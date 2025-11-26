(TBTCO) - Tăng trưởng GRDP của Thủ đô quý sau cao hơn quý trước, ước năm 2025 đạt 8,5%. TP. Hà Nội đang dồn lực cho một giai đoạn tăng trưởng mới, với mục tiêu GRDP năm 2026 tăng trưởng hai con số, ở mức 11%.

Tăng trưởng GRDP năm 2025 ước đạt 8,5%

Trình bày Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của thành phố tại Kỳ họp thứ 28 HĐND TP. Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra ngày 26/11, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, kinh tế - xã hội năm 2025 tiếp tục phát triển, hoàn thành mục tiêu chủ yếu đề ra và 23/24 chỉ tiêu kế hoạch.

Trong đó, tăng trưởng GRDP quý sau cao hơn quý trước, ước năm 2025 đạt 8,5%; quy mô GRDP đạt 63,5 tỷ USD, bằng khoảng 12,5% GDP cả nước.

Đáng chú ý, lần đầu tiên, số thu ngân sách của thành phố vượt ngưỡng 600 nghìn tỷ đồng (124,9% dự toán). Tổng chi ngân sách địa phương đến ngày 31/10/2025 là 105,7 nghìn tỷ đồng, đạt 63,7% dự toán, tăng 40,0%. Ước thực hiện cả năm 2025, tổng chi ngân sách địa phương là 166,2 nghìn tỷ đồng, đạt 100,1% dự toán đầu năm, đạt 90,6% dự toán sau sắp xếp, tăng 36,9% so với năm 2024 (tăng 2,2%).

Kim ngạch xuất khẩu ước cả năm 2025 đạt 20,65 tỷ USD, tăng 7,8% so với năm 2024, tăng 14,8%. Kim ngạch nhập khẩu ước cả năm 2025 đạt 47,12 tỷ USD, tăng 12,7% so với năm 2024, tăng 9,4%. CPI bình quân năm 2025 ước tăng 3,6 - 4,1% - thấp hơn so với năm 2024, tăng 4,25%.

Thành phố đã huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ nền kinh tế. Theo đó, vốn đầu tư phát triển xã hội năm 2025 ước đạt 594,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11,3% so với năm 2024. Thu hút vốn FDI ước đạt 4,1 tỷ USD, tăng 52% so với năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trình bày báo cáo tại kỳ họp.

Đặc biệt, công tác tài chính, ngân sách được chỉ đạo thường xuyên, kịp thời; tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm đẩy mạnh. Chi ngân sách được điều hành chủ động, linh hoạt, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định và đảm bảo cân đối ngân sách các cấp để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh. Tập trung nguồn lực cho chi đầu tư phát triển, trong đó ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm như đường Vành đai 4, các dự án giao thông, y tế, di tích và giáo dục...

Sáng 26/11, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 28 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2025. Đây là kỳ họp quan trọng, xem xét nhiều nội dung lớn liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, đầu tư công, an sinh xã hội, giáo dục, đô thị, cải cách hành chính và triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi).

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng cho biết, kế hoạch đầu tư công năm 2025 đã giao là 87.130 tỷ đồng (bằng kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đến 26/11/2025 là 53,9 nghìn tỷ đồng, bằng 64,4% kế hoạch Thủ tướng giao (83,7 nghìn tỷ đồng) và 52% kế hoạch thành phố giao (103,7 nghìn tỷ đồng).

Cùng với các chỉ tiêu về kinh tế, các hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã để lại nhiều ấn tượng; qua đó, tôn vinh lịch sử và khơi dậy niềm tự hào, tình yêu Hà Nội và tinh thần trách nhiệm, cống hiến phát triển Thủ đô. Chất lượng giáo dục được giữ vững, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,75% xếp thứ 2 cả nước (tăng 9 bậc so với năm 2024). An sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,95% (vượt kế hoạch là 95%);

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh; thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục đầu tư công. Chỉ số đổi mới sáng tạo tiếp tục giữ vị trí số 1 với 18/52 chỉ số dẫn đầu cả nước, khẳng định vai trò đầu tàu về phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh kết quả nêu trên, còn 1 chỉ tiêu là vốn đầu tư xã hội dự kiến chưa đạt (594,7 nghìn tỷ đồng/kế hoạch là 622,7 nghìn tỷ đồng); nguyên nhân chủ yếu là do nhiều dự án sử dụng đất chậm triển khai.

Đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới

Về kế hoạch năm 2026, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11%.

Các động lực tăng trưởng chính trong năm 2026 được xác định gồm triển khai hệ thống dự án hạ tầng chiến lược: Khu đô thị Olympic, trục cảnh quan sông Hồng; cầu Trần Hưng Đạo, đường nối sân bay Gia Bình và Vành đai 4. Cùng với hạ tầng, ngành dịch vụ (chiếm 66% GRDP) tiếp tục được thúc đẩy, gắn với phát triển thương mại, du lịch, tài chính - ngân hàng; xây dựng nền tảng thương mại điện tử quốc gia; ứng dụng công nghệ blockchain, QRCode trong logistics và truy xuất nguồn gốc.

Thành phố cũng định hướng các động lực tăng trưởng mới như hoàn thiện thể chế, nâng hiệu lực quản trị; điều chỉnh Luật Thủ đô và quy hoạch; mở rộng không gian phát triển theo năm trục lớn: sông Hồng, Hồ Tây - Cổ Loa, Nhật Tân - Nội Bài, Hồ Tây - Ba Vì và trục phía Nam. Kinh tế tư nhân được xác định là động lực chủ đạo, với định hướng hình thành các tập đoàn lớn, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình.

HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 28 sáng ngày 26/11/2025.

Hà Nội cũng thúc đẩy mạnh mẽ hạ tầng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển đô thị khoa học - công nghệ Hòa Lạc, kinh tế tài sản trí tuệ và kinh tế game.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, Thành phố tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy và thể chế, tăng tính chủ động và kiến tạo của chính quyền hai cấp; chuẩn bị nội dung sửa đổi Nghị quyết 15-NQ/TW, Luật Thủ đô và 2 quy hoạch lớn. Đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế số, kinh tế xanh, ngành bán dẫn, AI và thị trường dữ liệu; cơ cấu lại các ngành kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp công nghệ cao, logistic, thương mại điện tử, du lịch và công nghiệp văn hóa.

Hà Nội sẽ hoàn thiện hạ tầng số, triển khai nền tảng dữ liệu tích hợp; khởi công 2 công viên khoa học - công nghệ và rà soát mở rộng thêm. Công tác an sinh xã hội được chú trọng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo theo đơn đặt hàng; triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử; hiện đại hóa sàn giao dịch lao động và thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2030.

Về hạ tầng đô thị, thành phố sẽ điều chỉnh quy hoạch đường sắt đô thị, đẩy nhanh các tuyến 2.1 và 5, Vành đai 4 và các cầu vượt sông Hồng như: Tứ Liên, Thượng Cát, Trần Hưng Đạo; hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội; thúc đẩy cải tạo chung cư cũ; nâng cấp công viên, cây xanh, chiếu sáng LED.../.