng mắc để hộ kinh doanh yên tâm chuyển đổi mô hình và tuân thủ tốt nghĩa vụ thuế theo quy định.

Đại diện lãnh đạo Thuế tỉnh và lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam chi nhánh Long An. Ảnh: An Long

Ngày 20/11/2025, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác với Cục Thuế để đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh trên toàn quốc chuyển đổi phương pháp tính thuế từ hình thức khoán sang phương pháp kê khai từ ngày 1/1/2026.

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại hội sở và trực tuyến tại các Chi nhánh BIDV trên toàn quốc với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Cục Thuế, lãnh đạo Ngân hàng BIDV và đại diện Hội tư vấn Thuế...

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo BIDV khẳng định, trong tiến trình chuyển đổi quan trọng của khu vực hộ, cá nhân kinh doanh, BIDV đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, từ nền tảng công nghệ, đội ngũ nhân sự đến hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ đầy đủ, bao gồm giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh quản lý bán hàng, quản lý doanh thu và thực hiện các nghĩa vụ về thuế; giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt; các giải pháp tín dụng hỗ trợ vốn cho hộ kinh doanh...

Lãnh đạo BIDV nhấn mạnh, đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm thực hiện các mục tiêu của Đề án chuyển đổi hộ kinh doanh từ hình thức nộp thuế khoán sang kê khai.

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế cho biết, lễ ký kết đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa BIDV và Cục Thuế. Đây cũng là bước hiện thực hóa mục tiêu đã được hai bên thống nhất, đó là cùng đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh sẵn sàng chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, góp phần tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh tiếp cận công nghệ số, tăng cường tuân thủ pháp luật thuế, và phát triển bền vững.

Tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Long An đã mời Thuế tỉnh tham dự trực tuyến lễ ký kết tại điểm cầu địa phương. Thuế tỉnh và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Long An đã trao đổi, thống nhất phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh mở tài khoản thanh toán, sử dụng hóa đơn điện tử, thực hiện kê khai và nộp thuế điện tử. Đồng thời, hai bên sẽ cùng đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn, giải đáp vướng mắc để hộ kinh doanh yên tâm chuyển đổi mô hình và tuân thủ tốt nghĩa vụ thuế theo quy định.