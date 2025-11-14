40 tác phẩm đạt giải thưởng báo chí về sử dụng năng lượng, tiết kiệm, hiệu quả năm 2025.

(TBTCO) - Chiều ngày 14/11, diễn ra Lễ trao giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025 do Bộ Công thương với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Giải thưởng nằm trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Long - Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết, sự kiện có ý nghĩa thiết thực nhằm ghi nhận, tôn vinh và lan tỏa những đóng góp to lớn của đội ngũ làm báo trong công tác tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Hoàng Long, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lĩnh vực năng lượng. Ngày 20/8/2025, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 70-NQ/TW, đề ra nhiều quyết sách mang tính đột phá cho lĩnh vực năng lượng, trong đó việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Cũng trong năm 2025, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng đã được Quốc hội ban hành. Qua đó, đã bổ sung nhiều quy định nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, năng lượng tái tạo, mô hình kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh trong tiêu thụ năng lượng.

Cùng với đó, đưa Việt Nam bước vào giai đoạn kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình, phát triển hùng cường và thịnh vượng, thực hiện chuyển dịch về năng lượng, thực hiện cam kết phát thải ròng về bằng 0 vào năm 2050. Trong đó, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được coi là giải pháp trọng tâm khi có chi phí thấp nhưng mang lại hiệu quả cao nhất để giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, hướng tới phát triển bền vững.

"Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Trong đó, tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả được coi là giải pháp trọng tâm. Trong tiến trình ấy, báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối giữa chính sách với đời sống, là nguồn cảm hứng và động lực truyền thông, giúp cộng đồng hiểu rõ, đồng thuận và hành động cùng Chính phủ" - ông Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại lễ trao giải.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng cho biết thêm, mặc dù được triển khai trong thời gian không dài, với đề tài mang tính chuyên ngành, giải thưởng năm nay đã thu hút hàng trăm tác phẩm thuộc nhiều loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và video, clip...cả các nhà báo, cộng tác viên, thông tin viên trên khắp cả nước.

Sau quá trình làm việc khách quan, nghiêm túc và công tâm, Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn tổng số 74 tác phẩm trong tổng số 477 tác phẩm gửi tham dự đủ điều kiện vào chấm chung khảo. Hội đồng chung khảo đã lựa chọn được 40 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, bao gồm: 1 giải đặc biệt, 4 giải A, 10 giải B, 10 giải C, 15 giải khuyến khích.

Các tác phẩm đoạt giải phản ánh đa dạng và sinh động các chủ đề về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng, giao thông và sinh hoạt hằng ngày; hình thức hiện đại, hấp dẫn và có giá trị tuyên truyền cao. Đặc biệt, giải thưởng năm nay có điểm mới là có thể loại video clip, giúp khai phá sức sáng tạo của đội ngũ nhà báo, phóng viên, cộng tác viên với các góc nhìn khác nhau, được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội như Youtube, Facebook. Điều đó thể hiện sự đầu tư công phu, sáng tạo và tâm huyết của những người làm báo; góp phần lan tỏa thông điệp tiết kiệm năng lượng bằng cách thức sinh động, gần gũi, dễ hiểu.

40 tác phẩm đạt giải thưởng báo chí về sử dụng năng lượng, tiết kiệm, hiệu quả năm 2025.