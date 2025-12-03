(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều doanh nghiệp do không tuân thủ quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo đó, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố hoặc công bố chậm hàng loạt tài liệu bắt buộc, bao gồm báo cáo tài chính các kỳ, báo cáo quản trị, giải trình liên quan cổ phiếu bị cảnh báo, báo cáo về trái phiếu, thay đổi nhân sự và các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông.

Công ty cổ phần Bất động sản Greenwich bị phạt 92,5 triệu đồng do không gửi thông tin định kỳ về trái phiếu và báo cáo tài chính đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đồng thời chậm công bố một số báo cáo tài chính và báo cáo trái phiếu của năm 2022 và 2025.

Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương bị phạt tổng cộng 267,5 triệu đồng do công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu và hoạt động mua lại trái phiếu, cùng với hành vi công bố thông tin sai lệch liên quan tới mã trái phiếu ITCH1924001. Doanh nghiệp đồng thời bị buộc phải cải chính hoặc hủy bỏ thông tin sai lệch.

Xử phạt nhiều doanh nghiệp vì vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin. Ảnh: T.L

Công ty cổ phần Lilama 45.4 cũng bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 - 2024 và công bố chậm tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn bị xử phạt tổng cộng 125 triệu đồng do không công bố các báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị; chậm công bô thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, năm 2023, năm 2024; báo cáo thường niên năm 2022, năm 2023; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, năm 2024; giải trình ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024... Doanh nghiệp này cũng bị phạt do không xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các quy chế quản trị nội bộ và không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

Các quyết định xử phạt nêu trên cho thấy, cơ quan quản lý tiếp tục tăng cường kỷ cương, minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán, đặc biệt với các doanh nghiệp liên quan phát hành trái phiếu và nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ./.