Chuyển động mới của AFIEX trước thềm niêm yết trên HOSE

(TBTCO) - Ngay trước thềm chuyển niêm yết trên HOSE, Công ty CP Xuất khẩu nông sản thực phẩm An Giang (AFIEX; mã Ck: AFX) đón nhận thông tin 2 dự án nằm trong danh mục dự án dự kiến thí điểm theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội tại An Giang.

AFIEX được đánh giá cao khi sở hữu quỹ đất rất lớn tại An Giang và Cần Thơ phục vụ cho hoạt động sản xuất - kinh doanh. Ảnh: Việt Dương

Theo đó, cả 2 dự án này của Công ty CP Xuất khẩu nông sản thực phẩm An Giang (AFIEX; mã Ck: AFX) đều nằm ở TP. Long Xuyên (cũ), tỉnh An Giang, nay là phường Mỹ Thới tỉnh An Giang.

Dự án thứ nhất là dự án Khu nhà ở thương mại Lộc Phát Golden do AFIEX và Công ty TNHH MTV Lộc Phát Long Xuyên liên danh làm chủ đầu tư có quy mô gần 3 ha, dự kiến được đầu tư thành một khu đô thị phức hợp với nhà liền kề, căn hộ chung cư và trung tâm thương mại.

Trong khi đó, dự án thứ hai là Khu dân cư Mỹ Thới do AFIEX trực tiếp làm chủ đầu tư có quy mô tương tự gần 03 ha, dự kiến cũng được đầu tư đồng bộ thành một khu đô thị kiểu mẫu trên địa bàn.

Cả 2 dự án đều thuộc nhóm 1 trong danh sách dự kiến của UBND tỉnh An Giang.

Trước đó, AFIEX đã triển khai thành công 4 dự án bất động sản khu dân cư tại địa bàn tỉnh An Giang bao gồm khu dân cư Trần Quang Khải, khu dân cư Vỏ sò than bùn Mỹ Thới, khu dân cư - trung tâm thương mại Nam châu Đốc, khu dân cư Thoại Ngọc Hầu, khu dân cư kênh đào mở rộng mặt tiền Quốc lộ 91.

Được biết, AFIEX là một trong những doanh nghiệp Nhà nước đầu ngành khu vực phía Nam hoạt động tron lĩnh vực là lương thực và thức ăn chăn nuôi, thủy sản cũng như xuất khẩu gạo, sau đó Nhà nước thoái vốn hoàn toàn vào năm 2021.

Sau khi chuyển sang nhóm nhà đầu tư mới, AFIEX đã được tái cấu trúc mạnh mẽ, ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt trội ở nhiều mảng như: Thức ăn chăn nuôi - thủy sản; Xuất khẩu gạo và lương thực thực phẩm.

Riêng năm 2024, nhờ thị trường xuất khẩu cá tra tăng trở lại, người chăn nuôi tái đầu tư nên làm tăng sản lượng thức ăn bán ra giúp sản lượng thức ăn – thủy sản của AFIEX tăng trưởng nhảy vọt, và là một trong những yếu tố chính giúp doanh thu thuần đạt hơn 2.000 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ 3% so với 2023, nhưng vẫn gấp 3 lần so với năm 2021.

9 tháng đầu năm 2025, trong khi mảng thức ăn – thủy sản tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng khi nhu cầu thủy sản được phục hồi và tăng trở lại tại các thị trường lớn về thủy sản của Việt Nam như Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc ... mảng lương thực và xuất khẩu gạo được cải thiện giúp AFIEX ghi nhận kết quả tích cực.

AFIEX cho hay, dự kiến kim ngạch xuất khẩu gạo của AFIEX từ đầu năm tới hết năm 2025 đạt trên 15 triệu USD, tăng đột biến so với 2024, giúp AFIEX đạt doanh thu thuần hơn 1,76 ngàn tỷ đồng và lãi trước thuế 25.2 tỷ đồng, thực hiện được lần lượt 70% và 63% kế hoạch cả năm, và nhiều khả năng cán đích mục tiêu Tổng doanh thu hơn 2.523 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 39,95 tỷ đồng.

Ngày 17/11 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa chính thức ban hành Quyết định 1102/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận niêm yết 35 triệu cổ phiếu AFX của Công ty CP Xuất khẩu nông sản thực phẩm An Giang trên HOSE. AFX sẽ chào sàn HOSE với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu; tương đương tổng giá trị giao dịch là 350 tỷ đồng. Cổ phiếu AFX sẽ hủy đăng ký trên UPCoM và ngày 28/11./.