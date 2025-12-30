Bảo hiểm Bảo Việt khẳng định vai trò doanh nghiệp dẫn đầu về đồng hành và hỗ trợ khách hàng năm 2025

(TBTCO) - Tháng 12/2025, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt chính thức được vinh danh với giải thưởng “Best Insurance Customer Care & Support Vietnam 2025” - Doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu Việt Nam về đồng hành và hỗ trợ khách hàng 2025 trao bởi Global Banking & Finance Awards.

Ảnh: T.L

Global Banking & Finance Awards là hệ thống giải thưởng uy tín thường niên, được tổ chức bởi Global Banking & Finance Review - tạp chí tài chính hàng đầu tại London, Vương quốc Anh. Giải thưởng này đã trở thành thước đo quốc tế nhằm tôn vinh các tổ chức tài chính xuất sắc, sở hữu chiến lược đột phá và cam kết bền vững về giá trị khách hàng. Quy trình đánh giá khách quan từ đội ngũ chuyên gia phân tích thị trường giúp giải thưởng phản ánh chân thực những đổi mới và thành tựu vượt trội của doanh nghiệp trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Tại Global Banking & Finance Awards 2025, Bảo hiểm Bảo Việt đã được vinh danh ở một hạng mục đặc biệt, duy nhất được thiết kế để vinh danh doanh nghiệp đã thể hiện bản lĩnh dẫn dắt và sự tận tụy tuyệt đối trong suốt hành trình đồng hành cùng khách hàng. Giải thưởng là sự khẳng định rõ nét triết lý hành động nhất quán của Bảo hiểm Bảo Việt: đồng hành cùng khách hàng bằng những giải pháp thiết thực, kịp thời và hiệu quả, đặc biệt là trước những diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai và rủi ro.

Chia sẻ về dấu mốc này, ông Đoàn Việt Trang - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt cho biết: “Giải thưởng Doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu Việt Nam về đồng hành và hỗ trợ khách hàng là sự ghi nhận có ý nghĩa đặc biệt, khẳng định nhất quán định hướng lấy khách hàng làm trung tâm mà Bảo hiểm Bảo Việt đã kiên định theo đuổi trong suốt hành trình 60 năm hình thành và phát triển. Là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên và lâu đời nhất tại Việt Nam, ‘đồng hành cùng khách hàng’ là giá trị cốt lõi đã thấm sâu vào văn hóa vận hành, vào từng quyết định và từng điểm chạm dịch vụ của Bảo hiểm Bảo Việt. Chỉ khi thực sự chia sẻ, thấu hiểu và kịp thời giải quyết những lo lắng của khách hàng, doanh nghiệp bảo hiểm mới có thể xây dựng niềm tin bền chặt, dài hạn và qua đó góp phần kiến tạo một tương lai an toàn, vững vàng hơn cho cộng đồng và cho mỗi người dân Việt Nam”.

Tính đến cuối năm 2025, Bảo hiểm Bảo Việt ghi nhận mức tăng trưởng tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 6,5%, phản ánh năng lực khai thác ổn định và hiệu quả. Đáng chú ý, doanh thu phí nhận tái bảo hiểm tăng 99%, cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của doanh nghiệp trong hệ thống tái bảo hiểm - lĩnh vực chỉ các doanh nghiệp có quy mô lớn, tiềm lực tài chính vững và năng lực đánh giá rủi ro chuyên sâu mới có thể đảm nhiệm. Cùng với đó, mạng lưới tái bảo hiểm quốc tế uy tín mà Bảo hiểm Bảo Việt hợp tác là nền tảng để doanh nghiệp tham gia bảo vệ các dự án có giá trị lớn, tính chất phức tạp như công trình trọng điểm quốc gia, năng lượng, vận tải biển và các rủi ro đặc thù./.