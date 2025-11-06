Nâng vai trò huy động vốn của thị trường trái phiếu cho tăng trưởng kinh tế

(TBTCO) - Chiều ngày 6/11/2025, tại Quảng Ninh, Vụ Các định chế tài chính, Kho bạc Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã phối hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động thị trường trái phiếu năm 2025. Hội nghị có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị còn có sự tham dự của ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; bà Phạm Thị Thanh Tâm - Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính, Bộ Tài chính; Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước; ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam; ông Lương Hải Sinh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam; Lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Phát triển Việt Nam; và các thành viên thị trường trái phiếu.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết hoạt động thị trường trái phiếu năm 2025.

Quy mô thị trường trái phiếu đạt khoảng 3,83 triệu tỷ đồng

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Tâm - Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính (Bộ Tài chính) cho biết, năm 2025 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2025, năm bứt phá để đạt kết quả cao nhất của kế hoạch đề ra, đồng thời chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn 2026 - 2030 với rất nhiều kỳ vọng cũng như thách thức để phát triển kinh tế đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bà Phạm Thị Thanh Tâm phát biểu.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng, tác động nhưng thị trường trái phiếu năm 2025 vẫn duy trì được sự ổn định và tăng trưởng tích cực. Tổng mức vốn huy động qua thị trường trái phiếu năm 2025 đạt hơn 730 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 27% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Quy mô thị trường trái phiếu đến cuối năm 2025 đạt khoảng 3,83 triệu tỷ đồng, tương đương 33,3% GDP năm 2024. Đặc biệt, thị trường trái phiếu chính phủ tăng 7,4% về giá trị tuyệt đối so với năm 2024 với quy mô khoảng 22,1% GDP năm 2024.

Phát hành trái phiếu chính phủ đã và đang trở thành kênh huy động vốn chủ đạo của Chính phủ, đóng góp 70% nhu cầu huy động vốn của ngân sách trung ương và tương đương 80% tổng huy động vốn trong nước của Chính phủ trong giai đoạn 2021 - 2025. Năm 2025, kỳ hạn phát hành bình quân trái phiếu chính phủ đạt 9,84 năm, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra; chi phí huy động vốn bình quân ở mức hợp lý, góp phần tái cơ cấu nợ công theo hướng an toàn, bền vững.

Bà Thanh Tâm cho biết thêm, để đáp ứng yêu cầu huy động vốn cho đầu tư phát triển nền kinh tế, Bộ Tài chính đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện Đề án thí điểm phát hành trái phiếu chính phủ xanh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước khi triển khai thực hiện trong năm 2026.

Đối với trái phiếu doanh nghiệp, bên cạnh khung pháp lý được hoàn thiện; công tác quản lý, giám sát và thông tin tuyên truyền, cảnh báo rủi ro cho nhà đầu tư tiếp tục được chú trọng. Bộ Tài chính đã chủ động thường xuyên báo cáo các cấp có thẩm quyền về hoạt động của thị trường, trong đó kiến nghị các giải pháp về chính sách và điều hành. Theo đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2025 có sự tăng trưởng tích cực so với năm 2024 cả về số lượng doanh nghiệp phát hành và giá trị huy động vốn trái phiếu, với tổng giá trị huy động ước khoảng 441,7 nghìn tỷ đồng.

“Để đạt được các kết quả tích cực nêu trên, Bộ Tài chính đã tập trung hoản thiện khung khổ pháp lý, đổi mới công tác điều hành, phát triển đồng bộ cả thị trường sơ cấp, thứ cấp, nâng cáp, hoàn thiện hệ thống đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ, niêm yết và giao dịch. Đặc biệt, chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia rất tích cực của các nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu, Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam với vai trò là cầu nối giữa cơ quan quản lý và thành viên thị trường” - bà Phạm Thị Thanh Tâm cho hay.

Nâng vai trò huy động vốn cho tăng trưởng 2 con số

Mặc dù thị trường duy trì sự tăng trưởng tích cực, tuy nhiên, tại hội nghị, đại diện Bộ Tài chính cho rằng, quy mô của thị trường trái phiếu vẫn còn nhỏ so với tiềm năng và yêu cầu huy động vốn cho đầu tư phát triển. Cùng với đó, cơ sở nhà đầu tư mặc dù đã có sự cải thiện nhưng vẫn thiếu vắng nhà đầu tư tổ chức có tiềm lực mạnh. Mặt khác, thị trường TPCP cần phải tiếp tục tăng thanh khoản trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp để đáp ứng yêu cầu huy động vốn phục vụ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030 tăng gấp hơn 2 lần so với giai đoạn 2021 - 2025.

"Trong bối cảnh mới, Đảng và Nhà nước đang đạt ra mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên cho năm 2026 và các năm tiếp theo. Do đó, cùng với thị trường cổ phiếu, yêu cầu đặt ra với thị trường trái phiếu bao gồm cả trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp là rất lớn, trở thành kênh huy động và phân bổ vốn trung, dài chủ yếu, quan trọng cho tăng trưởng kinh tế" - Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã ghi nhận nỗ lực và biểu dương những kết quả tích cực của các cơ quan quản lý, đơn vị, tổ chức liên quan và các thành viên thị trường trái phiếu thời gian qua.

Thứ trưởng cho rằng, trong bối cảnh mới, Đảng và Nhà nước đang đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên cho năm 2026 và các năm tiếp theo. Do đó, cùng với thị trường cổ phiếu, yêu cầu đặt ra với thị trường trái phiếu bao gồm cả trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp là rất lớn, trở thành kênh huy động và phân bổ vốn trung, dài chủ yếu, quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.

Chính vì vậy, Thứ trưởng yêu cầu các cơ quan quản lý, tổ chức liên quan tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, cải tiến quy trình và kỹ thuật phát hành; đồng thời chủ động điều hành công tác phát hành trái phiếu chính phủ phù hợp với nhu cầu huy động vốn của ngân sách nhà nước và nhu cầu thị trường, gắn với công tác quản lý ngân quỹ. Cùng với đó, cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước trong điều hành chính sách tiền tệ để huy động vốn cho ngân sách nhà nước hiệu quả.

Cùng với việc tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm trên thị trường, Thứ trưởng chỉ đạo cần triển khai phát hành trái phiếu chính phủ xanh để huy động vốn cho các dự án đầu tư công xanh, phục vụ tăng trưởng xanh, bền vững.

Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi chỉ đạo tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư tổ chức có tiềm lực tài chính như các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp bảo hiểm, quỹ hưu trí, ngân hàng thương mại …

Với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, lãnh đạo Bộ Tài chính hoàn thiện pháp lý, đồng thời tăng cường tuyên truyền, đào tạo nhà đầu tư, trong đó chú trọng các giải pháp để phát triển nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để thị trường phát triển ổn định, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Thứ trưởng mong muốn và tin tưởng rằng, qua các ý kiến tại hội nghị lần này, các đơn vị liên quan, thành viên thị trường cùng nhau thảo luận cởi mở để cùng đưa ra các giải pháp hiệu quả nhất để thị trường trái phiếu chính phủ, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn, đáp ứng được yêu cầu huy động vốn cho tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và các năm tới.

Đại diện cơ quan quản lý và các đơn vị vận hành thị trường trao đổi với thành viên thị trường.

Hội nghị đã có phiên thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến thiết thực từ các thành viên thị trường. Các vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc cũng đã được đại diện Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, và các đơn vị vận hành trả lời thấu đáo, cụ thể.