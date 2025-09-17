GDP tăng trưởng thúc đẩy M&A bất động sản

(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3 - 8,5% trong năm 2025 được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) bất động sản.

Bất động sản là một trong những lĩnh vực dẫn đầu về giá trị M&A tại Việt Nam trong 8 tháng của năm 2025. Ảnh: Shutterstock

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 8 tháng đầu năm 2025, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 26,14 tỷ USD, tăng hơn 27,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoạt động góp vốn, mua cổ phần ghi nhận tăng trưởng tích cực với 2.245 lượt, tổng giá trị 4,46 tỷ USD, tăng 58,8% so với cùng kỳ.

Chỉ tính riêng tháng 8, ghi nhận của Indochina Capital cho thấy, có 18 thương vụ M&A với tổng giá trị gần 2,23 tỷ USD.

Các lĩnh vực dẫn đầu về giá trị M&A tại Việt Nam bao gồm công nghiệp, công nghệ, bất động sản và dịch vụ tài chính. Các thương vụ M&A mang tính chiến lược tiếp tục dẫn dắt thị trường về số lượng, trong khi tổng giá trị giao dịch trong tháng chủ yếu được đóng góp bởi các thương vụ mang tính tái cấu trúc doanh nghiệp (78%).

Trong hai năm qua, phần lớn nguồn tín dụng mới được giải ngân cho các chủ đầu tư dự án, báo hiệu nguồn cung mới trong tương lai. Kênh tín dụng này đóng vai trò then chốt trong việc tài trợ các thương vụ mua lại dự án gặp khó khăn, tái cấu trúc danh mục hoặc triển khai dự án sau M&A.

Nhà đầu tư trong nước chiếm ưu thế về số lượng thương vụ, trong khi nhà đầu tư quốc tế dẫn dắt ở các giao dịch quy mô lớn. Sự phân bổ này phản ánh thế mạnh riêng của từng nhóm: nhà đầu tư nội địa am hiểu khung pháp lý, nắm bắt quỹ đất và tận dụng mạng lưới địa phương, trong khi nhà đầu tư nước ngoài thường nhắm tới các dự án có quy mô đủ lớn, pháp lý minh bạch và có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Theo Indochina Capital, dự báo tăng trưởng cao cho thấy nhu cầu tiêu dùng cải thiện, dòng vốn gia tăng và niềm tin mạnh mẽ hơn vào triển vọng dài hạn của Việt Nam.

Do đó, trong bối cảnh này, các doanh nghiệp không chỉ theo đuổi M&A để mở rộng thị phần, mà còn để nắm bắt lợi thế và các xu hướng chiến lược, như tiếp cận công nghệ hiện đại, thâm nhập các ngành có tiềm năng cao và củng cố khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Một trong những thương vụ đáng chú ý thời gian vừa qua, theo ghi nhận của Thời báo Tài chính Việt Nam, có thể kể đến như: Novaland (mã NVL) hoàn tất chuyển nhượng 46% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức với tổng giá trị 1.725 tỷ đồng, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 53,99%. Trước đó, Novaland đã bán 19% vốn tại Công ty TNHH Thành phố Aqua (chủ đầu tư dự án Aqua City tại Đồng Nai) với giá 973 tỷ đồng và giảm tỷ lệ sở hữu từ gần 70% xuống còn 51%.

Vào đầu tháng 7/2025, Công ty TNHH Sàn giao dịch bất động sản Hà Nội Anpha đã chi hơn 2.400 tỷ đồng mua 48,43 triệu cổ phiếu VCR, tương đương 23,06% vốn điều lệ của Vinaconex ITC - chủ đầu tư dự án Cát Bà Amatina. Cùng khoảng thời gian này, Imperia An Phú cũng trở thành cổ đông lớn của Vinaconex ITC sau khi mua hơn 50,23 triệu cổ phiếu VCR, tương ứng 24,14% vốn điều lệ.

Cũng trong tháng 7/2025, DIC Corp được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Lam Hạ Center Point tại phường Lam Hạ, TP. Phủ Lý (nay thuộc phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình).

Trước đó, vào cuối tháng 6/2025, Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (mã PDR) chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Bất động sản Ngô Mây (chủ đầu tư dự án Cadia Quy Nhơn) cho Công ty TNHH Đầu tư Quy Nhơn 68 với giá 435 tỷ đồng.

Đầu tháng 5/2025, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bcons mua lại dự án quy mô 18.854 m2 tại Bình Dương với giá 1.200 tỷ đồng và đổi tên thành The New Point. Cuối quý I/2025, Gateway Thủ Thiêm - thành viên của Hướng Việt Holdings - chi 2.612 tỷ đồng mua lại 42% cổ phần Công ty Nam Rạch Chiếc từ Keppel Land (Singapore).

Indochina Capital cho rằng, mục tiêu tăng trưởng GDP đầy tham vọng của Việt Nam ở mức 8,3 - 8,5% trong năm 2025 được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ cho nhiều lĩnh vực mới như kinh tế xanh, kinh tế số và chuyển đổi số, trong đó có hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A). Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh thường thúc đẩy hoạt động đầu tư của doanh nghiệp và quá trình tái cấu trúc thị trường.

"Khi các doanh nghiệp trong nước tìm cách mở rộng quy mô hoạt động và các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn gia nhập thị trường nhanh hơn, M&A trở thành kênh tự nhiên để đạt được tăng trưởng", Indochina Capital phân tích.

M&A là giải pháp hiệu quả giúp doanh nghiệp gia nhập thị trường hoặc mở rộng quy mô hoạt động. Ảnh: Shutterstock

Đồng quan điểm, bà Trịnh Thị Kim Liên - Giám đốc Kinh doanh, Dat Xanh Services đánh giá, hiện nay, nhiều chủ đầu tư đã bước qua giai đoạn tái cấu trúc, chuyển sang giai đoạn triển khai dự án và tăng cường M&A quỹ đất. Sau giai đoạn tích lũy và tháo gỡ vướng mắc pháp lý, nhiều dự án đang và sẽ được giới thiệu ra thị trường từ nay tới cuối năm.

“Những tháng cuối năm 2025 là giai đoạn của những kỳ vọng lớn, khi nền kinh tế được dự báo tiếp tục trên đà khởi sắc, tạo nền tảng vững chắc hơn cho thị trường bất động sản tăng tốc”, bà Liên nhận định. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều biến số, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sắp xếp chiến lược rõ ràng và hành động đúng thời điểm chính là yếu tố then chốt giúp các chủ đầu tư gặt hái thành công.

Ở một góc độ khác, ông Võ Hồng Thắng - Phó Tổng Giám đốc DKRA Group nhìn nhận, thời điểm hiện nay rất thuận lợi cho các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính tham gia thị trường bất động sản thông qua M&A, nhiều dự án được định giá cao nhờ pháp lý đầy đủ. Tuy vậy, trở ngại lớn liên quan đến giá có thể làm chậm quá trình chốt "deal" dự án.

Từ kinh nghiệm thực tế, ông Phan Xuân Cần - chuyên gia M&A bất động sản chia sẻ, nhiều chủ đầu tư dự án đưa ra giá quá cao trong quá trình đàm phán. Họ quên mất rằng, bên mua cũng phải tốn kém chi phí và thời gian đáng kể để biến dự án thành sản phẩm thương mại khả thi. Do đó, các thương vụ thành công chỉ xảy ra khi bên bán thực tế hơn, tính đến lợi nhuận cho nhà đầu tư./.