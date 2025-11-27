Chứng khoán ngày 27/11: VN-Index giữ sắc xanh nhưng thị trường “xanh vỏ, đỏ lòng”

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (27/11) tiếp tục tăng gần 4 điểm dù độ rộng thị trường nghiêng mạnh về sắc đỏ. Dòng tiền phân hoá rõ nét trong khi thanh khoản suy giảm cho thấy nhịp tăng của chỉ số thiếu bệ đỡ cần thiết để xác nhận xu hướng.

VN-Index tăng gần 4 điểm

Sau phiên tăng điểm tốt, với tâm lý tích cực trở lại, thị trường chứng khoán hôm nay tạo khoảng trống tăng giá nhẹ đầu phiên, tiếp tục hướng đến vùng kháng cự tâm lý mạnh 1.700 điểm với thanh khoản suy giảm trở lại. Thị trường chịu áp lực bán ở vùng kháng cự, áp lực gia tăng mạnh hơn trong phiên chiều khiến VN-Index thu hẹp đà tăng. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 3,96 điểm, lên mức 1.684,32 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 27/11

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 27/11 có: VIC (+2,63), GEE (+1,19), VPL (+0,95), MSB (+0,64), GAS (+0,55)... Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VJC (-0,75), VNM (0,37), VCB (-0,37), SSI (-0,36), HPG (-0,34).

Mặc dù chỉ số tăng điểm nhưng độ rộng của thị trường tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 137 mã tăng giá, 58 mã giữ giá tham chiếu và có 171 mã giảm giá.

Thị trường chưa thể giữ vững thành quả, tuy nhiên độ mở ngành nghiêng về sắc xanh khi 12/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Ngân hàng, thủy sản và bảo hiểm là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hóa chất, thực phẩm tiêu dùng và chứng khoán là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 lại giảm -2,37 điểm về mức 1.921,18 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá và giảm giá tương đối cân bằng khi có 13 mã tăng giá, 1 mã giữ giá và 16 mã giảm giá.

Thanh khoản vẫn chưa cho thấy dấu hiệu hỗ trợ sức bật của thị trường khi khối lượng khớp lệnh suy giảm so với hôm qua và thấp hơn (-14,6%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 716 triệu cổ phiếu (-10,16%), tương đương giá trị đạt 21.278 tỷ đồng (-14.67%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -0,48 điểm về mức 261,43 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,14 điểm lên mức 119,36 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài mua trở lại vào thời điểm cuối phiên và thu hẹp giá trị bán ròng còn -18 tỷ đồng. POW 323 tỷ đồng, TCX 116 tỷ đồng và MBB 73 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VJC -302 tỷ đồng, VCB -103 tỷ đồng, ACB -92 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 7 tỷ đồng.

Chưa đủ yếu tố để xác nhận xu hướng tăng

Thị trường chứng khoán hôm nay tăng điểm ngay từ khi mở phiên sáng, lực cầu nhập cuộc chủ động giúp VN-Index duy trì sắc xanh xuyên suốt phiên giao dịch dù cho lượng cung xuất hiện mạnh hơn.

Những mã cổ phiếu có sức hút dòng tiền mạnh mẽ như MSB, GEE tiếp tục duy trì sắc tím cho tới cuối phiên cùng bộ đôi VIC và VPL trở thành những cái tên đóng góp số điểm lớn nhất tới thị trường chung. Cụ thể, cổ phiếu VIC của Vingroup tăng 1,2% lên 248.000 đồng. Thanh khoản ghi nhận gần 584 tỷ đồng, đứng thứ 5 toàn thị trường.

Ngoài cổ phiếu Vingroup, chỉ số chung còn được hỗ trợ bởi các mã GEE, VPL, MBS hay GAS. Trong đó, GEE của Điện lực Gelex và MSB của Ngân hàng Hàng hải đều tăng hết biên độ.

Phiên tăng hôm nay góp phần củng cố nhịp hồi phục của VN-Index. Ảnh: Đức Thanh

Ở chiều ngược lại, VJC của Vietjet Air là cổ phiếu ảnh hưởng nhất tới chỉ số chung. Mã này chốt phiên giảm 2,8% về 202.000 đồng nhưng trong phiên giao dịch có lúc nằm sàn, về 193.300 đồng. Thanh khoản VJC đứng thứ hai thị trường với hơn 962 tỷ đồng. Cổ phiếu hãng hàng không này điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.

Xét về nhóm ngành, nhóm cổ phiếu ngân hàng nghiêng về sắc xanh với MSB tăng trần, MBB tăng 1,08%, OCB tăng 1,64%, VIB tăng 1,08%; BID, NAB, EIB, VPB, SHB, ACB, SSB tăng gần 1%.

Trong khi đó nhóm cổ phiếu chứng khoán lại nghiêng về sắc đỏ SSI giảm 2,35%, VCI giảm 1,6%, CTS giảm 1,43%, MBS giảm 1,36%, HCM giảm 1,1%, SHS giảm 1,38%; VDS, VND giảm gần 1%. Ngoài ra, nhóm cổ phiếu bất động sản, công nghiệp cũng sắc đỏ chiếm áp đảo NVL giảm 4,19%, DIG giảm 2,41%, DXG giảm 2,09%; CII giảm 2,26%, VSC giảm 2,16%, HAH giảm 2,43%, VGC giảm 2,08%...

Phiên tăng hôm nay góp phần củng cố nhịp hồi phục của VN-Index, song vẫn chưa xuất hiện đủ các yếu tố để xác nhận một xu hướng tăng rõ ràng. Thị trường đang bước vào giai đoạn cuối năm 2025, thời điểm các tổ chức thực hiện cơ cấu danh mục và chốt NAV. Khối lượng giao dịch giảm dần và quay về vùng trung bình của đầu năm, phản ánh sự thận trọng của dòng tiền.

Theo các chuyên gia, nhà đầu tư nên tiếp tục duy trì quan điểm nắm giữ các danh mục đã giải ngân thăm dò trước đó, đồng thời chỉ mở thêm vị thế mua hoặc tăng tỷ trọng một cách thận trọng ở những mã đang có sẵn lợi nhuận. Các nhà đầu tư mới cần cân nhắc kỹ lưỡng kế hoạch và triển vọng tăng trưởng của năm 2026 trước khi phân bổ dòng vốn. Dù vậy, thị trường hiện vẫn có nhiều doanh nghiệp với nền tảng cơ bản tốt và kết quả kinh doanh khả quan, tạo cơ sở để xem xét gia tăng tỷ trọng ở những thời điểm phù hợp./.