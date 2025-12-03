Nguồn cung mới ổn định, giao dịch trái phiếu riêng lẻ sôi động cuối năm

(TBTCO) - Hoạt động phát hành duy trì ổn định với 5 đợt mới được ghi nhận, trong khi thanh khoản giao dịch trái phiếu riêng lẻ tăng mạnh trong tuần cuối tháng 11.

Theo báo cáo tuần từ 24 - 28/11 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục duy trì nhịp độ ổn định.

Lũy kế từ đầu năm, giá trị phát hành toàn thị trường đã đạt 511.262 tỷ đồng. Trong đó, phát hành ra công chúng chiếm 9,9% với 28 đợt và tổng giá trị 50.583 tỷ đồng, trong khi kênh phát hành riêng lẻ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với 418 đợt phát hành trị giá 460.679 tỷ đồng, tương ứng 90,1% tổng lượng phát hành trên thị trường.

Hoạt động mua lại trước hạn vẫn là điểm nhấn đáng chú ý trong tháng 11, cho thấy nỗ lực tái cấu trúc nghĩa vụ nợ và củng cố thanh khoản của doanh nghiệp phát hành. Riêng trong tuần cuối của tháng, các doanh nghiệp đã mua lại 6.214 tỷ đồng trái phiếu.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị mua lại đạt 271.756 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2024. Khối ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về quy mô mua lại khi chiếm khoảng 68,5% tổng giá trị, tương đương hơn 186.061 tỷ đồng, phản ánh chiến lược chủ động quản trị bảng cân đối và đáp ứng yêu cầu an toàn vốn.

Về nghĩa vụ đáo hạn, phần còn lại của năm 2025 dự kiến sẽ có 28.082 tỷ đồng trái phiếu đến hạn thanh toán. Nhóm bất động sản đứng đầu về giá trị đáo hạn với 10.078 tỷ đồng, chiếm 35,9%, cho thấy áp lực tái cấp vốn vẫn hiện hữu trong bối cảnh ngành đang từng bước phục hồi. Nhóm ngân hàng xếp sau với 8.050 tỷ đồng, chiếm 28,7% tổng giá trị đáo hạn.

Thanh khoản trên thị trường giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ có sự cải thiện rõ rệt trong tuần, khi giá trị giao dịch trung bình ngày đạt 8.623 tỷ đồng, tăng 85,3% so với tuần trước. Tính từ đầu năm, tổng giá trị giao dịch trái phiếu riêng lẻ đã đạt khoảng 1.222 triệu tỷ đồng, cho thấy độ sâu thị trường được củng cố khi nhu cầu giao dịch của nhà đầu tư ngày càng tăng, song hành cùng quá trình cải thiện tính minh bạch và nâng chuẩn giám sát trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp./.