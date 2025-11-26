(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã ban hành quyết định xử phạt loạt doanh nghiệp do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đó, Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam bị xử phạt với tổng số tiền là 462,5 triệu đồng do có nhiều vi phạm. Trong đó, Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam bị phạt tiền 137,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ. Cụ thể, doanh nghiệp thực hiện cho vay mới đối với mã chứng khoán ORS không còn nằm trong danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ tại các thời điểm 22/4/2025 và 8/5/2025.

Công ty này còn bị phạt tiền 85 triệu đồng đối với hành vi không bố trí nhân sự phụ trách bộ phận Kiểm toán nội bộ trong giai đoạn từ ngày 24/6/2023 đến 11/2/2025; Công ty không có báo cáo đánh giá của Phòng Kiểm toán nội bộ trong năm 2023.

Xử phạt loạt doanh nghiệp vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán. Ảnh minh họa

Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam còn bị phạt tiền 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, HNX một số giao dịch bán cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Galaxy Việt Nam và Công ty cổ phần Công nghệ Noah. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Công ty tài liệu sau: danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ theo thông báo số 672/TB-SGDHCM ngày 9/4/2025 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Cuối cùng, Công ty này còn bị phạt 175 triệu đồng đối với hành vi báo cáo không chính xác tỷ lệ an toàn tài chính tháng tại các thời điểm 31/1/2024, 29/2/2024, 30/4/2024, 31/5/2024, 31/7/2024, 31/08/2024, 31/10/2024, 30/11/2024. Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam bị buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm báo cáo có nội dung sai lệch.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt Công ty cổ phần Kinh doanh bất động sản Thái Bình 92,5 triệu đồng. Công ty này bị xử phạt vì không công bố thông tin theo quy định đối với báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định đối với Báo cáo tài chính bán niên 2023, thông tin về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với mã ThaiBinh.Bond.2019, thông tin về việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản và điều kiện của trái phiếu mã ThaiBinh.Bond.2019, tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024.

Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, HNX đối với các báo cáo: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý III, quý IV/2023, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I, quý II, quý III, quý IV năm 2024… và một số văn bản khác.

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONs) bị xử phạt 202,5 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, PETROCONs bị phạt 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, 2024 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 đã được soát xét, trong năm 2023, 2024, 6 tháng đầu năm 2025, Công ty có phát sinh giao dịch với một số tổ chức có liên quan của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) - cổ đông lớn của PETROCONs; tuy nhiên, các giao dịch này chưa được đại hội đồng cổ đông/hội đồng quản trị công ty thông qua.

Ngoài ra, PETROCONs còn bị phạt 65 triệu đồng công bố thông tin không đầy đủ nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024 và 6 tháng đầu năm 2024, 2025 theo mẫu quy định./.