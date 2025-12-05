Thị trường trái phiếu chính phủ tháng 11: Lãi suất tăng nhẹ trong khi thanh khoản thứ cấp giảm

(TBTCO) - Tháng 11/2025 ghi nhận lãi suất trúng thầu trái phiếu chính phủ tăng nhẹ ở các kỳ hạn chính, trong khi thanh khoản giao dịch trên thị trường thứ cấp giảm so với tháng trước. Hoạt động phát hành vẫn duy trì ổn định với 23 phiên đấu thầu, huy động 29.540 tỷ đồng.

Trong tháng 11 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 23 phiên đấu thầu trái phiếu, huy động được 29.540 tỷ đồng. Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động 23.490 tỷ đồng và Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động 6.050 tỷ đồng.

Lũy kế 11 tháng, Kho bạc Nhà nước đã huy động 306.919 tỷ đồng, đạt 61,38% kế hoạch năm. Trái phiếu phát hành trong tháng tập trung ở kỳ hạn 5 năm và 10 năm, trong đó kỳ hạn 10 năm chiếm tỷ trọng lớn nhất với 81,35%, tương ứng 19.110 tỷ đồng.

Nguồn: HNX.

Lãi suất trúng thầu của hai kỳ hạn chính tiếp tục xu hướng tăng. Ở phiên cuối tháng 11, lãi suất kỳ hạn 5 năm đạt 3,16% và kỳ hạn 10 năm đạt 3,86%, tăng lần lượt 2 và 6 điểm so với phiên cuối tháng 10.

Trên thị trường thứ cấp, quy mô niêm yết trái phiếu chính phủ tại ngày 30/11/2025 đạt 2.494.860 tỷ đồng, tăng 1,05% so với tháng trước. Thanh khoản giảm khi giá trị giao dịch bình quân chỉ còn 12.629 tỷ đồng/phiên, giảm 25,12% so với tháng 10. Giao dịch Outright chiếm 80,39% tổng giá trị, còn Repos chiếm 19,61%. Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch chiếm 2,52% và mua ròng 299 tỷ đồng trong tháng.

Ngày 6/11/2025, HNX phối hợp với Vụ Các định chế tài chính, Kho bạc Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức “Hội nghị Tổng kết hoạt động thị trường trái phiếu năm 2025”. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Tài chính và các đơn vị vận hành thị trường.

Nội dung hội nghị tập trung đánh giá kết quả đấu thầu, giao dịch thứ cấp trái phiếu chính phủ, diễn biến thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2025 và thảo luận kế hoạch cho năm 2026. Các vướng mắc được đại diện Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan giải đáp, nhằm hỗ trợ thị trường hoạt động hiệu quả hơn trong năm tới.