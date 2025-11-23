Hà Nội hỗ trợ các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ.

(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa có thông tin về việc hỗ trợ các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Theo đó, chiều 21/11, ngay sau Lời kêu gọi của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tại Lễ Phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, thành phố Hà Nội đã thể hiện tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước”, sẵn sàng chung tay cùng đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn.

Với trách nhiệm của Thủ đô, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội đã quyết định hỗ trợ bước đầu tỉnh Gia Lai 50 tỷ đồng nhằm góp phần khắc phục ngay hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra.

TP. Hà Nội sẽ tiếp tục cùng tỉnh Gia Lai thực hiện các phương án hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống ngay sau khi lũ rút.

Cùng với đó, thành phố thống nhất trích 10 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ của thành phố gửi về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhằm kịp thời hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền ủng hộ 10 tỷ đồng từ đại diện lãnh đạo TP. Hà Nội - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Bùi Huyền Mai.

Đây là hành động thể hiện nghĩa tình, trách nhiệm và sự sẻ chia sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đối với đồng bào miền Trung, Tây Nguyên nhằm góp phần khắc phục hậu quả thiên tai.

Tiếp đó, sáng 22/11, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã tham gia đoàn công tác Trung ương do Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu có mặt tại tỉnh Gia Lai và trao khoản hỗ trợ 50 tỷ đồng của TP. Hà Nội tặng tỉnh Gia Lai phục vụ cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cũng trong ngày 22/11, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội đã phát động chương trình ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ngay sau hội nghị trực tuyến, 126 xã, phường, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã đồng loạt tổ chức phát động hưởng ứng, chung tay hướng về miền Trung - Tây Nguyên bằng những nghĩa cử thiết thực, với tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô dành cho đồng bào vùng lũ thấm đượm tinh thần “Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước”.

Riêng tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội, ngay tại chương trình ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ, hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (sáng 22/11), các đồng chí lãnh đạo thành phố và các đại biểu dự chương trình đã ủng hộ 279.250.000 đồng.

Bên cạnh đó, nhiều xã, phường cũng khẩn trương thực hiện Lời kêu gọi, ủng hộ như: Phường Từ Liêm 270 triệu đồng; xã Kiều Phú hơn 186 triệu đồng; xã Quốc Oai hơn 168 triệu đồng; phường Đông Ngạc 150 triệu đồng; phường Cửa Nam hơn 100 triệu đồng; phường Ô Chợ Dừa 130 triệu đồng...

Trong ngày 23/11, tại nhiều địa phương trên địa bàn TP. Hà Nội vẫn đang tiếp tục diễn ra các hoạt động nghĩa tình, trách nhiệm hướng về đồng bào vùng mưa lũ, với mong muốn kịp thời góp phần giúp bà con đồng bào miền Trung, Tây Nguyên sớm vượt qua khó khăn, dần từng bước ổn định cuộc sống.