Doanh nghiệp kinh doanh vàng, hoàn thuế, thua lỗ nhiều năm vào tầm ngắm chống thất thu thuế cuối năm

(TBTCO) - Từ nay đến hết năm, Cục Thuế chú trọng triển khai đồng bộ 3 chuyên đề trọng điểm chống thất thu thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng, doanh nghiệp hoàn thuế, doanh nghiệp khai báo thua lỗ nhiều năm.

Hoạt động kinh doanh vàng còn nhiều dấu hiệu rủi ro

Tại cuộc họp triển khai 3 chuyên đề trọng điểm về chống thất thu thuế, gồm: Chuyên đề kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vàng; Chuyên đề kiểm tra doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm; Chuyên đề kiểm tra hoàn thuế, đại diện Ban Kiểm tra (Cục Thuế) cho biết, qua công tác rà soát cho thấy nhiều dấu hiệu rủi ro trong việc mua bán vàng qua cá nhân không xuất hóa đơn, ủy quyền không đúng quy định và việc kê khai doanh thu chưa phù hợp thực tế.

Theo đó, Ban Kiểm tra đề xuất giao các địa phương triển khai kiểm tra theo danh sách xác định rủi ro và đồng thời yêu cầu chủ động rà soát toàn bộ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Thùy Linh

Đồng thời đề nghị Thuế tỉnh, thành phố đặc biệt chú trọng tập trung nguồn lực hoàn thành công tác kiểm tra, rà soát toàn bộ các doanh nghiệp, hộ, cá nhân, cơ sở có hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn quản lý trong việc chấp hành pháp luật, việc lập, sử dụng hóa đơn, chứng từ… theo đúng quy định của pháp luật đề kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn.

“Đề nghị các đơn vị Thuế tỉnh, thành phố triển khai các giải pháp phù hợp về thời gian, tiến độ thực hiện đầy đủ các nội dung về công tác quản lý thuế theo chỉ đạo tại Công văn số 221/CT-KTr ngày 11/11/2025 nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động khôi phục sản xuất, kinh doanh và khắc phục hậu quả sau thiên tai của doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh chịu ảnh hưởng” - đại diện Ban Kiểm tra kiến nghị.

Doanh nghiệp khai lỗ chiếm tỷ lệ đáng kể

Cũng theo báo cáo, hiện nay số lượng doanh nghiệp khai lỗ nhiều năm liên tiếp chiếm tỷ lệ đáng kể, đặc biệt trong nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa. Một bộ phận doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường như doanh thu không phát sinh nhưng vẫn liên tục kê khai lỗ; chi phí không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; trích lập dự phòng chưa đúng quy định; hoặc có giao dịch liên kết nhưng không tuân thủ nguyên tắc so sánh độc lập.

Các Tổ kiểm tra đã tiến hành kiểm tra một số doanh nghiệp có rủi ro cao, bước đầu ghi nhận nhiều tồn tại và sai phạm. Theo đó, Ban Kiểm tra kiến nghị các đơn vị tiếp tục rà soát tình hình kê khai thuế của các doanh nghiệp, thực hiện đánh giá rủi ro và chỉ đạo Thuế tỉnh, thành phố trong việc lựa chọn xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2026 đối với các doanh nghiệp kinh doanh lỗ có rủi ro cao về thuế.

Đại diện các ban thuộc Cục Thuế tham gia cuộc họp. Ảnh: Thùy Linh

Song song với đó, cơ quan thuế chủ động rà soát cơ sở dữ liệu từ các doanh nghiệp trên địa bàn, nghiên cứu và đưa ra các tiêu chí chọn lọc phù hợp, đánh giá rủi ro và tăng cường công tác kiểm tra. Qua đó, tổng hợp các hành vi vi phạm, đúc rút kinh nghiệm, đánh giá hiệu quả, những khó khăn vướng mắc trong công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, tỷ suất lợi nhuận thấp hơn trung bình ngành; đồng thời tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao năng lực phát hiện hành vi gian lận thuế trong mô hình doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm và đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ, truyền thông dưới nhiều hình thức để giúp người nộp thuế nắm bắt chính sách pháp luật tốt, tăng cường tính tự giác tuân thủ.

Doanh nghiệp hoàn thuế còn nhiều hành vi thiếu tuân thủ

Bên cạnh đó, Ban Kiểm tra cũng báo cáo tiến độ triển khai chuyên đề chống gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng. Trong năm 2025, Cục Thuế đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu địa phương tập trung nguồn lực cho công tác kiểm tra sau hoàn thuế, đặc biệt đối với các nhóm mặt hàng rủi ro cao như điện thoại, kim loại màu, dầu ăn qua sử dụng và các hồ sơ hoàn thuế có giá trị lớn.

Qua quá trình kiểm tra tại các địa phương cho thấy nhiều hành vi thiếu tuân thủ như: doanh nghiệp thuê trụ sở “ảo”, không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế; thanh toán không qua ngân hàng; lập hóa đơn sai thời điểm; hàng hóa xuất khẩu có dấu hiệu bất thường về nguồn gốc hoặc tình trạng sử dụng.

Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện của Thuế các tỉnh, thành phố, Ban Kiểm tra đề xuất triển khai thực hiện một số nội dung để tăng cường công tác chống thất đối với hoàn thuế giá trị gia tăng như: Tiếp tục ban hành công văn chỉ đạo Thuế các tỉnh, thành phố tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thành công tác kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng ngay trong 2 tháng cuối năm 2025; Tăng cường công tác chống gian lận mua bán hóa đơn.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành yêu cầu Thủ trưởng các Thuế tỉnh, thành phố cần tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành 3 chuyên đề trọng tâm trong thời gian còn lại của năm 2025.

Ngoài ra, đối với các địa phương đang chịu thiệt hại nghiêm trọng bởi thiên tai, người đứng đầu ngành Thuế đề nghị các Thuế tỉnh, thành phố vừa đảm bảo công tác hỗ trợ tổ chức, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi bão lũ để thực hiện giải pháp quản lý thuế phù hợp, vừa căn cứ tình hình thực tế, khoanh vùng các khu vực, đối tượng ảnh hưởng, đánh giá thiệt hại, ước tính thời gian khắc phục của các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý thuộc địa bàn quản lý chịu ảnh hưởng do bão lũ.

“Yêu cầu cơ quan thuế các cấp chủ động rà soát, khắc phục kịp thời những tồn tại, không để xảy ra chậm trễ; tăng cường phối hợp liên ngành giữa cơ quan thuế, cơ quan Công an và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn quản lý để tập trung xử lý các dấu hiệu gian lận, trốn thuế; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số, công nghệ phân tích rủi ro và giải pháp AI để nâng cao hiệu quả giám sát và kiểm tra” - Cục trưởng Mai Xuân Thành chỉ đạo.

Ngoài ra, lãnh đạo Cục Thuế cũng lưu ý đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế nhằm nâng cao tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng. Đồng thời khẳng định, việc triển khai hiệu quả các chuyên đề lần này không chỉ góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước mà còn tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan thuế./.