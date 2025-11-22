Tầm nhìn mới cho đô thị biển Nam Khánh Hòa

(TBTCO) - Từ một làng chài ven biển, theo các chuyên gia, Cà Ná (Ninh Thuận cũ, nay là Nam Khánh Hòa) đang chuẩn bị một cách bài bản để vươn mình trở thành một trung tâm “Công nghiệp - Năng lượng - Logistics” hiện đại, mở ra thời cơ vàng để thu hút đầu tư và phát triển các mô hình đô thị biển kiểu mẫu.

Đây là chia sẻ của các chuyên gia tại Tọa đàm và giao lưu trực tuyến: “Bất động sản hướng biển Cà Ná: Khi đô thị “vươn khơi” cùng thương cảng quốc tế” do Tạp chí Bất động sản Việt Nam (Reatimes) phối hợp với Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổ chức chiều ngày 21/11 tại Hà Nội.

Toàn cảnh Tọa đàm

Phát biểu tại Tọa đàm, TS. KTS. Trương Văn Quảng, Phó Tổng thư ký Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam nhìn nhận, phát triển đô thị biển là hệ quả tất yếu của toàn cầu hóa và kinh tế hàng hải. Hơn 80% thương mại toàn cầu (theo khối lượng) được vận chuyển bằng đường biển. Theo đó, các vùng duyên hải theo đó trở thành "cửa ngõ" kết nối với thế giới. Quốc gia nào có lợi thế về biển và biết cách định hướng phát triển đô thị biển sẽ vươn lên thành các siêu đô thị logistics của thế giới.

Trên thế giới đã có nhiều đô thị biển chứng tỏ vị thế và tầm vóc của mình trong phát triển kinh tế, xã hội và trở thành biểu tượng của quốc gia hoặc mang tầm cỡ khu vực hoặc quốc tế. Chẳng hạn như New York, San Diego, Seattle, Hawaii… (Hoa Kỳ); Vladivostok (Liên bang Nga); Thượng Hải, Thẩm Quyến, Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan… (Trung Quốc); Tokyo (Nhật Bản); Pattaya, Phuket (Thái Lan); Manila (Philippines); Singapore, v.v…

So với những hình mẫu ấy, Khánh Hòa cũng đang có những cơ hội để vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới. Nếu như trước đây Khánh Hòa (cũ) có Nha Trang - cực phát triển du lịch biển cùng trung tâm Cam Ranh đang vươn lên mạnh mẽ với hạ tầng hàng không - cảng biển chiến lược thì sau sáp nhập địa giới hành chính mới, Cà Ná ở cực Nam lại mang sứ mệnh kiến tạo một "đô thị cảng mới", đóng vai trò kết nối giao thương, thu hút đầu tư công nghiệp và mở rộng không gian phát triển đô thị của toàn tỉnh.

Trong chiến lược phát triển, Đảng bộ xã Cà Ná đã đặt ra những mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2025 – 2030 như xây dựng và phát triển địa phương trở thành đô thị công nghiệp - dịch vụ biển trọng điểm phía Nam của tỉnh, với tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân 16%/năm, tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước bình quân từ 20%/năm. Ngoài ra đưa tỷ trọng công nghiệp - xây dựng - dịch vụ trong tổng giá trị sản phẩm đạt trên 90% vào năm 2030.

Với dự án cảng biển tổng hợp, khu công nghiệp, hạ tầng kết nối tứ phương và thiên nhiên du lịch ưu đãi, Cà Ná đang được nhìn nhận như "ngôi sao mới" trên bản đồ đô thị biển Việt Nam.

Theo đó, nền tảng để thực thi những mục tiêu này là chiến lược tăng cường liên kết với các xã lân cận như Thuận Nam, Phước Dinh, Phước Hà để hình thành một chuỗi cung ứng và dịch vụ bổ trợ, tối ưu hóa mọi nguồn lực từ lao động, hạ tầng đến nông - thủy sản và du lịch.

Định hướng này cũng phù hợp với tầm nhìn chung của tỉnh Khánh Hòa, cụ thể hóa Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng trưởng hai con số giai đoạn 2025 - 2030, gắn với Kết luận số 21-KL/TW về phát triển kinh tế biển bền vững.

Động lực để biến những mục tiêu trên thành hiện thực đến từ một hệ sinh thái kinh tế tỷ USD đang được định hình rõ nét. Trái tim của sự chuyển mình này chính là trụ cột “Công nghiệp - Năng lượng sạch – Logistics”, với những dự án trọng điểm quốc gia.

Nổi bật là Tổ hợp Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná công suất 1.500MW, đi kèm hệ thống bồn chứa, kho cảng có khả năng tiếp nhận 1 - 1,2 triệu tấn/năm. Song hành cùng đó là Khu công nghiệp Cà Ná (nằm trong tổng thể quy hoạch 827,2ha) đang triển khai giai đoạn 1 với quy mô 378ha, tổng vốn đầu tư gần 3.900 tỷ đồng, được xem là hạ tầng lõi của trung tâm năng lượng mới trong khu vực.

Phối cảnh Quy hoạch 1/500 Tổ hợp Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ông Bùi Văn Doanh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam đánh giá, trước khi sáp nhập, vùng Nam Khánh Hòa tập trung phát triển kinh tế biển, du lịch biển ở khu vực Khánh Hoà cũ, Nha Trang, Cam Ranh. Vì vậy, khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận trước đây gần như là biển bị bỏ quên do nhiều lý do kết nối hạ tầng, giao thông…

Nhưng chính điểm yếu ấy của khu vực Nam Khánh Hòa bấy giờ lại trở thành điểm mạnh vì khi sáp nhập được hưởng lợi thế của Khánh Hòa nói chung, giữ được môi trường nguyên sơ, trong sạch của các bãi biển đẹp.

Với quỹ đất sạch để phát triển đô thị còn nhiều, không có hiện tượng quy hoạch chồng chéo, ông Doanh nhấn mạnh địa phương có thể quy hoạch phát triển đô thị bài bản ngay từ đầu, để Cà Ná "đi sau nhưng vượt trước".

Hiện nay, Cảng Quốc tế Trung Nam Cà Ná dự kiến được đầu tư thành bến siêu trọng, phát triển thành điểm đến quan trọng của tuyến hàng hải quốc tế, mắt xích quan trọng cho phát triển công nghiệp năng lượng và ngành dịch vụ logistics.

“Các động lực này sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - giao thương khu vực, thu hút nguồn vốn đầu tư lớn, tạo việc làm và thu hút nguồn lao động lớn là các chuyên gia, kỹ sư, lao động kỹ thuật đến sinh sống tại khu vực cụm cảng biển - công nghiệp trị giá hàng tỷ USD. Từ đó tạo ra nhu cầu “hữu cơ” cho phát triển đô thị” ông Kiều Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc ACT Holdings đánh giá.