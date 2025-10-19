Tập trung nguồn thu, đẩy mạnh thanh toán, chi trả ngân sách nhà nước hiệu quả

(TBTCO) - Tính đến ngày 15/10/2025, công tác thu và thanh toán, chi trả ngân sách nhà nước tiếp tục được hệ thống Kho bạc Nhà nước triển khai hiệu quả, bảo đảm đúng quy định, kịp thời và chặt chẽ. Kết quả thu NSNN đã vượt dự toán, trong khi công tác thanh toán, chi trả được thực hiện thông suốt, góp phần quan trọng vào công tác điều hành tài chính - ngân sách quốc gia.

Thu ngân sách vượt kế hoạch, mở rộng thanh toán điện tử

Theo Kho bạc Nhà nước, đến hết ngày 16/10/2025, lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt 2.013.005 tỷ đồng, bằng 102,35% dự toán năm. Trong đó: Thu nội địa (không kể dầu thô) là 1.723.547 tỷ đồng, đạt 103,31% dự toán; thu từ dầu thô là 39.037 tỷ đồng, đạt 73,38% dự toán; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là 249.222 tỷ đồng, đạt 106,05% dự toán (sau khi trừ hoàn thuế giá trị gia tăng).

Kết quả trên đạt được nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị Kho bạc Nhà nước và cơ quan thuế, hải quan tại địa phương trong công tác tổ chức thu ngân sách, bảo đảm các khoản thu được hạch toán đầy đủ, chính xác và kịp thời vào NSNN.

Công chức Kho bạc Nhà nước kiểm soát các thủ tục hồ sơ thanh toán vốn trên Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc. Ảnh: H.T

Cùng với đó, Kho bạc Nhà nước đã mở rộng thực hiện thu và thanh toán song phương điện tử với 20 ngân hàng thương mại, đẩy mạnh không dùng tiền mặt trong giao dịch với NSNN. Tính đến hết tháng 9/2025, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thiết lập 2.594 tài khoản tại các ngân hàng thương mại, trong đó có 1.761 tài khoản chuyên thu và 833 tài khoản thanh toán (bao gồm 2.454 tài khoản bằng VND và 140 tài khoản bằng ngoại tệ).

Thanh toán, chi trả ngân sách được thực hiện chặt chẽ, minh bạch

Trong công tác chi NSNN, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện thanh toán, chi trả bảo đảm đúng quy trình, kịp thời và theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, Kho bạc Nhà nước cung cấp số liệu giải ngân hàng ngày cho Bộ Tài chính, lãnh đạo địa phương phục vụ công tác điều hành ngân sách.

Trong những tháng cuối năm, hệ thống Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thanh toán vốn đầu tư, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu giải ngân, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính công.

Tính đến ngày 15/10/2025, tổng chi thường xuyên qua hệ thống Kho bạc Nhà nước là 1.214.272 tỷ đồng, đạt 77,8% dự toán năm (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). Chi đầu tư phát triển là 419.983,4 tỷ đồng, đạt 49,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (852.534,7 tỷ đồng), tương ứng 41,3% kế hoạch tính cả phần vốn do UBND tỉnh giao bổ sung (1.015.990 tỷ đồng).

Song song với đó, Kho bạc Nhà nước cũng đẩy mạnh thực hiện các giao dịch điện tử thông qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện chất lượng phục vụ và công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách.

Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước, những kết quả trong công tác thu và chi ngân sách nhà nước đến giữa tháng 10/2025 cho thấy nỗ lực lớn của ngành tài chính, đặc biệt là hệ thống Kho bạc Nhà nước trong việc hiện đại hóa công tác quản lý ngân sách, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt.

Tuy nhiên, cũng theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước, mặc dù tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tuy đã có chuyển biến nhưng vẫn chưa đạt kỳ vọng. Do đó, từ nay đến cuối năm, hệ thống Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thanh toán vốn đầu tư, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu giải ngân, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính công./.