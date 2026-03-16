Hưng Yên: 99,57% cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

(TBTCO) - Theo tổng hợp của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên, tính đến 20h00 ngày 15/3/2026, tỷ lệ cử tri toàn tỉnh đi bầu cử trung bình đạt 99,57%.

Ngày 15/3/2026, hơn 2,5 triệu cử tri tỉnh Hưng Yên tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo tổng hợp của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên, tính đến 19h00 ngày 15/3/2026, trên địa bàn tỉnh có 2.449/2.451 tổ bầu cử đã thực hiện việc niêm phong hòm phiếu đúng thời gian theo quy định. Đến 20h00, có 2/2.451 tổ bầu cử (thuộc xã Phụng Công) đã thực hiện việc niêm phong hòm phiếu đúng thời gian theo quy định.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên thực hiện bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 14, Đơn vị bầu cử số 4, Tổ dân phố Yên Tập, phường Mỹ Hào.

Tính đến 20h00, tỷ lệ cử tri toàn tỉnh đi bầu cử trung bình đạt 99,57%, trong đó cao nhất là xã Tây Thái Ninh, đạt 100%; 1.450 khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%; 2.451/2.451 (100%) khu vực bỏ phiếu đã mở hòm phiếu và thực hiện kiểm phiếu.

Trước đó, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành Chỉ thị số 68-CT/TU về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử. Các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh đã triển khai nghiêm túc các bước trong quy trình hiệp thương, lựa chọn và giới thiệu người ứng cử theo đúng quy định của pháp luật.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần trách nhiệm của cử tri, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên diễn ra trong không khí dân chủ, nghiêm túc và an toàn./.