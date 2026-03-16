Tỷ lệ cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu đạt 99,68%

(TBTCO) - Tính đến thời điểm 23 giờ 00 phút ngày 15/3/2026, số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 76.188.970 trên tổng số cử tri của cả nước là 76.436.561, đạt tỷ lệ 99,68%.

Theo Báo cáo sơ bộ số 368/BC-VPHĐBCQG ngày 15/3/2026 của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên phạm vi cả nước (tính đến 23 giờ 00 phút ngày 15/3/2026) cho thấy tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt mức rất cao.

Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt mức rất cao. Ảnh: Đức Thanh.

Cụ thể, tổng số cử tri của cả nước là 76.436.561 người; trong đó có 76.188.970 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,68%.

Theo thống kê, cả nước có 4/34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là 99,99%, gồm: Lào Cai, TP. Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Bên cạnh đó, toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đều có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt trên 99%.

Đến thời điểm báo cáo, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi cả nước tiếp tục được giữ vững ổn định, góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật./.