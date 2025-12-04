Tập đoàn Nhật Bản dự chi 4.600 tỷ đồng mua lại hơn 65% vốn Thiên Long

Kokuyo đã chính thức phê duyệt kế hoạch chi khoảng 27,6 tỷ yên để mua tới 65,01% cổ phần Thiên Long, qua đó dự kiến đưa doanh nghiệp văn phòng phẩm lớn nhất Việt Nam thành công ty con vào tháng 11/2026.

Ngày 4/12/2025, Hội đồng quản trị KOKUYO Co., Ltd. (Kokuyo) đã phê duyệt hai giao dịch nhằm mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG - sàn HOSE), qua đó dự kiến sở hữu chi phối và đưa Thiên Long trở thành công ty con của Kokuyo. Đây là bước mở đầu trong thương vụ M&A có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong ngành văn phòng phẩm Việt Nam. Thông báo từ Kokuyo cho biết giá trị thương vụ để sở hữu đến 65,01% cổ phần TLG dự kiến xấp xỉ 27,6 tỷ yên.

Cùng ngày, Tập đoàn Thiên Long (TLG) cũng đã có những công bố chính thức về giao dịch này. Theo đó, cổ đông lớn nhất của tập đoàn là Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Long An Thịnh (TLAT) đã thông tin về kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại cho nhà đầu tư Nhật Bản Kokuyo. TLAT hiện nắm giữ 46,82% cổ phần tại TLG và toàn bộ phần vốn này sẽ được bán cho Kokuyo thông qua giao dịch mua lại trực tiếp. Sau đó, Tập đoàn Nhật Bản sẽ tiếp tục tiến hành chào mua công khai thêm tối đa 18,19% cổ phần TLG để đạt mức sở hữu chi phối 65,01% và đưa TLG trở thành công ty con.

Với mức định giá 27,6 tỷ yên và tỷ giá JPY/VND là 0,006, số tiền Kokuyo dự kiến chi tương đương 4.600 tỷ đồng. Tính theo mức vốn hóa thị trường của Thiên Long cuối ngày 4/12 (5.633,78 tỷ đồng), số cổ phần trên tương đương khoảng 3.660 tỷ đồng. Như vậy, giá trị giao dịch mà Kokuyo đưa ra cao vượt đáng kể (+25%) so với giá trị ước tính theo mức giá thị trường ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, có một lưu ý được ghi rõ trong bản thông cáo từ Kokuyo. Đó là hai công ty liên kết của TLG là Phương Nam Cultural JSC và PEGA Holdings JSC được loại trừ khỏi phạm vi giao dịch. "Điều này sẽ được phản ánh trong giá cuối cùng", thông tin từ tập đoàn Nhật Bản nêu rõ.

Khung thời gian dự kiến cho thương vụ cũng đã được tính toán. Việc mua lại cổ phần từ TLAT dự kiến hoàn tất vào tháng 8/2026, tiếp theo là chào mua công khai diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11/2026. Thiên Long dự kiến sẽ trở thành công ty con của Kokuyo ngay sau khi quá trình chào mua kết thúc.

Các mốc thời gian dự kiến - Nguồn: Kokuyo

Đại diện Thiên Long cho biết, những diễn biến trên sẽ không làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của hãng ở giai đoạn này. Tất cả các bộ phận vẫn sẽ tiếp tục tập trung vào việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn dịch vụ và hiệu quả vận hành, những nền tảng đã tạo nên vị thế của TLG trong ngành văn phòng phẩm gần 45 năm qua.

"Các thông tin liên quan đến giao dịch dự kiến còn phụ thuộc vào các bước tiếp theo giữa các bên và sẽ được công ty tiếp nhận, cập nhật một cách thận trọng, trên cơ sở các thông báo chính thức từ cổ đông lớn - TLAT", phía Thiên Long cho hay.

Bên cạnh việc duy trì sự ổn định trong vận hành, Tập đoàn Thiên Long cũng tin tưởng và kỳ vọng rằng sự tham gia của đối tác quốc tế từ uy tín đến từ Nhật Bản là Tập đoàn Kokuyo sẽ giúp công ty mở rộng thêm không gian hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế, nâng tầm sản phẩm trong và ngoài nước, phù hợp với định hướng chiến lược toàn cầu hóa “Glocalization” của Thiên Long.

Về phía Kokuyo, Tập đoàn này đánh giá Thiên Long là mắt xích quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường Đông Nam Á và thực thi kế hoạch tăng trưởng trung hạn Unite for Growth 2027.

Thương vụ cũng được đặt trong bối cảnh Kokuyo muốn biến ASEAN thành thị trường cốt lõi thứ tư, bên cạnh Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ. Thiên Long được kỳ vọng giúp Kokuyo đẩy nhanh tốc độ mở rộng toàn cầu trong lĩnh vực văn phòng phẩm. "Thiên Long là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường văn phòng phẩm Việt Nam với thị phần lớn trong mảng dụng cụ viết, năng lực sản xuất - R&D tốt, cùng mạng lưới phân phối rộng khu vực ASEAN. Trước thương vụ, hai bên đã hợp tác OEM từ năm 2025, tạo nền tảng hiểu biết về công nghệ và quy trình sản xuất của nhau", phía Kokuyo cũng nhấn mạnh.

Theo Tập đoàn 120 tuổi đến từ Nhật Bản này, thương vụ chưa tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh hợp nhất năm tài chính 2025, nhưng được xem là bước đầu trong quá trình xây dựng nền tảng tăng trưởng dài hạn tại thị trường ASEAN. Kokuyo không phải là cái tên xa lạ với thị trường Việt Nam. Tập đoàn này đã vào Việt Nam với các sản phẩm văn phòng phẩm quen thuộc như vở, các dòng bút, bút dạ, bút gel, đồ dùng học tập và văn phòng thương hiệu Campus…