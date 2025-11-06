Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư: Trụ cột quan trọng trong quản lý và thẩm định dự án quốc gia

(TBTCO) - Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư đã khẳng định vị thế trụ cột trong quản lý và thẩm định các dự án trọng điểm quốc gia, đóng góp quan trọng vào hiệu quả đầu tư công và sự minh bạch trong quản lý dự án. Trong 10 tháng đầu năm 2025, Vụ đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ then chốt, tạo tiền đề vững chắc cho các tháng cuối năm.

Chiều ngày 6/11, Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác 10 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2025. Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Nhiều nhiệm vụ trọng điểm hoàn thành

Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư (Vụ GS&TĐĐT) là đơn vị mới được thành lập theo Quyết định số 2329/QĐ-BTC ngày 1/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, với chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về giám sát, đánh giá và thẩm định các dự án đầu tư công, dự án theo phương thức đối tác công tư và các dự án quan trọng quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Ông Đoàn Đức Thành, Vụ trưởng Vụ GS&TĐĐT, cho biết, trong 10 tháng qua, đơn vị đã hoàn thành nhiều công việc quan trọng. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, Vụ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư, tổng hợp báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư năm 2024 trên phạm vi cả nước, đồng thời hoàn thành thẩm định 1 chương trình mục tiêu quốc gia, 7 dự án quan trọng quốc gia, 5 dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư/điều chỉnh chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, 1 dự án theo quy định của Luật PPP.

Từ ngày 1/7/2025 đến 5/11/2025, sau khi chính thức tách từ Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính, Vụ GS&TĐĐT đã tiếp tục phát hành văn bản hoàn thiện dự thảo Nghị định, đề nghị các bộ, ngành, địa phương báo cáo thông tin và cập nhật dữ liệu trên Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư. Đồng thời, Vụ đã hoàn thành thẩm định 2 chương trình mục tiêu quốc gia và 2 dự án quốc gia, tham mưu phát hành khoảng 25 văn bản hướng dẫn bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, cũng như phát hành hơn 450 văn bản tham gia ý kiến đối với các đơn vị liên quan.

Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Tài chính Đoàn Đức Thành. Ảnh: Đức Minh

Ông Đoàn Đức Thành nhấn mạnh: “Chúng tôi đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, đồng thời áp dụng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại để giám sát đầu tư, đảm bảo mọi số liệu và báo cáo được cập nhật chính xác và kịp thời”.

Trong 2 tháng cuối năm 2025, Vụ GS&TĐĐT đặt mục tiêu hoàn thiện các công việc trọng tâm. Cụ thể, Vụ tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ đẩy nhanh tiến độ ban hành Nghị định và hướng dẫn triển khai công tác giám sát, đánh giá đầu tư. Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư sẽ được hoàn thiện, hướng dẫn bộ, ngành, địa phương cập nhật dữ liệu và chuẩn bị kiểm tra tổng thể đầu tư tại một số địa phương. Đồng thời, Vụ tiếp tục thẩm định chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, các dự án điện gió ngoài khơi và các dự án khác theo phân công của lãnh đạo Bộ. Các công tác khác như tham gia ý kiến về Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam và hướng dẫn đầu tư cho bộ, ngành, địa phương cũng sẽ được triển khai đồng bộ.

Với kết quả đã đạt được và định hướng rõ ràng, Vụ GS&TĐĐT khẳng định vai trò trụ cột trong công tác quản lý, giám sát và thẩm định đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư công và bảo đảm sự minh bạch trong triển khai các dự án trọng điểm quốc gia.

Trụ cột quan trọng trong công tác quản lý, giám sát và thẩm định đầu tư

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Vụ GS&TĐĐT trong 10 tháng qua, đồng thời nhấn mạnh vai trò chiến lược của Vụ trong quản lý nhà nước về giám sát, kiểm tra và thẩm định dự án. Thứ trưởng yêu cầu Vụ xây dựng Sổ tay công tác để làm công cụ quản lý chuyên môn, đồng thời vận dụng các văn bản pháp luật hiện hành để thực hiện giám sát, kiểm tra và thẩm định dự án.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng chỉ đạo Vụ xây dựng mẫu báo cáo thống nhất, phân công rõ ràng, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, đảm bảo mỗi nhiệm vụ đều có người chịu trách nhiệm và thực hiện đúng quy trình.

Về công tác quản lý và điều hành, Thứ trưởng đề nghị toàn thể cán bộ đoàn kết, chia sẻ công việc và hỗ trợ lẫn nhau, xem đơn vị như một ngôi nhà chung. “Lãnh đạo Vụ phải là tấm gương, hướng dẫn cán bộ trẻ, đồng thời xây dựng mẫu báo cáo định kỳ thống nhất, linh hoạt trong công việc, nâng cao năng lực và đảm bảo phân công rõ ràng, một việc có một người chịu trách nhiệm chính” - Thứ trưởng nhấn mạnh.