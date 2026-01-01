Nâng hiệu quả quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp

(TBTCO) - Các nội dung về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp được quy định rõ tại Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ, có hiệu lực từ hôm nay, ngày 1/1/2026.

Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, Nghị định số 366/2025/NĐ-CP quy định cụ thể các nội dung về nguồn vốn, tài sản để đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; đầu tư vốn nhà nước để bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Nghị định cũng quy định về đầu tư vốn nhà nước để bổ sung vốn tại công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên trở lên có vốn nhà nước; đầu tư vốn nhà nước để góp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên trở lên; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp chưa có vốn nhà nước.

Doanh nghiệp nhà nươc tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu của nền kinh tế. Ảnh tư liệu

Phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp

Nghị định số 366/2025/NĐ-CP quy định đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi sau:

Một là, doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội:

Hai là, doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ; doanh nghiệp hoạt động tại những địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề nghị của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Ba là, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên:

Bốn là, doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Năm là, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao hoặc có dự án đầu tư với quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12.000 tỷ đồng hoặc hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tạo động lực phát triển nhanh cho các ngành, lĩnh vực khác và nền kinh tế.

Sáu là, doanh nghiệp xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông, thủy lợi, năng lượng, hạ tầng số.

Bảy là, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực then chốt, thiết yếu của nền kinh tế:

Quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Về quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Nghị định quy định cụ thể về chiến lược phát triển của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; kế hoạch kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp; xác định lại vốn điều lệ của doanh nghiệp; huy động vốn của doanh nghiệp; cho vay vốn của doanh nghiệp; bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp.

Đồng thời, quy định rõ về hoạt động đầu tư của doanh nghiệp; mua, thuê mua, bán tài sản cố định; chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp tại công ty cổ phần và công ty TNHH 2 thành viên trở lên; chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; chuyển nhượng dự án đầu tư; phân phối lợi nhuận sau thuế; cơ cấu lại vốn của doanh nghiệp đầu tư tại công ty cổ phần, công ty TNHH.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định chi tiết về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ.