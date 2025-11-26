Người dân Hà Nội sẽ được giải đáp thắc mắc khi mua nhà ở xã hội

(TBTCO) - Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội vừa phát đi thông cáo về kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với chủ đề "Từ thủ tục liên thông đến an cư: Tháo gỡ khó khăn cho người dân mua nhà ở xã hội trên địa bàn TP. Hà Nội".

Hội nghị dự kiến sẽ diễn ra từ 14h - 16h, ngày 3/12/2025.

Hội nghị sẽ tạo diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa đối tượng hưởng chính sách và cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan có liên quan trong quá trình xem xét, giải quyết chính sách; giúp người dân tiếp cận rõ ràng thông tin, quy trình, chính sách; công khai minh bạch chính sách và ngăn chặn phòng ngừa các hành vi tiêu cực, trục lợi chính sách; thúc đẩy cơ chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan trong giải quyết thủ tục mua nhà ở xã hội.

Ảnh minh họa. Dũng Minh

Buổi đối thoại sẽ có đại diện các cơ quan chức năng như: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp, Văn phòng Đăng ký đất đai, Bảo hiểm xã hội thành phố, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Hà Nội.

Cùng với đó là sự tham dự của đại diện doanh nghiệp, chủ đầu tư một số dự án phát triển nhà ở xã hội như: Công ty CP Him Lam; Công ty CP BIC Việt Nam; Tổng Công ty Viglacera; Tổng Công ty 319 – Bộ Quốc phòng; Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - UDIC.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội, hội nghị sẽ giải đáp trực tiếp những thắc mắc, vướng mắc của người dân trong quá trình chuẩn bị hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội; Làm rõ quy trình liên thông giữa các cơ quan; qua đó giúp người dân "hiểu đúng - chuẩn bị đủ - nộp hồ sơ chuẩn xác", giảm thời gian, chi phí; nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý và chủ đầu tư, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội cam kết tổ chức hội nghị đối thoại hướng đến hiệu quả thực chất với tinh thần chuyển nền hành chính từ quản lý sang phục vụ, kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Được biết, nhà ở xã hội là phân khúc nóng nhất hiện nay trên thị trường trong bối cảnh giá bất động sản leo thang, nguồn cung hạn chế và nhu cầu lớn khiến tình trạng cò mồi, dịch vụ môi giới len lỏi vào thị trường nhà ở xã hội, từ khâu nộp hồ sơ trực tiếp đến nộp hồ sơ online hay suất bán chênh hàng trăm triệu đồng.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã đề cập đến các vấn đề tiêu cực trong hoạt động mua, bán nhà ở xã hội. "Bộ Xây dựng đã trực tiếp đi kiểm tra và ghi nhận có tình trạng xếp chỗ mua nhà ở xã hội rồi bán chỗ chênh lệch từ 200 - 500 triệu đồng. Đề nghị các địa phương nắm bắt hiện tượng này để chấn chỉnh, minh bạch trong việc xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội" - Bộ trưởng Trần Hồng Minh nêu rõ.

Trong khi đó, tại Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản diễn ra sau đó không lâu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta là thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm quyền có chỗ ở của công dân.

Trong đó phát triển nhà ở là một trụ cột quan trọng của chính sách an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội với quan điểm không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Một trong nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2025 - 2030 và cũng là đòn bẩy kép vừa giải quyết nhu cầu chỗ ở cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội, vừa thúc đẩy tăng trưởng, tạo công ăn việc làm… Vì vậy, đầu tư cho nhà ở xã hội là động lực cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai một số dự án nhà ở xã hội còn chậm mặc dù Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 201/2025/QH15, Chính phủ đã có Nghị định 192/2025/NĐ-CP... để tháo gỡ khó khăn.

Do đó tại phiên họp này, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là địa phương phải rút kinh nghiệm, kiểm soát, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo tiếp cận nhà ở xã hội bình đẳng, không để xảy ra tiêu cực.

Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an phải nắm tình hình, vào cuộc, xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm, vi phạm pháp luật./.