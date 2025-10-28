Quảng Ninh có thêm Phó giám đốc Sở Tài chính

(TBTCO) - Sáng 28/10, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của UBND tỉnh về công tác cán bộ. Ông Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì và trao quyết định.

Tại hội nghị, ông Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đã trao Quyết định của UBND tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Đình Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh.

Ông Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh trao quyết định cho tân Phó Giám đốc Sở Tài chính Lê Đình Tuấn. Ảnh: QMG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh mong rằng, với trình độ chuyên môn được đào tạo bài bản trong lĩnh vực tài chính và kinh nghiệm công tác ở nhiều vị trí, đồng chí Lê Đình Tuấn sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường công tác; giữ vững tinh thần đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Tài chính hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Sở Tài chính Lê Đình Tuấn bày tỏ niềm vinh dự khi được tin tưởng, bổ nhiệm chức vụ mới; đồng thời, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch và sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao để đưa Sở Tài chính Quảng Ninh ngày một phát triển./.