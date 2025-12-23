Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu mỡ nhờn từ 1/1/2026

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 19671/BTC-CST về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 109/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV quy định mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Nghị quyết số 109/2025/UBTVQH15 được thông qua ngày 17/10/2025 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Để bảo đảm việc thực hiện thống nhất, Bộ Tài chính yêu cầu Cục Thuế, Cục Hải quan chỉ đạo cơ quan thuế Thuế và Hải quan các địa phương tổ chức triển khai đúng quy định của Nghị quyết.

Đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan bảo đảm hệ thống quản lý thuế, phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế BVMT được cập nhật theo mức thuế mới, tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình kê khai.

Bên cạnh đó, các cơ quan Thuế, Hải quan các cấp có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến quy định mới đến các tổ chức, cá nhân có liên quan bằng hình thức phù hợp; triển khai thực hiện thu thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo đúng quy định kể từ ngày 1/1/2026.

Ảnh minh họa

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính để được nghiên cứu, giải quyết.

Theo quy định tại Nghị quyết số 109/2025/UBTVQH15, từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2026, mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2026 được giữ nguyên như năm 2025 theo Nghị quyết 60/2024/UBTVQH15 (trừ nhiên liệu bay).

Cụ thể, mức thuế BVMT đối với xăng, trừ etanol là 2.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn 1.000 đồng/kg, dầu hỏa 600 đồng/lít. Riêng nhiên liệu bay 1.500 đồng/lít, cao hơn 500 đồng/lít so với năm 2025.

Mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 1/1/2027 trở đi được thực hiện theo quy định tại mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14.

Việc giảm thuế BVMT sẽ tác động trực tiếp đến giá bán lẻ xăng dầu trong nước, làm giảm chi phí sản xuất cho các doanh nghiệp, giảm chi phí trực tiếp của người dân và đồng thời làm giảm chi phí gián tiếp đến tiêu dùng các sản phẩm hàng hóa khác./.