BIDV dự kiến phát hành 9.000 tỷ đồng trái phiếu để củng cố nguồn vốn dài hạn

(TBTCO) - BIDV lên kế hoạch phát hành tối đa 9.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong quý IV/2025 nhằm tăng vốn cấp 2, củng cố năng lực tài chính và đáp ứng các chuẩn mực an toàn vốn. Cùng thời điểm, ngân hàng cũng duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ổn định, chi trả hơn 3.159 tỷ đồng cho cổ đông.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) mới đây đã thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị phê duyệt phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 theo hình thức riêng lẻ trong quý IV/2025.

Theo phương án được phê duyệt, BIDV dự kiến phát hành khối lượng trái phiếu tối đa 9.000 tỷ đồng theo mệnh giá, với kỳ hạn trên 5 năm. Việc chào bán sẽ được triển khai trong quý IV năm nay, có thể chia thành nhiều đợt, tối đa 25 đợt với quy mô tối thiểu 50 tỷ đồng mỗi đợt. Mục đích chính của đợt phát hành là bổ sung nguồn vốn cấp 2, tăng cường quy mô vốn tự có nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng cũng như các yêu cầu an toàn hoạt động theo chuẩn Basel II.

Ảnh minh hoạ.

Trái phiếu phát hành là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và được xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, đồng thời được xếp vào nhóm nợ thứ cấp của ngân hàng. Lãi suất cụ thể cho từng đợt sẽ do BIDV quyết định căn cứ trên điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành. Đáng chú ý, ngân hàng cho biết một số lô trái phiếu có thể được thiết kế tuân thủ Nguyên tắc Trái phiếu xanh của Hiệp hội Thị trường vốn quốc tế (ICMA), tuy nhiên chưa đủ điều kiện phân loại là trái phiếu xanh theo quy định hiện hành của Việt Nam.

Trước kế hoạch huy động vốn quy mô lớn này, hoạt động phát hành trái phiếu của BIDV đã sôi động trở lại trong tháng 10/2025. Ngày 21/10, ngân hàng chào bán thành công ba lô trái phiếu trên thị trường trong nước với tổng giá trị 522 tỷ đồng.

Ba mã phát hành gồm: BID12551 trị giá 100 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm, có quyền mua lại sau 10 năm; BID12550 trị giá 75 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, có quyền mua lại sau 5 năm; và BID12549 trị giá 347 tỷ đồng kỳ hạn 7 năm, có quyền mua lại sau 2 năm. Các lô phát hành này được nhà đầu tư đánh giá cao nhờ lãi suất cạnh tranh và thời hạn dài – yếu tố giúp BIDV đa dạng hóa nguồn vốn và giảm áp lực huy động ngắn hạn.

Song song với hoạt động phát hành trái phiếu, BIDV cũng triển khai kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, thể hiện cam kết duy trì chính sách cổ tức ổn định đối với cổ đông. Ngân hàng đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/10/2025, với tỷ lệ chi trả 4,5% – tương đương 450 đồng cho mỗi cổ phiếu. Ngày thanh toán dự kiến là 14/11/2025. Với hơn 7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả cổ tức ước khoảng 3.159,6 tỷ đồng.