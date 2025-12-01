Chứng khoán phái sinh ngày 1/12: Chênh lệch âm thu hẹp khi VN30-Index vững vàng vượt 1.900 điểm

(TBTCO) - Sắc xanh áp đảo trên thị trường cơ sở và cả thị trường chứng khoán phái sinh trong ngày 1/12. VN30-Index giữ mạch tăng nhờ vài trụ cột, bỏ xa ngưỡng tâm lý 1.900 điểm.

Ngày 1/12, thị trường phái sinh khởi động tuần giao dịch mới với diễn biến khá tích cực khi lực cầu tiếp tục được duy trì từ cuối tuần trước. Hợp đồng chủ đạo VN30F2512 đóng cửa tại 1.933,2 điểm, tăng 0,53% so với phiên liền trước. Mức tăng nhỉnh hơn chỉ số VN30-Index giúp chênh lệch âm thu hẹp về còn -0,36 điểm so với VN30. Đây là tín hiệu cho thấy nhà đầu tư đang kỳ vọng chỉ số cơ sở duy trì nhịp tăng trong ngắn hạn.

Các hợp đồng chỉ số VN30-Index kỳ hạn xa hơn đáo hạn vào tháng 12/2025, tháng 6/2025 cũng tăng mạnh hơn chỉ số cơ sở, qua đó ghi nhận mức chênh lệch âm được thu hẹp mạnh. Hiện chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và chỉ số VN30-Index dao động từ -0,86 đến -6,56 điểm, thấp hơn nhiều so với các phiên trước. Sự thu hẹp đáng kể chênh lệch phản ánh tâm lý lạc quan hơn của các nhà giao dịch (trader) khi đà tăng của VN30-Index đang trở nên vững hơn.

Trong khi đó, sự phân hoá khá rõ nét ở các hợp đồng chỉ số VN100-Index. Hợp đồng tương lai VN100 đáo hạn vào tháng 3/2026 đóng cửa trong sắc đỏ, trong khi không có giao dịch nào được thực hiện đối với hợp đồng tương lai VN100 đáo hạn vào tháng 6/2026. Giao dịch tại hợp đồng tương lai VN100 sụt giảm mạnh. Nhà đầu tư thận trọng hơn khi VN100-Index tiệm cận 1.835 điểm.

Tính chung các hợp đồng, tổng khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh giảm gần 5%. Theo chuyên gia từ SHS, các trader đang lạc quan hơn với VN30, tiếp tục giảm các vị thế đầu cơ trong phiên. Xu hướng ngắn hạn của VN30F2512 đang tích lũy tích cực trên vùng giá 1.900 điểm.

Trong khi giao dịch giữa các nhà đầu tư có phần thận trọng hơn, khối lượng mở (OI) của VN30F2512 tăng lên 35.010 hợp đồng, tương ứng +2,74%, ghi nhận sự gia tăng đáng kể về vị thế nắm giữ, củng cố kỳ vọng tích lũy tích cực quanh vùng 1.900 điểm.

Chênh lệch âm thu hẹp đáng kể ở nhiều hợp đồng tương lai VN30-Index

Trên thị trường cơ sở, VN30-Index đã khởi động phiên đầu tiên của tháng 12/2025 đầy hứng khởi khi bật tăng hơn 11 điểm. Tương tự các phiên trước, lực kéo mạnh từ nhóm Vingroup tiếp tục là trụ cột chính nâng đỡ chỉ số chung.

Trong phiên sáng, dòng tiền nội và ngoại tiếp tục hỗ trợ các cổ phiếu hàng không và thực phẩm như VJC, SAB, VNM, giúp chỉ số giữ vững vùng giá cao. Bước sang phiên chiều, sự phân hóa diễn ra rõ nét khi áp lực bán xuất hiện ở nhóm ngân hàng và chứng khoán. Tuy nhiên, cổ phiếu "nhà Vingroup" tiếp tục dẫn sóng. Các cổ phiếu đóng góp điểm tăng nhiều nhất của VN30-Index lần lượt là VIC (+8,94 điểm), VHM (+2,38 điểm) và MSN (+1,85 điểm).

Kết phiên, VN30 đạt 1.933,2 điểm, tăng 9,64 điểm, với 16 mã tăng và 14 mã giảm. Thanh khoản không có nhiều thay đổi, ở mức 12.700 tỷ đồng.