Cắt giảm 84% hồ sơ chi thường xuyên và thanh toán trong ngày

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 347/2025/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 và áp dụng từ năm ngân sách 2026, thay thế Nghị định số 11/2020/NĐ-CP, nhằm đồng bộ với Luật Ngân sách nhà nước năm 2025, Luật Tổ chức Chính phủ và yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số quốc gia.

Nghị định 347/2025/NĐ-CP điều chỉnh các hoạt động giao dịch giữa Kho bạc Nhà nước với người nộp ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách, ngân hàng và các tổ chức, cá nhân có liên quan, chủ yếu được thực hiện trên môi trường điện tử. Trọng tâm của Nghị định là cắt giảm thủ tục, đơn giản hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý thu - chi ngân sách nhà nước.



Nghị định 347/2025/NĐ-CP điều chỉnh các hoạt động giao dịch giữa Kho bạc Nhà nước với người nộp ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách, ngân hàng và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Ảnh: Đức Thanh

Theo đó, tổng số thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước giảm được quy định tại Nghị định đã giảm còn 7 thủ tục, ít hơn 4 thủ tục so với trước đây. Trong đó, 1 thủ tục không còn phù hợp với thực tiễn đã được bãi bỏ; 3 thủ tục liên quan đến thanh toán vốn đầu tư công được chuyển sang thực hiện theo quy định tại Nghị định số 254/2025/NĐ-CP.

Điểm cải cách nổi bật nhất của Nghị định là đối với thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên. Nghị định 347 đã cắt giảm 21 trong tổng số 25 thành phần hồ sơ, tương đương giảm 84%, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Kho bạc Nhà nước thực hiện thanh toán căn cứ đề nghị của đơn vị giao dịch khi khoản chi đã có trong dự toán được cấp có thẩm quyền giao, đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm toàn diện về tính hợp pháp, chính xác của hồ sơ và việc quản lý, sử dụng kinh phí.

Với việc đơn giản hóa hồ sơ, thời gian thanh toán chi thường xuyên được rút ngắn từ 2 ngày làm việc xuống còn 1 ngày làm việc, kể từ khi Kho bạc Nhà nước nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện thanh toán. Đây là bước cải cách mạnh mẽ, góp phần đưa nguồn vốn ngân sách nhanh chóng đi vào nền kinh tế.

Bên cạnh đó, Nghị định 347 tiếp tục thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, bãi bỏ quy định nộp và hoàn trả ngân sách nhà nước bằng tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác). Đồng thời, Nghị định cho phép sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thay thế thẻ căn cước công dân khi thực hiện thủ tục hành chính, áp dụng nguyên tắc tái sử dụng dữ liệu, giúp người dân và đơn vị không phải cung cấp lại các thông tin đã có trong hệ thống cơ quan nhà nước.

Theo đánh giá của Kho bạc bạc Nhà nước, Nghị định góp phần tinh gọn quy trình nghiệp vụ, giảm khối lượng công việc hành chính, nâng cao hiệu quả, minh bạch và trách nhiệm giải trình, từng bước hiện thực hóa mục tiêu Kho bạc số. Đối với các đơn vị sử dụng ngân sách, thủ tục được đơn giản hóa giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí tuân thủ, nâng cao tính chủ động, tự chủ trong quản lý tài chính công.

Đặc biệt, với việc rút ngắn thời gian thanh toán chi ngân sách sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội. Dự kiến, khi Nghị định được triển khai đồng bộ, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sẽ giảm khoảng 45% so với năm 2024, qua đó cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.