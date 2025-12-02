Thị trường chứng khoán bước vào tháng có xác suất tăng điểm cao

(TBTCO) - VN-Index khép lại tháng 11 với 4 tuần tăng liên tiếp, nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu hệ sinh thái lớn và dòng tiền nội chủ động hơn. Bước sang tháng 12, yếu tố mùa vụ, chính sách nới lỏng tiền tệ và kỳ vọng phục hồi kinh tế được sẽ tiếp tục củng cố xu hướng tăng của thị trường, dù thanh khoản vẫn là điểm nghẽn khi nhà đầu tư duy trì trạng thái thận trọng.

Chỉ báo kỹ thuật duy trì tín hiệu tích cực

Theo các chuyên gia phân tích của Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS), trong tháng 11/2025, dòng tiền tiếp tục thận trọng và có xu hướng tập trung vào nhóm cổ phiếu hệ sinh thái. VN-Index ghi nhận 4 tuần tăng điểm liên tiếp, tăng 2,28%, chủ yếu nhờ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup. Các ngành bất động sản, du lịch - giải trí tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt. Dòng vốn ngoại bán ròng khoảng 600 tỷ đồng, trong khi khối tự doanh mua ròng gần 1.000 tỷ đồng, phản ánh dòng tiền trong nước trở nên chủ động hơn ở vùng giá hiện tại.

Trong tháng 11, VN-Index bật tăng hơn 100 điểm từ đáy 1.581 điểm và kết thúc tháng ở 1.690 điểm. Thanh khoản cải thiện với giá trị giao dịch bình quân trên 3 sàn vượt 24.000 tỷ đồng. Nhóm bluechip như VIC, VJC, VHM duy trì vai trò dẫn dắt, trong khi nhóm cổ phiếu penny lại tạo dấu ấn về biên độ tăng giá mạnh với HID, VTB, HII, TMT và nhiều mã khác tăng vượt trội.

Dù thanh khoản toàn thị trường vẫn thấp hơn mức bình quân 20 tuần, dòng tiền nội tiếp tục là điểm tựa khi nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước nâng đỡ thị trường. Nhiều mã lớn như VIC, VPL, VHM, GEE, VNM đóng góp tích cực cho chỉ số, trong khi VCB, HPG và FPT gây áp lực giảm điểm.

Bước sang tháng 12, động lượng thị trường tiếp tục được củng cố. Ảnh: T.L

Tháng 11 chứng kiến sự phân hóa dòng tiền rõ nét khi chỉ tập trung ở nhóm cổ phiếu trụ, thay vì lan tỏa rộng. Nhóm ô tô và phụ tùng ghi nhận mức giảm mạnh nhất về dòng tiền, trong khi bất động sản và du lịch - giải trí là 2 nhóm có hiệu suất tốt nhất. Các cổ phiếu midcap và đầu cơ đã giảm sâu 25 - 35% từ mức đỉnh, đưa định giá về vùng hấp dẫn và thu hút dòng tiền bắt đáy, giúp thị trường hình thành vùng cân bằng.

“Bước sang tháng 12, động lượng thị trường tiếp tục được củng cố khi nhiều chỉ báo kỹ thuật duy trì tín hiệu tích cực. Các nhóm cổ phiếu chiết khấu sâu cũng như nhóm vốn hóa vừa và nhỏ được kỳ vọng là tâm điểm hút dòng tiền trong bối cảnh thanh khoản chung còn yếu. Ngân hàng, chứng khoán và bất động sản dự kiến tiếp tục là nhóm dẫn dắt” - chuyên gia VFS nhận định.

Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 50 - 80% danh mục và tránh hành động sớm cho đến khi xuất hiện thêm tín hiệu rõ ràng về xu hướng.

Dòng tiền có xu hướng dịch chuyển

Thống kê của Công ty Chứng khoán MBS cho thấy, tháng 12, xác suất thị trường tăng điểm khá cao. Tháng 12 của 2 năm liền trước, thị trường đều tăng điểm. MBS nhận định, kết hợp với yếu tố mùa vụ, thị trường sẽ tích cực ở nửa cuối tháng 12 khi các thông tin hỗ trợ hội tụ. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần lưu ý các điểm nhấn đáng chú ý trong tuần đầu tiên của tháng 12.

Về chính sách tài khóa, Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công cuối năm. Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 229/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng tốc hoàn thành mục tiêu năm 2025, tạo đà cho tăng trưởng.

Trên thị trường tiền tệ, trong tuần vừa qua, Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh quy mô bơm ròng hơn 73.900 tỷ đồng trong kỳ, đánh dấu lượng bơm ròng theo tuần lớn nhất kể từ cuối tháng 1/2025. MBS cho rằng, định hướng nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục được duy trì theo xu hướng chung của các ngân hàng trung ương toàn cầu, trong đó Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn đang trong lộ trình cắt giảm lãi suất.

Cùng với mục tiêu giữ ổn định lãi suất, tín dụng năm 2026 được dự báo phải tăng trưởng tối thiểu 20% để hỗ trợ mục tiêu GDP tăng từ 10% trở lên, dựa trên các động lực như tiêu dùng nội địa mạnh mẽ hơn (kèm gói kích thích mới), chính sách tài khóa mở rộng (giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng; đầu tư công 8,5 triệu tỷ đồng giai đoạn 2026 - 2030 cho hạ tầng lớn như sân bay Long Thành, đường sắt cao tốc), đầu tư tư nhân vào công nghệ, chuyển đổi số…

Với các yếu tố trên, nhóm phân tích MBS nhận định, động lực tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 10% trở lên vẫn là nền tảng cơ bản vững chắc, giúp VN-Index củng cố vùng 1.630 - 1.650 điểm và hướng tới 1.730 điểm trong ngắn hạn.

Trên thị trường chứng khoán, dòng tiền nội còn thận trọng, chủ yếu do có sự lệch pha giữa chỉ số VN-Index và trạng thái danh mục, rất khó để kỳ vọng thanh khoản thị trường tăng mạnh trong tuần này, đặc biệt là khi thị trường đang tiến vào vùng cản tâm lý quanh ngưỡng 1.700 điểm.

Theo thống kê, thanh khoản ở chiều phục hồi 3 tuần tăng vừa qua chỉ đạt khoảng 18.800 tỷ đồng khớp lệnh trên sàn HoSE so với mức 29.600 tỷ đồng ở chiều giảm (3 tuần trước đó), cho thấy nhịp phục hồi của VN-Index đang mang tính thận trọng, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu sản xuất, xuất khẩu và hàng hóa, thay vì tập trung ở nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) và bất động sản.

Ở bối cảnh này, MBS cho rằng, trong ngắn hạn, nhà đầu tư nên chọn các nhóm cổ phiếu có mức tương đương hoặc "khỏe" hơn so với thị trường như: sản xuất và phân phối điện, thực phẩm, logistics, dầu khí, cao su tự nhiên, bán lẻ…, thay vì bắt đáy các cổ phiếu đã giảm sâu ở nhóm tài chính.