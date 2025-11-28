Tập đoàn Dabaco của Chủ tịch Nguyễn Như So bị xử phạt vì loạt vi phạm

(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 460/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Địa chỉ trụ sở chính: Số 35, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh (nay là phường Võ Cường), tỉnh Bắc Ninh).

Quyết định xử phạt của UBCKNN nêu rõ, Tập đoàn Dabaco Việt Nam bị xử phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ theo quy định pháp luật đối với các Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023, cả năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024, cả năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025 tại phần giao dịch với người có liên quan là các công ty con.

Theo các báo cáo tài chính (BCTC) riêng bán niên 2023 đã soát xét, BCTC riêng năm 2023 đã kiểm toán, BCTC riêng bán niên 2024 đã soát xét, BCTC riêng năm 2024 đã kiểm toán, BCTC riêng bán niên 2025 đã soát xét. Công ty có các giao dịch với bên liên quan là các công ty con được nêu tại 7 khoản mục: Phân bổ chi phí sử dụng tài sản, lãi vay phân bổ, lãi cho vay, góp vốn, lợi nhuận được chia, điều chuyển tài sản cho công ty con, cho vay dài hạn.

Tuy nhiên, Công ty không công bố tại các báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023, cả năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024, cả năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025 tại phần giao dịch với người có liên quan là các công ty con đối với 7 khoản mục này. Tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 và báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024, công ty chưa ghi nhận giao dịch công ty ứng tiền cho công ty con là Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco tại mục giao dịch với bên liên quan với số tiền lần lượt là 41 tỷ đồng và 207 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tập đoàn Dabaco Việt Nam còn bị xử phạt 325 triệu đồng do hành vi thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông. Công ty đã thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024 đối với số tiền 44.663.230.000 đồng sang bổ sung cho nguồn vốn kinh doanh của công ty.

Tập đoàn Dabaco Việt Nam bị xử phạt do thay đổi phương án sử dụng vốn. Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, Tập đoàn Dabaco Việt Nam bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Mới đây, Dabaco Việt Nam thông qua việc triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Dabaco Vạn An (phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) để khai thác giá trị quyền sử dụng đất tạo vốn hoàn trả chi phí cho dự án đầu tư xây dựng công viên Hồ điều hoà Văn Miếu, thành phố Bắc Ninh (dự án BT) với diện tích 138.859,47 m2, vốn đầu tư 695 tỷ đồng, triển khai từ quý IV/2025 đến quý IV/2028.

Trước đó, cũng liên quan dự án bất động sản, cuối tháng 10/2025, Dabaco Việt Nam thông qua dự án đầu tư xây dựng toà nhà trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng và chung cư cao cấp để bán tại Dabaco Lý Thái Tổ (địa chỉ tại lô A7-OHH4 đường Lý Thái Tổ, phường Kinh Bắc - phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh), tổng vốn đầu tư dự kiến 2.700 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ quý IV/2025 đến quý I/2029. Trong đó, nguồn vốn đầu tư là vốn tự có, vốn vay và vốn huy động./.